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Украина ударила по Таганрогу модифицированной ракетой С-200 - РИА Новости, 28.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:23 28.07.2023 (обновлено: 21:21 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/taganrog-1886941452.html
Украина ударила по Таганрогу модифицированной ракетой С-200
Украина ударила по Таганрогу модифицированной ракетой С-200 - РИА Новости, 28.07.2023
Украина ударила по Таганрогу модифицированной ракетой С-200
Украинские войска выпустили по Таганрогу ракету комплекса С-200, переоборудованную в ударный вариант, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T17:23
2023-07-28T21:21
специальная военная операция на украине
россия
таганрог
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Украинские войска выпустили по Таганрогу ракету комплекса С-200, переоборудованную в ударный вариант, сообщило Минобороны."Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе", — подчеркнули в ведомстве.Там уточнили, что обломки украинской ракеты упали на территории города. В Минобороны назвали произошедшее терактом.Ранее сегодня губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что у кафе "Чехов сад" в Таганроге, предположительно, взорвалась ракета. Позднее он уточнил, что эпицентр пришелся на территорию художественного музея. По словам главы региона, при взрыве никто не погиб, повреждения получили машины и многоквартирный дом, в соседних зданиях также выбиты стекла. На месте происшествия работают 60 спасателей и 17 единиц техники.По последним данным Минздрава, в результате теракта пострадали 14 человек, семь из них госпитализировали.Позднее губернатор сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили еще одну ракету в Азовском районе. По его словам, последствия уточняются.В Минобороны уточнили, что снаряд перехватили в районе города Азов. Обломки ракеты упали в безлюдной местности.
https://ria.ru/20230719/terakty-1885054494.html
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Кадры с места взрыва в Таганроге
Взрыв, предположительно, произошел на Банковской площади в Таганроге рядом с музеем, есть пострадавшие, передает корреспондент РИА Новости
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россия, таганрог
Специальная военная операция на Украине, Россия, Таганрог
Украина ударила по Таганрогу модифицированной ракетой С-200

Минобороны: ВСУ ударили по Таганрогу с помощью переоборудованной ракеты С-200

© Фото : Пресс-служба губернатора Ростовской областиНа месте взрыва в Таганроге
На месте взрыва в Таганроге - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© Фото : Пресс-служба губернатора Ростовской области
На месте взрыва в Таганроге
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Украинские войска выпустили по Таганрогу ракету комплекса С-200, переоборудованную в ударный вариант, сообщило Минобороны.
«
"Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе", — подчеркнули в ведомстве.
Там уточнили, что обломки украинской ракеты упали на территории города. В Минобороны назвали произошедшее терактом.
Ранее сегодня губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что у кафе "Чехов сад" в Таганроге, предположительно, взорвалась ракета. Позднее он уточнил, что эпицентр пришелся на территорию художественного музея. По словам главы региона, при взрыве никто не погиб, повреждения получили машины и многоквартирный дом, в соседних зданиях также выбиты стекла. На месте происшествия работают 60 спасателей и 17 единиц техники.
По последним данным Минздрава, в результате теракта пострадали 14 человек, семь из них госпитализировали.
Позднее губернатор сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили еще одну ракету в Азовском районе. По его словам, последствия уточняются.
В Минобороны уточнили, что снаряд перехватили в районе города Азов. Обломки ракеты упали в безлюдной местности.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияТаганрог
 
 
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