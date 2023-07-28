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Власти Таганрога помогут жителям в восстановлении жилья после теракта
Власти Таганрога помогут жителям в восстановлении жилья после теракта - РИА Новости, 28.07.2023
Власти Таганрога помогут жителям в восстановлении жилья после теракта
Власти помогут людям в восстановлении жилья после теракта в Таганроге, сумма выплат материальной помощи определяется, сообщил мэр города Андрей Фатеев. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T23:53
2023-07-28T23:53
2023-07-28T23:57
происшествия
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взрыв в таганроге
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ТАГАНРОГ, 28 июл – РИА Новости. Власти помогут людям в восстановлении жилья после теракта в Таганроге, сумма выплат материальной помощи определяется, сообщил мэр города Андрей Фатеев. По словам Фатеева, в администрации созданы специальные комиссии, которые занимаются обследованием пострадавших домов и зданий, которые оказались в эпицентре взрыва, а также выясняют, нужно ли людей определять в пункты временного размещения. На данный момент, по его словам, никто не выразил желания там разместиться. "Конечно, будет оказана помощь в восстановлении жилья, там, где есть такая необходимость", - сказал Фатеев. Он добавил, что размер помощи будет зависеть от тяжести повреждений. Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале заявил, что ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога у кафе "Чехов сад", погибших нет. Минобороны квалифицировал эту атаку как теракт киевского режима. По данным Минздрава РФ, при теракте в центре Таганрога пострадали 14 человек, семь из них доставлены в больницы.
https://ria.ru/20230728/taganrog-1887006769.html
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происшествия, жилье, ростовская область, таганрог, василий голубев, взрыв в таганроге, россия
Происшествия, Жилье, Ростовская область, Таганрог, Василий Голубев, Взрыв в Таганроге, Россия
Власти Таганрога помогут жителям в восстановлении жилья после теракта
Власти Таганрога заявили о помощи людям в восстановлении жилья после теракта