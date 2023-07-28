https://ria.ru/20230728/taganrog-1887007862.html

Власти Таганрога помогут жителям в восстановлении жилья после теракта

Власти Таганрога помогут жителям в восстановлении жилья после теракта - РИА Новости, 28.07.2023

Власти Таганрога помогут жителям в восстановлении жилья после теракта

Власти помогут людям в восстановлении жилья после теракта в Таганроге, сумма выплат материальной помощи определяется, сообщил мэр города Андрей Фатеев. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T23:53

2023-07-28T23:53

2023-07-28T23:57

происшествия

жилье

ростовская область

таганрог

василий голубев

взрыв в таганроге

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886913218_0:401:960:941_1920x0_80_0_0_a93bea32952f858788a94e25b5703229.jpg

ТАГАНРОГ, 28 июл – РИА Новости. Власти помогут людям в восстановлении жилья после теракта в Таганроге, сумма выплат материальной помощи определяется, сообщил мэр города Андрей Фатеев. По словам Фатеева, в администрации созданы специальные комиссии, которые занимаются обследованием пострадавших домов и зданий, которые оказались в эпицентре взрыва, а также выясняют, нужно ли людей определять в пункты временного размещения. На данный момент, по его словам, никто не выразил желания там разместиться. "Конечно, будет оказана помощь в восстановлении жилья, там, где есть такая необходимость", - сказал Фатеев. Он добавил, что размер помощи будет зависеть от тяжести повреждений. Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале заявил, что ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога у кафе "Чехов сад", погибших нет. Минобороны квалифицировал эту атаку как теракт киевского режима. По данным Минздрава РФ, при теракте в центре Таганрога пострадали 14 человек, семь из них доставлены в больницы.

https://ria.ru/20230728/taganrog-1887006769.html

https://ria.ru/20230728/taganrog-1886999265.html

ростовская область

таганрог

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жилье, ростовская область, таганрог, василий голубев, взрыв в таганроге, россия