https://ria.ru/20230728/starichkov-1886823775.html

Старичков: бизнес Приморья открыт для инвесторов из Китая

Старичков: бизнес Приморья открыт для инвесторов из Китая - РИА Новости, 28.07.2023

Старичков: бизнес Приморья открыт для инвесторов из Китая

В связи с озвученным президентом Российской Федерации Владимиром Путиным курса на Восток Приморский край, как недавно отметил губернатор Олег Кожемяко, уже стал РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T13:16

2023-07-28T13:16

2023-07-28T13:16

приморский край

олег кожемяко

китай

россия

бизнес

интервью

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В связи с озвученным президентом Российской Федерации Владимиром Путиным курса на Восток Приморский край, как недавно отметил губернатор Олег Кожемяко, уже стал восточными воротами России. О том, что может предложить регион зарубежным инвесторам и партнерам, каковы сферы общих российско-китайских интересов в Приморье, когда и насколько улучшится инфраструктура портов региона, вынужденных сейчас справляться с большим потоком грузов, РИА Новости поговорили с руководителем агентства международного сотрудничества Приморского края Алексеем Старичковым. - Делегация Приморья приняла участие в работе 32-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарки. Какие перспективы международного сотрудничества открылись? - В середине этого года (с 15 по 19 июня) делегация Приморского края принимала участие в очередной 32-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарке. Наша делегация насчитывала более 150 человек. Участие в Харбинской ярмарке для Приморского края – хорошая возможность восстановить старые и утраченные связи, а также установить новые контакты с потенциальными партнерами. Наши предложения касались ключевых проектов инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества. В рамках ярмарки мы провели "День Приморского края" и презентацию нашего региона. На стендах были представлены образцы товаров наших экспортеров под брендом "Сделано в Приморье". Также мы организовали деловые переговоры между предпринимателями и организовали отраслевые круглые столы по инвестициям, сельскому хозяйству и логистике. - Как вы оцениваете итоги ярмарки? - Все наши инициативы и предложения вызвали широкий отклик у официальных и деловых кругов Китая. Подводить какие-то итоги рано, поскольку мы только инициировали ряд предложений для рассмотрения китайской стороной. Тем не менее, сейчас идет работа по созданию совместных отраслевых рабочих групп для более детального обсуждения проектов в области развития приграничной и портовой инфраструктуры, промышленных парков, логистики и транспорта, строительства, сельского хозяйства, спорта и туризма. Кроме этого, совместно с китайской провинцией Хэйлунцзян мы подготовили план реализации социально-экономических проектов до 2025 года, который планируем подписать в рамках Восточного экономического форума в сентябре. - Многие китайские компании работают на территории Приморья. Каковы направления их работы? - Да, китайские компании давно работают в Приморье. Сферы самые разные: это торговля, туризм, общепит, сельское и лесное хозяйство, логистика. После начала распространения новой коронавирусной инфекции и закрытия границ многие компании приостановили свою работу, а некоторые, связанные, в основном, с туризмом, закрыли свой бизнес. Сейчас, с начала этого года, после открытия границ, некоторые предприниматели стали возвращаться. - Каковы интересы российского бизнеса в Китае? - Интерес нашего бизнеса простой: наладить каналы сбыта российской и приморской продукции под брэндом "Сделано в Приморье", а также обеспечить стабильные поставки для нужд промышленных предприятий тех товаров и сырья, которые у нас отсутствуют. Для некоторых приморских компаний актуален вопрос привлечения инвестиций в свои проекты и предприятия. - Идут ли китайские власти навстречу российским предпринимателям? - Если интересы российского и китайского бизнеса совпадают, то выстраиваются конструктивные деловые отношения, и компании стабильно работают. В Китае есть некоторые законодательные ограничения, например, в поставках молочной и мясной продукции, но мы ведем работу по снятию таких ограничений. - Насколько необходимо расширить возможности приграничной и портовой инфраструктуры? - У Приморского края и приграничных провинций КНР Хэйлунцзян и Цзилинь огромный потенциал в части расширения торгово-экономического сотрудничества. Приграничная торговля с КНР — важное направление сотрудничества, в котором занято большое число предпринимателей и жителей края. Вместе с тем, есть определенные сдерживающие факторы: это слабое развитие приграничной и портовой инфраструктуры. Это показали объемы перевалки грузов, которые значительно выросли в период 2020-2022 годов. Наши порты с трудом справлялись с потоком грузов, которые были переориентированы на порты Дальнего Востока и Приморского края с других направлений. В этой связи необходимо развивать инфраструктуру наших портов, модернизировать перегрузочные комплексы, расширять причальные площади. Также требует особого внимания развитие приграничных автомобильных пунктов пропуска на границе с КНР. Сейчас они активно строятся. По планам Минтранса России они должны быть введены в работу в 2025 году. Это конечно же расширит возможности транспортно-логистического бизнеса по перевалке грузов и позволит в полной мере реализовать потенциал Приморья, как транзитного транспортного узла между Европой и Азией. - На Харбинском форуме была достигнута принципиальная договоренность о создании в Приморье новой международной территории опережающего развития. Где она будет располагаться и какие льготы будут предоставляться резидентам? - Приморский край видит широкие перспективы инвестиционного партнерства с КНР в рамках уникальных стратегических проектов – территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток. Льготные условия ведения бизнеса уже высоко оценили наши зарубежные партнеры и инвесторы. На этих территориях сегодня реализуется 42 проекта с участием китайского капитала, уже вложено 7 миллиардов рублей. При этом объем заявленных инвестиций составляет 65 миллиардов рублей. Вместе с тем, министром по развитию Дальнего Востока и Арктики была озвучена инициатива создания международной ТОР. Ее особенностью будет действие не только российского, но и зарубежного законодательства, а ее резидентами могут стать только компании, выпускающие высокотехнологичную продукцию. Где она будет располагаться, точно сказать пока не можем. Что касается льгот, то мы надеемся, что они будут сопоставимы с преференциями действующих ТОР и СПВ, а возможно и лучше. - Насколько вырос товарооборот с Китаем? Каков процент расчетов в национальных валютах? - Китайская Народная Республика является главным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе и ведущим внешнеторговым партнером Приморского края. По итогам 2022 года торговый оборот между Китаем и Приморским краем вырос на 46% и достиг 7,5 миллиардов долларов. При этом значительная часть расчетов ведется в юанях. Какой это процент, сложно сказать, но сам факт уже говорит о том, что мы постепенно отходим от использования доллара в международных расчетах. Мы планируем увеличить объем торговли Приморского края с Китаем дополнительно на 2,5 миллиарда долларов и довести общий торговый оборот до 10 миллиардов долларов к концу 2023 года. - В сентябре во Владивостоке откроется Восточный экономический форум. Представители каких стран приедут на его площадку? Какие перспективы международного сотрудничества могут открыться? - В мероприятиях Форума традиционно примут участие различные страны мира, в основном это страны-партнеры из Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме этого, мы ожидаем официальных лиц и представителей бизнеса из стран Латинской Америки и Африки.

https://ria.ru/20230719/infrastruktura-1884973347.html

https://ria.ru/20230721/primore-1885395602.html

https://ria.ru/20230605/kitay-1876152270.html

https://realty.ria.ru/20230724/primorye-1885898523.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

приморский край, олег кожемяко, китай, россия, бизнес, интервью