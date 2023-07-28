https://ria.ru/20230728/taganrog-1886941452.html

Украина ударила по Таганрогу модифицированной ракетой С-200

Украина ударила по Таганрогу модифицированной ракетой С-200 - РИА Новости, 28.07.2023

Украина ударила по Таганрогу модифицированной ракетой С-200

Украинские войска выпустили по Таганрогу ракету комплекса С-200, переоборудованную в ударный вариант, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T17:23

2023-07-28T17:23

2023-07-28T21:21

специальная военная операция на украине

россия

таганрог

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Украинские войска выпустили по Таганрогу ракету комплекса С-200, переоборудованную в ударный вариант, сообщило Минобороны."Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе", — подчеркнули в ведомстве.Там уточнили, что обломки украинской ракеты упали на территории города. В Минобороны назвали произошедшее терактом.Ранее сегодня губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что у кафе "Чехов сад" в Таганроге, предположительно, взорвалась ракета. Позднее он уточнил, что эпицентр пришелся на территорию художественного музея. По словам главы региона, при взрыве никто не погиб, повреждения получили машины и многоквартирный дом, в соседних зданиях также выбиты стекла. На месте происшествия работают 60 спасателей и 17 единиц техники.По последним данным Минздрава, в результате теракта пострадали 14 человек, семь из них госпитализировали.Позднее губернатор сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили еще одну ракету в Азовском районе. По его словам, последствия уточняются.В Минобороны уточнили, что снаряд перехватили в районе города Азов. Обломки ракеты упали в безлюдной местности.

https://ria.ru/20230719/terakty-1885054494.html

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Кадры с места взрыва в Таганроге Взрыв, предположительно, произошел на Банковской площади в Таганроге рядом с музеем, есть пострадавшие, передает корреспондент РИА Новости 2023-07-28T17:23 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, таганрог