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Мэр Таганрога сообщил о состоянии пострадавших после теракта - РИА Новости, 28.07.2023
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21:13 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/taganrog-1886994725.html
Мэр Таганрога сообщил о состоянии пострадавших после теракта
Мэр Таганрога сообщил о состоянии пострадавших после теракта - РИА Новости, 28.07.2023
Мэр Таганрога сообщил о состоянии пострадавших после теракта
Госпитализированные после теракта в Таганроге не нуждаются в специализированной медпомощи, у них состояние средней степени тяжести, сообщил журналистам мэр... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T21:13
2023-07-28T21:13
происшествия
здоровье - общество
ростовская область
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василий голубев
взрыв в таганроге
россия
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ТАГАНРОГ, 28 июл – РИА Новости. Госпитализированные после теракта в Таганроге не нуждаются в специализированной медпомощи, у них состояние средней степени тяжести, сообщил журналистам мэр города Андрей Фатеев. Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале заявил, что ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога у кафе "Чехов сад", погибших нет. Минобороны квалифицировал эту атаку как теракт киевского режима. По данным Минздрава РФ, при теракте пострадали 14 человек, семь из них доставлены в больницы. Позже власти сообщили о госпитализации 10 человек. "Состояние пострадавших, которые поступили, в основном оценивается как средней тяжести, то есть они какой-то специализированной, особенной помощи не требуют", - сказал Фатеев.
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происшествия, здоровье - общество, ростовская область, таганрог, василий голубев, взрыв в таганроге, россия
Происшествия, Здоровье - Общество, Ростовская область, Таганрог, Василий Голубев, Взрыв в Таганроге, Россия
Мэр Таганрога сообщил о состоянии пострадавших после теракта

Фатеев: госпитализированные после теракта не нуждаются в специальной медпомощи

© РИА НовостиАвтомобиль МЧС на улице Таганрога после взрыва
Автомобиль МЧС на улице Таганрога после взрыва
© РИА Новости
Автомобиль МЧС на улице Таганрога после взрыва. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАГАНРОГ, 28 июл – РИА Новости. Госпитализированные после теракта в Таганроге не нуждаются в специализированной медпомощи, у них состояние средней степени тяжести, сообщил журналистам мэр города Андрей Фатеев.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале заявил, что ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога у кафе "Чехов сад", погибших нет. Минобороны квалифицировал эту атаку как теракт киевского режима. По данным Минздрава РФ, при теракте пострадали 14 человек, семь из них доставлены в больницы. Позже власти сообщили о госпитализации 10 человек.
«
"Состояние пострадавших, которые поступили, в основном оценивается как средней тяжести, то есть они какой-то специализированной, особенной помощи не требуют", - сказал Фатеев.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоРостовская областьТаганрогВасилий ГолубевВзрыв в ТаганрогеРоссия
 
 
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