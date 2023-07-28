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В центре Таганрога прогремел взрыв, взорвалась ракета

В центре Таганрога прогремел взрыв, взорвалась ракета - РИА Новости, 28.07.2023

В центре Таганрога прогремел взрыв, взорвалась ракета

В центре Таганрога Ростовской области прогремел взрыв, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T16:33

2023-07-28T16:33

2023-07-28T23:00

таганрог

происшествия

ростовская область

россия

взрыв в таганроге

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В центре Таганрога Ростовской области прогремел взрыв, сообщил корреспондент РИА Новости."Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушены стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки", — заявил губернатор Василий Голубев.Позднее в Минобороны уточнили, что Киев открыл огонь по жилой инфраструктуре города переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.Российские средства противовоздушной обороны обнаружили и перехватили украинскую ракету в воздухе, ее обломки упали на территории Таганрога.В медучреждения доставлены девять человек, врачи оценивают их состояние как средней и легкой степени тяжести.Повреждены машины и многоквартирный дом, в соседних зданиях выбиты стекла. На месте случившегося работают 60 спасателей и 17 единиц техники.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места взрыва в Таганроге Взрыв, предположительно, произошел на Банковской площади в Таганроге рядом с музеем, есть пострадавшие, передает корреспондент РИА Новости 2023-07-28T16:33 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

таганрог, происшествия, ростовская область, россия, видео, взрыв в таганроге