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В больнице Таганрога рассказали о характере ран пострадавших при взрыве - РИА Новости, 28.07.2023
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23:34 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/taganrog-1887006769.html
В больнице Таганрога рассказали о характере ран пострадавших при взрыве
В больнице Таганрога рассказали о характере ран пострадавших при взрыве - РИА Новости, 28.07.2023
В больнице Таганрога рассказали о характере ран пострадавших при взрыве
Пострадавшие при взрыве в Таганроге поступили в больницу с ранами, полученными, в основном, от осколков стекла, сообщил журналистам дежурный администратор... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T23:34
2023-07-28T23:34
происшествия
таганрог
василий голубев
взрыв в таганроге
россия
здоровье - общество
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ТАГАНРОГ, 28 июл – РИА Новости. Пострадавшие при взрыве в Таганроге поступили в больницу с ранами, полученными, в основном, от осколков стекла, сообщил журналистам дежурный администратор горбольницы Павел Рычков. "Все стабильные, без отрицательной динамики, двое таких тяжелых, остальные в состоянии средней тяжести. …Характер ран, в основном, от осколков стекла", - сказал Рычков. Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале заявил, что ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога у кафе "Чехов сад", погибших нет. Минобороны РФ квалифицировало эту атаку как теракт киевского режима. В пресс-службе Федерального центра медицины катастроф Минздрава России сообщили, что в результате теракта в Таганроге пострадали 16 человек, десять из них госпитализированы, один в тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20230728/taganrog-1886999265.html
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происшествия, таганрог, василий голубев, взрыв в таганроге, россия, здоровье - общество, ростовская область
Происшествия, Таганрог, Василий Голубев, Взрыв в Таганроге, Россия, Здоровье - Общество, Ростовская область
В больнице Таганрога рассказали о характере ран пострадавших при взрыве

В Таганроге пострадавшие при взрыве поступили в больницу с ранами от осколков стекол

© фото очевидцаНа месте взрыва в Таганроге
На месте взрыва в Таганроге
© фото очевидца
На месте взрыва в Таганроге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАГАНРОГ, 28 июл – РИА Новости. Пострадавшие при взрыве в Таганроге поступили в больницу с ранами, полученными, в основном, от осколков стекла, сообщил журналистам дежурный администратор горбольницы Павел Рычков.
«
"Все стабильные, без отрицательной динамики, двое таких тяжелых, остальные в состоянии средней тяжести. …Характер ран, в основном, от осколков стекла", - сказал Рычков.
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Белый дом прокомментировал обстрел Таганрога
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Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале заявил, что ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога у кафе "Чехов сад", погибших нет. Минобороны РФ квалифицировало эту атаку как теракт киевского режима.
В пресс-службе Федерального центра медицины катастроф Минздрава России сообщили, что в результате теракта в Таганроге пострадали 16 человек, десять из них госпитализированы, один в тяжелом состоянии.
Сотрудники полиции и скорой помощи неподалеку от места взрыва в Таганроге - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при теракте в Таганроге
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ПроисшествияТаганрогВасилий ГолубевВзрыв в ТаганрогеРоссияЗдоровье - ОбществоРостовская область
 
 
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