Спецоперация, 28 июля: Киев совершил ракетную атаку на Таганрог
Минобороны России: Украина нанесла удар по Таганрогу переоборудованной ракетой ЗРК С-200
© Фото : Пресс-служба губернатора Ростовской областиНа месте взрыва в Таганроге
© Фото : Пресс-служба губернатора Ростовской области
На месте взрыва в Таганроге. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. О террористической атаке Киева по жилой инфраструктуре Таганрога, новых потерях ВСУ в зоне спецоперации и отказе Украины от переговоров — в материале РИА Новости.
Атаки Киева по территории России
ВСУ выпустили по Таганрогу ракету комплекса С-200, переоборудованную в ударный вариант. Российские средства ПВО смогли обнаружить и перехватить ее в воздухе, однако обломки украинского снаряда упали на территории города. После теракта в больницы доставили девять человек, детей среди пострадавших нет, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Позднее средства противовоздушной обороны сбили еще одну ракету в районе Азова. Обломки упали в безлюдной местности.
Помимо этого, российским системам ПВО удалось сбить украинский беспилотник, который пытался атаковать объекты в Московской области. Пострадавших и разрушений нет, сообщили в Минобороны.
Ход операции
- Российские военные наступают на Краснолиманском направлении, захватывая опорные пункты солдат ВСУ и продвигаясь вглубь обороны противника.
- Группировка войск "Запад" на Купянском направлении провела успешное наступление западнее Куземовки в ЛНР и закрепилась на выгодных позициях. При этом удалось уничтожить более 30 военнослужащих ВСУ и семь единиц техники, включая две американские контрбатарейные РЛС AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.
- Украинские войска за сутки потеряли на Южнодонецком направлении почти 300 военнослужащих и пять танков немецкого и французского производства.
- Группировка войск "Юг" на Донецком направлении отразила семь атак ВСУ, в результате чего противник потерял более 260 солдат, 21 единицу техники, включая одну американскую гаубицу M777.
- Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 117 украинским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и технике в 133 районах. В частности, им удалось поразить два пункта управления ВСУ.
В России
Владимир Путин, говоря о ситуации на Украине и расширении НАТО, заявил, что все проблемы должны решаться путем диалога, но с Россией не хотят вести переговоры.
Изменений на треке украинского урегулирования нет, Киев по-прежнему отвергает возможность переговоров, хотя и находится в достаточно сложном положении, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Высокоточные комплексы" исследовали шесть типов западных машин, в том числе из Франции, Германии и США, захваченных российскими военными в зоне спецоперации, сообщили в холдинге.