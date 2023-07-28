https://ria.ru/20230728/studenty-1886995229.html

В российских вузах увеличили квоту обучения студентов из ЦАР

В российских вузах увеличили квоту обучения студентов из ЦАР - РИА Новости, 28.07.2023

В российских вузах увеличили квоту обучения студентов из ЦАР

Квота обучения студентов Центральноафриканской республики в российских вузах увеличена, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером республики... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T21:18

2023-07-28T21:18

2023-07-28T21:22

россия

санкт-петербург

владимир путин

цар

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Квота обучения студентов Центральноафриканской республики в российских вузах увеличена, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером республики Фостеном Арканжем Турадерой. "Мы оказываем и гуманитарную поддержку… отмечаем растущий интерес центральноафриканцев к получению высшего образования в России. В этом году квота стипендий для центральноафриканских студентов за счёт федерального бюджета России на 2023-2024 годы увеличена", - сказал Путин.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" прошел 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230728/deklaratsiya-1886967613.html

россия

санкт-петербург

цар

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, санкт-петербург, владимир путин, цар, форум "россия — африка"