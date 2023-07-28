https://ria.ru/20230728/taganrog-1887006769.html

В больнице Таганрога рассказали о характере ран пострадавших при взрыве

В больнице Таганрога рассказали о характере ран пострадавших при взрыве - РИА Новости, 28.07.2023

В больнице Таганрога рассказали о характере ран пострадавших при взрыве

Пострадавшие при взрыве в Таганроге поступили в больницу с ранами, полученными, в основном, от осколков стекла, сообщил журналистам дежурный администратор... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T23:34

2023-07-28T23:34

2023-07-28T23:34

происшествия

таганрог

василий голубев

взрыв в таганроге

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ТАГАНРОГ, 28 июл – РИА Новости. Пострадавшие при взрыве в Таганроге поступили в больницу с ранами, полученными, в основном, от осколков стекла, сообщил журналистам дежурный администратор горбольницы Павел Рычков. "Все стабильные, без отрицательной динамики, двое таких тяжелых, остальные в состоянии средней тяжести. …Характер ран, в основном, от осколков стекла", - сказал Рычков. Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале заявил, что ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога у кафе "Чехов сад", погибших нет. Минобороны РФ квалифицировало эту атаку как теракт киевского режима. В пресс-службе Федерального центра медицины катастроф Минздрава России сообщили, что в результате теракта в Таганроге пострадали 16 человек, десять из них госпитализированы, один в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20230728/taganrog-1886999265.html

https://ria.ru/20230728/postradavshie-1887000157.html

таганрог

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ростовская область

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происшествия, таганрог, василий голубев, взрыв в таганроге, россия, здоровье - общество, ростовская область