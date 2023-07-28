https://ria.ru/20230728/taganrog-1886959420.html

Путину еще не докладывали о произошедшем в Таганроге

Путину еще не докладывали о произошедшем в Таганроге - РИА Новости, 28.07.2023

Путину еще не докладывали о произошедшем в Таганроге

Президенту России Владимиру Путину пока не доложили о произошедшем в Таганроге, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T18:24

2023-07-28T18:24

2023-07-28T18:28

таганрог

происшествия

взрыв в таганроге

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину пока не доложили о произошедшем в Таганроге, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Пока нет. Идёт саммит ("Россия-Африка")", - сказал он.Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале заявил, что ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога у кафе "Чехов сад", погибших нет. По данным Минздрава РФ, при теракте в центре Таганрога пострадали 14 человек, семь из них доставлены в больницы.

https://ria.ru/20230728/muzey-1886941078.html

таганрог

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

таганрог, происшествия, взрыв в таганроге, россия, владимир путин, дмитрий песков