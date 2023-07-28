https://ria.ru/20230728/taganrog-1886907241.html
В районе взрыва в Таганроге перекрыли движение транспорта
В районе взрыва в Таганроге перекрыли движение транспорта - РИА Новости, 28.07.2023
В районе взрыва в Таганроге перекрыли движение транспорта
Движение транспорта перекрыто в районе происшествия в Таганроге, сообщили журналистам в пресс-службе ГИБДД Ростовской области. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T18:55
2023-07-28T18:55
2023-07-28T18:57
таганрог
происшествия
взрыв в таганроге
василий голубев
ростовская область
гибдд мвд рф
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ВОЛГОГРАД, 28 июл – РИА Новости. Движение транспорта перекрыто в районе происшествия в Таганроге, сообщили журналистам в пресс-службе ГИБДД Ростовской области.Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале заявил, что ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога у кафе "Чехов сад", погибших нет. По данным Минздрава РФ, при теракте в центре Таганрога пострадали 14 человек, семь из них доставлены в больницы"В городе Таганроге перекрыто движение по ул. Александровской, пер. Лермонтовскому, ул. Антона Глушко. Госавтоинспекция просит водителей двигаться по ул. Фрунзе и ул. Чехова", - сообщили в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Таганрог, Происшествия, Взрыв в Таганроге, Василий Голубев, Ростовская область, ГИБДД МВД РФ
В районе взрыва в Таганроге перекрыли движение транспорта
ГИБДД: в районе взрыва в Таганроге перекрыли движение транспорта