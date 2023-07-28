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Спецоперация, 28 июля: Киев совершил ракетную атаку на Таганрог - РИА Новости, 29.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:22 28.07.2023 (обновлено: 01:16 29.07.2023)
https://ria.ru/20230728/taganrog-1886999903.html
Спецоперация, 28 июля: Киев совершил ракетную атаку на Таганрог
Спецоперация, 28 июля: Киев совершил ракетную атаку на Таганрог - РИА Новости, 29.07.2023
Спецоперация, 28 июля: Киев совершил ракетную атаку на Таганрог
О террористической атаке Киева по жилой инфраструктуре Таганрога, новых потерях ВСУ в зоне спецоперации и отказе Украины от переговоров — в материале РИА... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-28T22:22
2023-07-29T01:16
специальная военная операция на украине
космос - риа наука
россия
украина
мария захарова
василий голубев
киев
владимир путин
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. О террористической атаке Киева по жилой инфраструктуре Таганрога, новых потерях ВСУ в зоне спецоперации и отказе Украины от переговоров — в материале РИА Новости.Атаки Киева по территории РоссииВСУ выпустили по Таганрогу ракету комплекса С-200, переоборудованную в ударный вариант. Российские средства ПВО смогли обнаружить и перехватить ее в воздухе, однако обломки украинского снаряда упали на территории города. После теракта в больницы доставили девять человек, детей среди пострадавших нет, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.Позднее средства противовоздушной обороны сбили еще одну ракету в районе Азова. Обломки упали в безлюдной местности.Помимо этого, российским системам ПВО удалось сбить украинский беспилотник, который пытался атаковать объекты в Московской области. Пострадавших и разрушений нет, сообщили в Минобороны. Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия оставляет за собой право на жесткие ответные меры после обстрела Украиной Таганрога и атаки БПЛА на Москву.Ход операцииВ РоссииВладимир Путин, говоря о ситуации на Украине и расширении НАТО, заявил, что все проблемы должны решаться путем диалога, но с Россией не хотят вести переговоры. Изменений на треке украинского урегулирования нет, Киев по-прежнему отвергает возможность переговоров, хотя и находится в достаточно сложном положении, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Высокоточные комплексы" исследовали шесть типов западных машин, в том числе из Франции, Германии и США, захваченных российскими военными в зоне спецоперации, сообщили в холдинге.
https://ria.ru/20230728/ataka-1886857371.html
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космос - риа наука, россия, украина, мария захарова, василий голубев, киев, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, высокоточные комплексы, форум "россия — африка"
Специальная военная операция на Украине, Космос - РИА Наука, Россия, Украина, Мария Захарова, Василий Голубев, Киев, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, Высокоточные комплексы, Форум "Россия — Африка"
Спецоперация, 28 июля: Киев совершил ракетную атаку на Таганрог

Минобороны России: Украина нанесла удар по Таганрогу переоборудованной ракетой ЗРК С-200

© Фото : Пресс-служба губернатора Ростовской областиНа месте взрыва в Таганроге
На месте взрыва в Таганроге - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© Фото : Пресс-служба губернатора Ростовской области
На месте взрыва в Таганроге. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. О террористической атаке Киева по жилой инфраструктуре Таганрога, новых потерях ВСУ в зоне спецоперации и отказе Украины от переговоров — в материале РИА Новости.

Атаки Киева по территории России

ВСУ выпустили по Таганрогу ракету комплекса С-200, переоборудованную в ударный вариант. Российские средства ПВО смогли обнаружить и перехватить ее в воздухе, однако обломки украинского снаряда упали на территории города. После теракта в больницы доставили девять человек, детей среди пострадавших нет, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Позднее средства противовоздушной обороны сбили еще одну ракету в районе Азова. Обломки упали в безлюдной местности.
Помимо этого, российским системам ПВО удалось сбить украинский беспилотник, который пытался атаковать объекты в Московской области. Пострадавших и разрушений нет, сообщили в Минобороны.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Вчера, 14:08
Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия оставляет за собой право на жесткие ответные меры после обстрела Украиной Таганрога и атаки БПЛА на Москву.

Ход операции

  • Российские военные наступают на Краснолиманском направлении, захватывая опорные пункты солдат ВСУ и продвигаясь вглубь обороны противника.
  • Группировка войск "Запад" на Купянском направлении провела успешное наступление западнее Куземовки в ЛНР и закрепилась на выгодных позициях. При этом удалось уничтожить более 30 военнослужащих ВСУ и семь единиц техники, включая две американские контрбатарейные РЛС AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.
  • Украинские войска за сутки потеряли на Южнодонецком направлении почти 300 военнослужащих и пять танков немецкого и французского производства.
  • Группировка войск "Юг" на Донецком направлении отразила семь атак ВСУ, в результате чего противник потерял более 260 солдат, 21 единицу техники, включая одну американскую гаубицу M777.
  • Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 117 украинским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и технике в 133 районах. В частности, им удалось поразить два пункта управления ВСУ.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Путин высоко оценил итоги саммита "Россия — Африка"
Вчера, 19:25

В России

Владимир Путин, говоря о ситуации на Украине и расширении НАТО, заявил, что все проблемы должны решаться путем диалога, но с Россией не хотят вести переговоры.
Изменений на треке украинского урегулирования нет, Киев по-прежнему отвергает возможность переговоров, хотя и находится в достаточно сложном положении, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Высокоточные комплексы" исследовали шесть типов западных машин, в том числе из Франции, Германии и США, захваченных российскими военными в зоне спецоперации, сообщили в холдинге.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани выступают с заявлением для СМИ по итогам II Саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Глава Афросоюза заявил, что Путин готов к переговорам по Украине
Вчера, 20:03
 
Специальная военная операция на УкраинеКосмос - РИА НаукаРоссияУкраинаМария ЗахароваВасилий ГолубевКиевВладимир ПутинНАТОВооруженные силы УкраиныВысокоточные комплексыФорум "Россия — Африка"
 
 
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