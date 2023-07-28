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Следователи выехали к месту взрыва у кафе в Таганроге - РИА Новости, 28.07.2023
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17:08 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/taganrog-1886929951.html
Следователи выехали к месту взрыва у кафе в Таганроге
Следователи выехали к месту взрыва у кафе в Таганроге - РИА Новости, 28.07.2023
Следователи выехали к месту взрыва у кафе в Таганроге
Следователи и криминалисты регионального главка СК выехали к месту взрыва у кафе в Таганроге, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T17:08
2023-07-28T17:08
происшествия
таганрог
россия
ростовская область
василий голубев
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Следователи и криминалисты регионального главка СК выехали к месту взрыва у кафе в Таганроге, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ. Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале заявил, что ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога у кафе "Чехов сад", погибших нет, за медпомощью обратились 15 человек, у всех легкие травмы от осколков. МЧС РФ сообщило о трех госпитализированных после взрыва. "На место происшествия в Таганроге выехали следователи и криминалисты регионального следственного управления СК России", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230728/taganrog-1886923013.html
таганрог
россия
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происшествия, таганрог, россия, ростовская область, василий голубев, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Таганрог, Россия, Ростовская область, Василий Голубев, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Следователи выехали к месту взрыва у кафе в Таганроге

Следователи и криминалисты СК выехали к месту взрыва у кафе в Таганроге

© РИА НовостиПоследствия взрыва в Таганроге
Последствия взрыва в Таганроге
© РИА Новости
Последствия взрыва в Таганроге
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Следователи и криминалисты регионального главка СК выехали к месту взрыва у кафе в Таганроге, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале заявил, что ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога у кафе "Чехов сад", погибших нет, за медпомощью обратились 15 человек, у всех легкие травмы от осколков. МЧС РФ сообщило о трех госпитализированных после взрыва.
"На место происшествия в Таганроге выехали следователи и криминалисты регионального следственного управления СК России", - говорится в сообщении.
На месте взрыва в Таганроге - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
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ПроисшествияТаганрогРоссияРостовская областьВасилий ГолубевСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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