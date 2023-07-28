https://ria.ru/20230728/taganrog-1886910982.html
В центре Таганрога, предположительно, взорвалась ракета, заявил губернатор
В центре Таганрога, предположительно, взорвалась ракета, заявил губернатор - РИА Новости, 28.07.2023
В центре Таганрога, предположительно, взорвалась ракета, заявил губернатор
Ракета предположительно взорвалась в центре Таганрога, погибших нет, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T16:50
2023-07-28T16:50
2023-07-28T16:56
таганрог
происшествия
взрыв в таганроге
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ракета предположительно взорвалась в центре Таганрога, погибших нет, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале."В центре Таганрога по адресу пер. Лермонтовский, 22, у кафе "Чехов сад" взорвалась, предположительно, ракета. На месте работают спасатели. Погибших нет. Есть несколько пострадавших, к которым выехали бригады скорых. Четыре человека получили легкие ранения от разбившихся стекол. Информация об ущербе уточняется. Буду информировать", - написал Голубев.
https://ria.ru/20230728/taganrog-1886914227.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таганрог, происшествия, взрыв в таганроге
Таганрог, Происшествия, Взрыв в Таганроге
В центре Таганрога, предположительно, взорвалась ракета, заявил губернатор
Губернатор Голубев: в Таганроге у кафе "Чехов сад", предположительно, взорвалась ракета