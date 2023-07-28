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После взрыва в центре Таганрога госпитализировали трех человек - РИА Новости, 28.07.2023
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16:59 28.07.2023 (обновлено: 17:02 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/taganrog-1886921758.html
После взрыва в центре Таганрога госпитализировали трех человек
После взрыва в центре Таганрога госпитализировали трех человек - РИА Новости, 28.07.2023
После взрыва в центре Таганрога госпитализировали трех человек
Три человека, предварительно, госпитализированы после ЧП в Таганроге Ростовской области, возгорания нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T16:59
2023-07-28T17:02
происшествия
таганрог
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв в таганроге
ростовская область
россия
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Три человека, предварительно, госпитализированы после ЧП в Таганроге Ростовской области, возгорания нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее представитель экстренных служб сообщил агентству, что из-за взрыва у кафе в Таганроге, предварительно, пострадали 10 человек."Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия в городе Таганрог Ростовской области. Возгорания нет. По предварительным данным, три человека доставлены в медицинские учреждения", - сообщили в пресс-службе.
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таганрог
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происшествия, таганрог, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв в таганроге, ростовская область, россия
Происшествия, Таганрог, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв в Таганроге, Ростовская область, Россия
После взрыва в центре Таганрога госпитализировали трех человек

После взрыва в центре Таганрога госпитализировали трех человек, возгорания нет

© Фото : пресс-служба губернатора Ростовской областиНа месте взрыва в Таганроге
На месте взрыва в Таганроге - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Ростовской области
На месте взрыва в Таганроге
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Три человека, предварительно, госпитализированы после ЧП в Таганроге Ростовской области, возгорания нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее представитель экстренных служб сообщил агентству, что из-за взрыва у кафе в Таганроге, предварительно, пострадали 10 человек.
"Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия в городе Таганрог Ростовской области. Возгорания нет. По предварительным данным, три человека доставлены в медицинские учреждения", - сообщили в пресс-службе.
На месте взрыва в Таганроге - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
При взрыве в Таганроге пострадали десять человек
Вчера, 16:53
 
ПроисшествияТаганрогМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв в ТаганрогеРостовская областьРоссия
 
 
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