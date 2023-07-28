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За медпомощью после ЧП в Таганроге обратились 15 человек - РИА Новости, 28.07.2023
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17:01 28.07.2023 (обновлено: 17:15 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/taganrog-1886923013.html
За медпомощью после ЧП в Таганроге обратились 15 человек
За медпомощью после ЧП в Таганроге обратились 15 человек - РИА Новости, 28.07.2023
За медпомощью после ЧП в Таганроге обратились 15 человек
За медпомощью после ЧП в Таганроге обратились 15 человек, у всех легкие травмы от осколков, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев в... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T17:01
2023-07-28T17:15
таганрог
происшествия
взрыв в таганроге
василий голубев
ростовская область
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. За медпомощью после ЧП в Таганроге обратились 15 человек, у всех легкие травмы от осколков, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев в телеграм-канале.Ранее губернатор сообщал, что ракета предположительно взорвалась в центре Таганрога, погибших нет."На данный момент за медицинской помощью обратились 15 человек, с ними работают медики. Все обратившиеся за медпомощью - с легкими травмами от осколков. Жертв нет. Прошу доверять только проверенным источникам", - написал Голубев.
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таганрог, происшествия, взрыв в таганроге, василий голубев, ростовская область
Таганрог, Происшествия, Взрыв в Таганроге, Василий Голубев, Ростовская область
За медпомощью после ЧП в Таганроге обратились 15 человек

За медпомощью после ЧП в Таганроге обратились 15 человек, у всех легкие травмы

© Фото : Пресс-служба губернатора Ростовской областиНа месте взрыва в Таганроге
На месте взрыва в Таганроге - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© Фото : Пресс-служба губернатора Ростовской области
На месте взрыва в Таганроге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. За медпомощью после ЧП в Таганроге обратились 15 человек, у всех легкие травмы от осколков, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев в телеграм-канале.
Ранее губернатор сообщал, что ракета предположительно взорвалась в центре Таганрога, погибших нет.
"На данный момент за медицинской помощью обратились 15 человек, с ними работают медики. Все обратившиеся за медпомощью - с легкими травмами от осколков. Жертв нет. Прошу доверять только проверенным источникам", - написал Голубев.
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ТаганрогПроисшествияВзрыв в ТаганрогеВасилий ГолубевРостовская область
 
 
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