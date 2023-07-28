https://ria.ru/20230728/strelba-1886949401.html

СМИ поделились результатами исследования о массовой стрельбе в США

СМИ поделились результатами исследования о массовой стрельбе в США - РИА Новости, 28.07.2023

СМИ поделились результатами исследования о массовой стрельбе в США

Более половины случаев массовой стрельбы в США, начиная с 1966 года, произошли за последние 20 лет, свидетельствуют результаты исследования, которое приводит в... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T17:43

2023-07-28T17:43

2023-07-28T17:43

в мире

сша

луизиана

вашингтон (штат)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731995781_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_f45bad3087a76fe819481040b3cfa520.jpg

ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Более половины случаев массовой стрельбы в США, начиная с 1966 года, произошли за последние 20 лет, свидетельствуют результаты исследования, которое приводит в пятницу телеканал NBC News. Согласно исследованию, опубликованному в авторитетном журнале JAMA Network Open, в период с 2014 по 2022 год в США произошли около 4 тысяч таких инцидентов, в результате чего погибли и пострадали порядка 21 тысячи человек. Исследование показало, что самый высокий показатель случаев массовой стрельбы приходится на штат Луизиана - около 4,3 случаев на каждые 100 тысяч жителей. Столица страны Вашингтон в этом отношении пошла еще дальше - 10,4 случаев массовой стрельбы на 100 тысяч человек, при том, что речь идет лишь о городе, а не о целом штате. Наиболее тревожная динамика в этом отношении затрагивает южные и юго-восточные штаты США: Алабаму, Кентукки, Миссисипи, Южную Каролину и Теннесси. Лишь два американских региона за последние 9 лет не сталкивались со случаями массовой стрельбы - это Гавайи и Северная Дакота.

https://ria.ru/20230714/antirekord-1884247624.html

https://ria.ru/20230702/oruzhie-1881709126.html

сша

луизиана

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, луизиана, вашингтон (штат)