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В Таганроге в районе теракта введут режим чрезвычайной ситуации - РИА Новости, 28.07.2023
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18:16 28.07.2023 (обновлено: 18:27 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/taganrog-1886956926.html
В Таганроге в районе теракта введут режим чрезвычайной ситуации
В Таганроге в районе теракта введут режим чрезвычайной ситуации - РИА Новости, 28.07.2023
В Таганроге в районе теракта введут режим чрезвычайной ситуации
Режим ЧС будет введен в районе Таганрога, где произошел теракт, сообщил мэр города Андрей Фатеев в своем телеграм-канале. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T18:16
2023-07-28T18:27
таганрог
взрыв в таганроге
ростовская область
василий голубев
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ВОЛГОГРАД, 28 июл – РИА Новости. Режим ЧС будет введен в районе Таганрога, где произошел теракт, сообщил мэр города Андрей Фатеев в своем телеграм-канале."В администрации города провёл оперативный штаб. Первое, что необходимо сделать, — оказать всю необходимую помощь - и медицинскую, и психологическую - пострадавшим. Также организовать работу по обследованию разрушений. В районе происшествия будет введён режим чрезвычайной ситуации", - сообщил Фатеев.Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале заявил, что ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога у кафе "Чехов сад", погибших нет. По данным Минздрава РФ, при теракте в центре Таганрога пострадали 14 человек, семь из них доставлены в больницы.
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таганрог, взрыв в таганроге, ростовская область, василий голубев, россия
Таганрог, Взрыв в Таганроге, Ростовская область, Василий Голубев, Россия
В Таганроге в районе теракта введут режим чрезвычайной ситуации

Мэр Таганрога Фатеев сообщил, что в районе теракта введут режим чрезвычайной ситуации

© Фото : пресс-служба губернатора Ростовской областиНа месте взрыва в Таганроге
На месте взрыва в Таганроге - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Ростовской области
На месте взрыва в Таганроге
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ВОЛГОГРАД, 28 июл – РИА Новости. Режим ЧС будет введен в районе Таганрога, где произошел теракт, сообщил мэр города Андрей Фатеев в своем телеграм-канале.
"В администрации города провёл оперативный штаб. Первое, что необходимо сделать, — оказать всю необходимую помощь - и медицинскую, и психологическую - пострадавшим. Также организовать работу по обследованию разрушений. В районе происшествия будет введён режим чрезвычайной ситуации", - сообщил Фатеев.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале заявил, что ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога у кафе "Чехов сад", погибших нет. По данным Минздрава РФ, при теракте в центре Таганрога пострадали 14 человек, семь из них доставлены в больницы.
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ТаганрогВзрыв в ТаганрогеРостовская областьВасилий ГолубевРоссия
 
 
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