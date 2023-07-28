https://ria.ru/20230728/taganrog-1886929951.html

Следователи выехали к месту взрыва у кафе в Таганроге

Следователи выехали к месту взрыва у кафе в Таганроге - РИА Новости, 28.07.2023

Следователи выехали к месту взрыва у кафе в Таганроге

Следователи и криминалисты регионального главка СК выехали к месту взрыва у кафе в Таганроге, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T17:08

2023-07-28T17:08

2023-07-28T17:08

происшествия

таганрог

россия

ростовская область

василий голубев

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Следователи и криминалисты регионального главка СК выехали к месту взрыва у кафе в Таганроге, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ. Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале заявил, что ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога у кафе "Чехов сад", погибших нет, за медпомощью обратились 15 человек, у всех легкие травмы от осколков. МЧС РФ сообщило о трех госпитализированных после взрыва. "На место происшествия в Таганроге выехали следователи и криминалисты регионального следственного управления СК России", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230728/taganrog-1886923013.html

таганрог

россия

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, таганрог, россия, ростовская область, василий голубев, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)