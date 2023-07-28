https://ria.ru/20230728/sudan-1886928400.html
Россия переведет посольство из Хартума из-за боестолкновений в городе
Россия переведет посольство из Хартума из-за боестолкновений в городе - РИА Новости, 28.07.2023
Россия переведет посольство из Хартума из-за боестолкновений в городе
Посольство России в Судане было перенесено из Хартума в город Порт-Судан из-за продолжающихся в столице боестолкновений, сообщили в пятницу в МИД РФ РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T17:07
2023-07-28T17:07
2023-07-28T17:15
россия
хартум (город)
судан
в мире
порт-судан
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Посольство России в Судане было перенесено из Хартума в город Порт-Судан из-за продолжающихся в столице боестолкновений, сообщили в пятницу в МИД РФ"В связи с продолжающимися в столице Судана Хартуме боестолкновениями между подразделениями регулярной армии и Сил быстрого реагирования 27-28 июля были осуществлены мероприятия по переводу посольства России в этой стране в город Порт-Судан, находящийся на расстоянии 850 километров от суданской столицы. К новому временному месту размещения диппредставительства сотрудники добрались сухопутным путем", - говорится в сообщении министерства. Там отметили, что переезд, который занял около суток, прошел в штатном режиме в соответствии с заранее разработанным планом."На пути следования в зоне контроля каждой из противоборствующих сторон российской автоколонне была предоставлена охрана. Утром 28 июля она прибыла в пункт назначения. Операция по переводу российской дипмиссии в Порт-Судан была согласована и осуществлена в координации с властями Республики Судан", - добавили в МИД.
https://ria.ru/20230703/sudan-1881813285.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, хартум (город), судан, в мире, порт-судан
Россия, Хартум (город), Судан, В мире, Порт-Судан
Россия переведет посольство из Хартума из-за боестолкновений в городе
МИД России объявил о переносе посольства в Судане из Хартума из-за боестолкновений
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Посольство России в Судане было перенесено из Хартума в город Порт-Судан из-за продолжающихся в столице боестолкновений, сообщили в пятницу в МИД РФ
"В связи с продолжающимися в столице Судана Хартуме боестолкновениями между подразделениями регулярной армии и Сил быстрого реагирования 27-28 июля были осуществлены мероприятия по переводу посольства России в этой стране в город Порт-Судан, находящийся на расстоянии 850 километров от суданской столицы. К новому временному месту размещения диппредставительства сотрудники добрались сухопутным путем", - говорится в сообщении министерства. Там отметили, что переезд, который занял около суток, прошел в штатном режиме в соответствии с заранее разработанным планом.
"На пути следования в зоне контроля каждой из противоборствующих сторон российской автоколонне была предоставлена охрана. Утром 28 июля она прибыла в пункт назначения. Операция по переводу российской дипмиссии в Порт-Судан была согласована и осуществлена в координации с властями Республики Судан", - добавили в МИД.
Судан приветствует участие России в переговорах по кризису