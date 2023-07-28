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В центре Таганрога прогремел взрыв, взорвалась ракета
В центре Таганрога прогремел взрыв, взорвалась ракета - РИА Новости, 28.07.2023
В центре Таганрога прогремел взрыв, взорвалась ракета
В центре Таганрога Ростовской области прогремел взрыв, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T16:33
2023-07-28T16:33
2023-07-28T23:00
таганрог
происшествия
ростовская область
россия
взрыв в таганроге
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В центре Таганрога Ростовской области прогремел взрыв, сообщил корреспондент РИА Новости."Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушены стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки", — заявил губернатор Василий Голубев.Позднее в Минобороны уточнили, что Киев открыл огонь по жилой инфраструктуре города переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.Российские средства противовоздушной обороны обнаружили и перехватили украинскую ракету в воздухе, ее обломки упали на территории Таганрога.В медучреждения доставлены девять человек, врачи оценивают их состояние как средней и легкой степени тяжести.Повреждены машины и многоквартирный дом, в соседних зданиях выбиты стекла. На месте случившегося работают 60 спасателей и 17 единиц техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886901779_4:0:1444:1080_1920x0_80_0_0_e65312811996f3a5dc3a2a363145ec99.jpg
Кадры с места взрыва в Таганроге
Взрыв, предположительно, произошел на Банковской площади в Таганроге рядом с музеем, есть пострадавшие, передает корреспондент РИА Новости
2023-07-28T16:33
true
PT1M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таганрог, происшествия, ростовская область, россия, видео, взрыв в таганроге
Таганрог, Происшествия, Ростовская область, Россия, Взрыв в Таганроге
В центре Таганрога прогремел взрыв, взорвалась ракета
В Таганроге на Банковской площади прогремел взрыв, взорвалась ракета, есть пострадавшие
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В центре Таганрога Ростовской области прогремел взрыв, сообщил корреспондент РИА Новости.
«
"Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушены стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки", — заявил губернатор Василий Голубев.
Позднее в Минобороны уточнили, что Киев
открыл огонь по жилой инфраструктуре города переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.
Российские средства противовоздушной обороны обнаружили и перехватили украинскую ракету в воздухе, ее обломки упали на территории Таганрога.
В медучреждения доставлены девять человек, врачи оценивают их состояние как средней и легкой степени тяжести.
Повреждены машины и многоквартирный дом, в соседних зданиях выбиты стекла. На месте случившегося работают 60 спасателей и 17 единиц техники.