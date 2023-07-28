https://ria.ru/20230728/taganrog-1886923013.html

За медпомощью после ЧП в Таганроге обратились 15 человек

За медпомощью после ЧП в Таганроге обратились 15 человек - РИА Новости, 28.07.2023

За медпомощью после ЧП в Таганроге обратились 15 человек

За медпомощью после ЧП в Таганроге обратились 15 человек, у всех легкие травмы от осколков, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев в... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T17:01

2023-07-28T17:01

2023-07-28T17:15

таганрог

происшествия

взрыв в таганроге

василий голубев

ростовская область

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. За медпомощью после ЧП в Таганроге обратились 15 человек, у всех легкие травмы от осколков, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев в телеграм-канале.Ранее губернатор сообщал, что ракета предположительно взорвалась в центре Таганрога, погибших нет."На данный момент за медицинской помощью обратились 15 человек, с ними работают медики. Все обратившиеся за медпомощью - с легкими травмами от осколков. Жертв нет. Прошу доверять только проверенным источникам", - написал Голубев.

https://ria.ru/20230727/gretsiya-1886715166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

таганрог, происшествия, взрыв в таганроге, василий голубев, ростовская область