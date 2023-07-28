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В центре Таганрога прогремел взрыв, взорвалась ракета - РИА Новости, 28.07.2023
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16:33 28.07.2023 (обновлено: 23:00 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/taganrog-1886897728.html
В центре Таганрога прогремел взрыв, взорвалась ракета
В центре Таганрога прогремел взрыв, взорвалась ракета - РИА Новости, 28.07.2023
В центре Таганрога прогремел взрыв, взорвалась ракета
В центре Таганрога Ростовской области прогремел взрыв, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T16:33
2023-07-28T23:00
таганрог
происшествия
ростовская область
россия
взрыв в таганроге
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В центре Таганрога Ростовской области прогремел взрыв, сообщил корреспондент РИА Новости.&quot;Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушены стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки&quot;, — заявил губернатор Василий Голубев.Позднее в Минобороны уточнили, что Киев открыл огонь по жилой инфраструктуре города переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.Российские средства противовоздушной обороны обнаружили и перехватили украинскую ракету в воздухе, ее обломки упали на территории Таганрога.В медучреждения доставлены девять человек, врачи оценивают их состояние как средней и легкой степени тяжести.Повреждены машины и многоквартирный дом, в соседних зданиях выбиты стекла. На месте случившегося работают 60 спасателей и 17 единиц техники.
таганрог
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4.7
96
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Кадры с места взрыва в Таганроге
Взрыв, предположительно, произошел на Банковской площади в Таганроге рядом с музеем, есть пострадавшие, передает корреспондент РИА Новости
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РИА Новости
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5
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96
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таганрог, происшествия, ростовская область, россия, видео, взрыв в таганроге
Таганрог, Происшествия, Ростовская область, Россия, Взрыв в Таганроге
В центре Таганрога прогремел взрыв, взорвалась ракета
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В центре Таганрога Ростовской области прогремел взрыв, сообщил корреспондент РИА Новости.
2023-07-28T16:33
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PT1M09S
В центре Таганрога прогремел взрыв, взорвалась ракета

В Таганроге на Банковской площади прогремел взрыв, взорвалась ракета, есть пострадавшие

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В центре Таганрога Ростовской области прогремел взрыв, сообщил корреспондент РИА Новости.
«

"Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушены стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки", — заявил губернатор Василий Голубев.

Позднее в Минобороны уточнили, что Киев открыл огонь по жилой инфраструктуре города переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.
Российские средства противовоздушной обороны обнаружили и перехватили украинскую ракету в воздухе, ее обломки упали на территории Таганрога.
В медучреждения доставлены девять человек, врачи оценивают их состояние как средней и легкой степени тяжести.
Повреждены машины и многоквартирный дом, в соседних зданиях выбиты стекла. На месте случившегося работают 60 спасателей и 17 единиц техники.
 
ТаганрогПроисшествияРостовская областьРоссияВзрыв в Таганроге
 
 
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