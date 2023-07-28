https://ria.ru/20230728/taganrog-1886994725.html

Мэр Таганрога сообщил о состоянии пострадавших после теракта

Мэр Таганрога сообщил о состоянии пострадавших после теракта - РИА Новости, 28.07.2023

Мэр Таганрога сообщил о состоянии пострадавших после теракта

Госпитализированные после теракта в Таганроге не нуждаются в специализированной медпомощи, у них состояние средней степени тяжести, сообщил журналистам мэр... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T21:13

2023-07-28T21:13

2023-07-28T21:13

происшествия

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ТАГАНРОГ, 28 июл – РИА Новости. Госпитализированные после теракта в Таганроге не нуждаются в специализированной медпомощи, у них состояние средней степени тяжести, сообщил журналистам мэр города Андрей Фатеев. Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале заявил, что ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога у кафе "Чехов сад", погибших нет. Минобороны квалифицировал эту атаку как теракт киевского режима. По данным Минздрава РФ, при теракте пострадали 14 человек, семь из них доставлены в больницы. Позже власти сообщили о госпитализации 10 человек. "Состояние пострадавших, которые поступили, в основном оценивается как средней тяжести, то есть они какой-то специализированной, особенной помощи не требуют", - сказал Фатеев.

https://radiosputnik.ria.ru/20230728/skr-1886990598.html

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происшествия, здоровье - общество, ростовская область, таганрог, василий голубев, взрыв в таганроге, россия