https://ria.ru/20230728/taganrog-1886907241.html

В районе взрыва в Таганроге перекрыли движение транспорта

В районе взрыва в Таганроге перекрыли движение транспорта - РИА Новости, 28.07.2023

В районе взрыва в Таганроге перекрыли движение транспорта

Движение транспорта перекрыто в районе происшествия в Таганроге, сообщили журналистам в пресс-службе ГИБДД Ростовской области. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T18:55

2023-07-28T18:55

2023-07-28T18:57

таганрог

происшествия

взрыв в таганроге

василий голубев

ростовская область

гибдд мвд рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886908936_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_0349b326e3db57d0292735de185ff9bc.jpg

ВОЛГОГРАД, 28 июл – РИА Новости. Движение транспорта перекрыто в районе происшествия в Таганроге, сообщили журналистам в пресс-службе ГИБДД Ростовской области.Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале заявил, что ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога у кафе "Чехов сад", погибших нет. По данным Минздрава РФ, при теракте в центре Таганрога пострадали 14 человек, семь из них доставлены в больницы"В городе Таганроге перекрыто движение по ул. Александровской, пер. Лермонтовскому, ул. Антона Глушко. Госавтоинспекция просит водителей двигаться по ул. Фрунзе и ул. Чехова", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20230728/vzryv-1886958566.html

таганрог

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

таганрог, происшествия, взрыв в таганроге, василий голубев, ростовская область, гибдд мвд рф