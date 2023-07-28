https://ria.ru/20230728/taganrog-1886959420.html
Путину еще не докладывали о произошедшем в Таганроге
Путину еще не докладывали о произошедшем в Таганроге - РИА Новости, 28.07.2023
Путину еще не докладывали о произошедшем в Таганроге
Президенту России Владимиру Путину пока не доложили о произошедшем в Таганроге, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T18:24
2023-07-28T18:24
2023-07-28T18:28
таганрог
происшествия
взрыв в таганроге
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину пока не доложили о произошедшем в Таганроге, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Пока нет. Идёт саммит ("Россия-Африка")", - сказал он.Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале заявил, что ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога у кафе "Чехов сад", погибших нет. По данным Минздрава РФ, при теракте в центре Таганрога пострадали 14 человек, семь из них доставлены в больницы.
https://ria.ru/20230728/muzey-1886941078.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таганрог, происшествия, взрыв в таганроге, россия, владимир путин, дмитрий песков
Таганрог, Происшествия, Взрыв в Таганроге, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путину еще не докладывали о произошедшем в Таганроге
Песков: Путин работает на саммите, о взрыве в Таганроге ему пока не докладывали