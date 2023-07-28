https://ria.ru/20230728/strelba-1886949401.html
СМИ поделились результатами исследования о массовой стрельбе в США
СМИ поделились результатами исследования о массовой стрельбе в США - РИА Новости, 28.07.2023
СМИ поделились результатами исследования о массовой стрельбе в США
Более половины случаев массовой стрельбы в США, начиная с 1966 года, произошли за последние 20 лет, свидетельствуют результаты исследования, которое приводит в... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T17:43
2023-07-28T17:43
2023-07-28T17:43
в мире
сша
луизиана
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Более половины случаев массовой стрельбы в США, начиная с 1966 года, произошли за последние 20 лет, свидетельствуют результаты исследования, которое приводит в пятницу телеканал NBC News. Согласно исследованию, опубликованному в авторитетном журнале JAMA Network Open, в период с 2014 по 2022 год в США произошли около 4 тысяч таких инцидентов, в результате чего погибли и пострадали порядка 21 тысячи человек. Исследование показало, что самый высокий показатель случаев массовой стрельбы приходится на штат Луизиана - около 4,3 случаев на каждые 100 тысяч жителей. Столица страны Вашингтон в этом отношении пошла еще дальше - 10,4 случаев массовой стрельбы на 100 тысяч человек, при том, что речь идет лишь о городе, а не о целом штате. Наиболее тревожная динамика в этом отношении затрагивает южные и юго-восточные штаты США: Алабаму, Кентукки, Миссисипи, Южную Каролину и Теннесси. Лишь два американских региона за последние 9 лет не сталкивались со случаями массовой стрельбы - это Гавайи и Северная Дакота.
https://ria.ru/20230714/antirekord-1884247624.html
https://ria.ru/20230702/oruzhie-1881709126.html
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в мире, сша, луизиана, вашингтон (штат)
В мире, США, Луизиана, Вашингтон (штат)
СМИ поделились результатами исследования о массовой стрельбе в США
NBC News: свыше половины случаев массовой стрельбы в США приходятся на последние 20 лет