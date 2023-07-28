https://ria.ru/20230728/sssr-1886854948.html
Патриарх Кирилл объяснил, почему распался СССР
Патриарх Кирилл объяснил, почему распался СССР - РИА Новости, 28.07.2023
Патриарх Кирилл объяснил, почему распался СССР
Советский Союз распался из-за утраты веры, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл после молебна у памятника равноапостольному князю Владимиру на... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T14:02
2023-07-28T14:02
2023-07-28T14:02
религия
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
русская православная церковь
москва
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Советский Союз распался из-за утраты веры, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл после молебна у памятника равноапостольному князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве. "Развал советского государства имел причиной недостаток любви к Отечеству и к ближнему. Если бы была сильна вера людей, разве распалось бы наше единое великое государство, созданное молитвами, духовным подвигом, героизмом нашего народа? Почему в одночасье все было разрушено в пух и прах - потому что была утрачена вера, невероятной силы стяжка, соединяющая многих людей, подчас разных взглядов", - сказал он в проповеди после литургии в День крещения Руси 28 июля в Успенском соборе Московского кремля. После литургии патриарх Кирилл возглавит крестный ход и молебен у памятника крестителю Руси князю Владимиру на Боровицкой площади. Ковчежец с мощами равноапостольного князя Владимира в этот день доставили в Успенский собор к патриаршей литургии и крестному ходу. В 2023 году отмечается 1035-летие крещения Руси, предопределившего историческое развитие России. Русская православная церковь отмечает годовщину крещения Руси 28 июля, в день памяти князя Владимира.
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владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), русская православная церковь, москва, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Русская православная церковь, Москва, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл объяснил, почему распался СССР
Патриарх Кирилл заявил, что СССР распался из-за утраты веры
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Советский Союз распался из-за утраты веры, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл после молебна у памятника равноапостольному князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве.
"Развал советского государства имел причиной недостаток любви к Отечеству и к ближнему. Если бы была сильна вера людей, разве распалось бы наше единое великое государство, созданное молитвами, духовным подвигом, героизмом нашего народа? Почему в одночасье все было разрушено в пух и прах - потому что была утрачена вера, невероятной силы стяжка, соединяющая многих людей, подчас разных взглядов", - сказал он в проповеди после литургии в День крещения Руси 28 июля в Успенском соборе Московского кремля.
После литургии патриарх Кирилл возглавит крестный ход и молебен у памятника крестителю Руси князю Владимиру на Боровицкой площади. Ковчежец с мощами равноапостольного князя Владимира в этот день доставили в Успенский собор к патриаршей литургии и крестному ходу.
В 2023 году отмечается 1035-летие крещения Руси, предопределившего историческое развитие России
. Русская православная церковь
отмечает годовщину крещения Руси 28 июля, в день памяти князя Владимира.
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