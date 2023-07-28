Украина ударила по Таганрогу модифицированной ракетой С-200
Минобороны: ВСУ ударили по Таганрогу с помощью переоборудованной ракеты С-200
© Фото : Пресс-служба губернатора Ростовской областиНа месте взрыва в Таганроге
© Фото : Пресс-служба губернатора Ростовской области
На месте взрыва в Таганроге
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Украинские войска выпустили по Таганрогу ракету комплекса С-200, переоборудованную в ударный вариант, сообщило Минобороны.
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"Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе", — подчеркнули в ведомстве.
Там уточнили, что обломки украинской ракеты упали на территории города. В Минобороны назвали произошедшее терактом.
Ранее сегодня губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что у кафе "Чехов сад" в Таганроге, предположительно, взорвалась ракета. Позднее он уточнил, что эпицентр пришелся на территорию художественного музея. По словам главы региона, при взрыве никто не погиб, повреждения получили машины и многоквартирный дом, в соседних зданиях также выбиты стекла. На месте происшествия работают 60 спасателей и 17 единиц техники.
По последним данным Минздрава, в результате теракта пострадали 14 человек, семь из них госпитализировали.
Позднее губернатор сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили еще одну ракету в Азовском районе. По его словам, последствия уточняются.
В Минобороны уточнили, что снаряд перехватили в районе города Азов. Обломки ракеты упали в безлюдной местности.