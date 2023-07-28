https://ria.ru/20230728/taganrog-1886936254.html
Число госпитализированных после ЧП в Таганроге выросло до семи
Число госпитализированных после ЧП в Таганроге выросло до семи - РИА Новости, 28.07.2023
Число госпитализированных после ЧП в Таганроге выросло до семи
Количество госпитализированных после взрыва у кафе в Таганроге выросло до семи человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T17:15
2023-07-28T17:15
2023-07-28T17:20
таганрог
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв в таганроге
происшествия
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Количество госпитализированных после взрыва у кафе в Таганроге выросло до семи человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Количество человек, направленных в медицинские учреждения, увеличилось до семи", - говорится в сообщении.Ранее представитель экстренных служб сообщил агентству, что из-за взрыва у кафе в Таганроге, предварительно, пострадали 10 человек.
https://ria.ru/20230728/taganrog-1886929951.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таганрог, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв в таганроге, происшествия
Таганрог, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв в Таганроге, Происшествия
Число госпитализированных после ЧП в Таганроге выросло до семи
Число госпитализированных после ЧП в центре Таганрога выросло до семи человек