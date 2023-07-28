https://ria.ru/20230728/studenty-1886995229.html
В российских вузах увеличили квоту обучения студентов из ЦАР
В российских вузах увеличили квоту обучения студентов из ЦАР - РИА Новости, 28.07.2023
В российских вузах увеличили квоту обучения студентов из ЦАР
Квота обучения студентов Центральноафриканской республики в российских вузах увеличена, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером республики... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T21:18
2023-07-28T21:18
2023-07-28T21:22
россия
санкт-петербург
владимир путин
цар
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Квота обучения студентов Центральноафриканской республики в российских вузах увеличена, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером республики Фостеном Арканжем Турадерой. "Мы оказываем и гуманитарную поддержку… отмечаем растущий интерес центральноафриканцев к получению высшего образования в России. В этом году квота стипендий для центральноафриканских студентов за счёт федерального бюджета России на 2023-2024 годы увеличена", - сказал Путин.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" прошел 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, владимир путин, цар, форум "россия — африка"
Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, ЦАР, Форум "Россия — Африка"
В российских вузах увеличили квоту обучения студентов из ЦАР
Путин: квоту обучения для студентов из ЦАР в вузах увеличили за счет бюджета России