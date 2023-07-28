https://ria.ru/20230728/taganrog-1886921758.html

После взрыва в центре Таганрога госпитализировали трех человек

После взрыва в центре Таганрога госпитализировали трех человек - РИА Новости, 28.07.2023

После взрыва в центре Таганрога госпитализировали трех человек

Три человека, предварительно, госпитализированы после ЧП в Таганроге Ростовской области, возгорания нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T16:59

2023-07-28T16:59

2023-07-28T17:02

происшествия

таганрог

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв в таганроге

ростовская область

россия

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Три человека, предварительно, госпитализированы после ЧП в Таганроге Ростовской области, возгорания нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее представитель экстренных служб сообщил агентству, что из-за взрыва у кафе в Таганроге, предварительно, пострадали 10 человек."Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия в городе Таганрог Ростовской области. Возгорания нет. По предварительным данным, три человека доставлены в медицинские учреждения", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230728/taganrog-1886914227.html

таганрог

ростовская область

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

происшествия, таганрог, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв в таганроге, ростовская область, россия