https://ria.ru/20230728/taganrog-1886999903.html

Спецоперация, 28 июля: Киев совершил ракетную атаку на Таганрог

Спецоперация, 28 июля: Киев совершил ракетную атаку на Таганрог - РИА Новости, 29.07.2023

Спецоперация, 28 июля: Киев совершил ракетную атаку на Таганрог

О террористической атаке Киева по жилой инфраструктуре Таганрога, новых потерях ВСУ в зоне спецоперации и отказе Украины от переговоров — в материале РИА... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-28T22:22

2023-07-28T22:22

2023-07-29T01:16

специальная военная операция на украине

космос - риа наука

россия

украина

мария захарова

василий голубев

киев

владимир путин

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. О террористической атаке Киева по жилой инфраструктуре Таганрога, новых потерях ВСУ в зоне спецоперации и отказе Украины от переговоров — в материале РИА Новости.Атаки Киева по территории РоссииВСУ выпустили по Таганрогу ракету комплекса С-200, переоборудованную в ударный вариант. Российские средства ПВО смогли обнаружить и перехватить ее в воздухе, однако обломки украинского снаряда упали на территории города. После теракта в больницы доставили девять человек, детей среди пострадавших нет, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.Позднее средства противовоздушной обороны сбили еще одну ракету в районе Азова. Обломки упали в безлюдной местности.Помимо этого, российским системам ПВО удалось сбить украинский беспилотник, который пытался атаковать объекты в Московской области. Пострадавших и разрушений нет, сообщили в Минобороны. Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия оставляет за собой право на жесткие ответные меры после обстрела Украиной Таганрога и атаки БПЛА на Москву.Ход операцииВ РоссииВладимир Путин, говоря о ситуации на Украине и расширении НАТО, заявил, что все проблемы должны решаться путем диалога, но с Россией не хотят вести переговоры. Изменений на треке украинского урегулирования нет, Киев по-прежнему отвергает возможность переговоров, хотя и находится в достаточно сложном положении, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Высокоточные комплексы" исследовали шесть типов западных машин, в том числе из Франции, Германии и США, захваченных российскими военными в зоне спецоперации, сообщили в холдинге.

https://ria.ru/20230728/ataka-1886857371.html

https://ria.ru/20230728/putin-1886972962.html

https://ria.ru/20230728/ukraina-1886982859.html

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