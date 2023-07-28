https://ria.ru/20230728/taganrog-1886956926.html

В Таганроге в районе теракта введут режим чрезвычайной ситуации

В Таганроге в районе теракта введут режим чрезвычайной ситуации - РИА Новости, 28.07.2023

В Таганроге в районе теракта введут режим чрезвычайной ситуации

Режим ЧС будет введен в районе Таганрога, где произошел теракт, сообщил мэр города Андрей Фатеев в своем телеграм-канале. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T18:16

2023-07-28T18:16

2023-07-28T18:27

таганрог

взрыв в таганроге

ростовская область

василий голубев

россия

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ВОЛГОГРАД, 28 июл – РИА Новости. Режим ЧС будет введен в районе Таганрога, где произошел теракт, сообщил мэр города Андрей Фатеев в своем телеграм-канале."В администрации города провёл оперативный штаб. Первое, что необходимо сделать, — оказать всю необходимую помощь - и медицинскую, и психологическую - пострадавшим. Также организовать работу по обследованию разрушений. В районе происшествия будет введён режим чрезвычайной ситуации", - сообщил Фатеев.Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале заявил, что ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога у кафе "Чехов сад", погибших нет. По данным Минздрава РФ, при теракте в центре Таганрога пострадали 14 человек, семь из них доставлены в больницы.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

таганрог

ростовская область

россия

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таганрог, взрыв в таганроге, ростовская область, василий голубев, россия