https://ria.ru/20230728/taganrog-1886936254.html

Число госпитализированных после ЧП в Таганроге выросло до семи

Число госпитализированных после ЧП в Таганроге выросло до семи - РИА Новости, 28.07.2023

Число госпитализированных после ЧП в Таганроге выросло до семи

Количество госпитализированных после взрыва у кафе в Таганроге выросло до семи человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T17:15

2023-07-28T17:15

2023-07-28T17:20

таганрог

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв в таганроге

происшествия

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Количество госпитализированных после взрыва у кафе в Таганроге выросло до семи человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Количество человек, направленных в медицинские учреждения, увеличилось до семи", - говорится в сообщении.Ранее представитель экстренных служб сообщил агентству, что из-за взрыва у кафе в Таганроге, предварительно, пострадали 10 человек.

https://ria.ru/20230728/taganrog-1886929951.html

таганрог

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

таганрог, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв в таганроге, происшествия