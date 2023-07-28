https://ria.ru/20230728/taganrog-1886923013.html
За медпомощью после ЧП в Таганроге обратились 15 человек
За медпомощью после ЧП в Таганроге обратились 15 человек - РИА Новости, 28.07.2023
За медпомощью после ЧП в Таганроге обратились 15 человек
За медпомощью после ЧП в Таганроге обратились 15 человек, у всех легкие травмы от осколков, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев в... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T17:01
2023-07-28T17:01
2023-07-28T17:15
таганрог
происшествия
взрыв в таганроге
василий голубев
ростовская область
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. За медпомощью после ЧП в Таганроге обратились 15 человек, у всех легкие травмы от осколков, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев в телеграм-канале.Ранее губернатор сообщал, что ракета предположительно взорвалась в центре Таганрога, погибших нет."На данный момент за медицинской помощью обратились 15 человек, с ними работают медики. Все обратившиеся за медпомощью - с легкими травмами от осколков. Жертв нет. Прошу доверять только проверенным источникам", - написал Голубев.
https://ria.ru/20230727/gretsiya-1886715166.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таганрог, происшествия, взрыв в таганроге, василий голубев, ростовская область
Таганрог, Происшествия, Взрыв в Таганроге, Василий Голубев, Ростовская область
За медпомощью после ЧП в Таганроге обратились 15 человек
За медпомощью после ЧП в Таганроге обратились 15 человек, у всех легкие травмы