https://ria.ru/20230728/sudan-1886928400.html

Россия переведет посольство из Хартума из-за боестолкновений в городе

Россия переведет посольство из Хартума из-за боестолкновений в городе - РИА Новости, 28.07.2023

Россия переведет посольство из Хартума из-за боестолкновений в городе

Посольство России в Судане было перенесено из Хартума в город Порт-Судан из-за продолжающихся в столице боестолкновений, сообщили в пятницу в МИД РФ РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T17:07

2023-07-28T17:07

2023-07-28T17:15

россия

хартум (город)

судан

в мире

порт-судан

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Посольство России в Судане было перенесено из Хартума в город Порт-Судан из-за продолжающихся в столице боестолкновений, сообщили в пятницу в МИД РФ"В связи с продолжающимися в столице Судана Хартуме боестолкновениями между подразделениями регулярной армии и Сил быстрого реагирования 27-28 июля были осуществлены мероприятия по переводу посольства России в этой стране в город Порт-Судан, находящийся на расстоянии 850 километров от суданской столицы. К новому временному месту размещения диппредставительства сотрудники добрались сухопутным путем", - говорится в сообщении министерства. Там отметили, что переезд, который занял около суток, прошел в штатном режиме в соответствии с заранее разработанным планом."На пути следования в зоне контроля каждой из противоборствующих сторон российской автоколонне была предоставлена охрана. Утром 28 июля она прибыла в пункт назначения. Операция по переводу российской дипмиссии в Порт-Судан была согласована и осуществлена в координации с властями Республики Судан", - добавили в МИД.

https://ria.ru/20230703/sudan-1881813285.html

россия

хартум (город)

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порт-судан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, хартум (город), судан, в мире, порт-судан