https://ria.ru/20230728/taganrog-1887006769.html
В больнице Таганрога рассказали о характере ран пострадавших при взрыве
В больнице Таганрога рассказали о характере ран пострадавших при взрыве - РИА Новости, 28.07.2023
В больнице Таганрога рассказали о характере ран пострадавших при взрыве
Пострадавшие при взрыве в Таганроге поступили в больницу с ранами, полученными, в основном, от осколков стекла, сообщил журналистам дежурный администратор... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T23:34
2023-07-28T23:34
2023-07-28T23:34
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ТАГАНРОГ, 28 июл – РИА Новости. Пострадавшие при взрыве в Таганроге поступили в больницу с ранами, полученными, в основном, от осколков стекла, сообщил журналистам дежурный администратор горбольницы Павел Рычков. "Все стабильные, без отрицательной динамики, двое таких тяжелых, остальные в состоянии средней тяжести. …Характер ран, в основном, от осколков стекла", - сказал Рычков. Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале заявил, что ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога у кафе "Чехов сад", погибших нет. Минобороны РФ квалифицировало эту атаку как теракт киевского режима. В пресс-службе Федерального центра медицины катастроф Минздрава России сообщили, что в результате теракта в Таганроге пострадали 16 человек, десять из них госпитализированы, один в тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20230728/taganrog-1886999265.html
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происшествия, таганрог, василий голубев, взрыв в таганроге, россия, здоровье - общество, ростовская область
Происшествия, Таганрог, Василий Голубев, Взрыв в Таганроге, Россия, Здоровье - Общество, Ростовская область
В больнице Таганрога рассказали о характере ран пострадавших при взрыве
В Таганроге пострадавшие при взрыве поступили в больницу с ранами от осколков стекол