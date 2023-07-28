https://ria.ru/20230728/ssha-1886750599.html

Сенат США одобрил собственный проект оборонного бюджета на 2024 год

Сенат США одобрил собственный проект оборонного бюджета на 2024 год - РИА Новости, 28.07.2023

Сенат США одобрил собственный проект оборонного бюджета на 2024 год

Сенат США одобрил собственный проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год, начинающийся 1 октября, свидетельствуют результаты голосования. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T03:45

2023-07-28T03:45

2023-07-28T06:15

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ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости. Сенат США одобрил собственный проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год, начинающийся 1 октября, свидетельствуют результаты голосования.В поддержку проекта бюджета объемом более 880 миллиардов долларов высказались 86 членов верхней палаты конгресса, против — 11.Палата представителей США, в свою очередь, ранее в этом месяце одобрила законопроект о расходах на оборону в 2024 финансовом году в размере 886,3 миллиарда долларов. Предполагается, что после утверждения Сенатом собственного проекта обе палаты приступят к обсуждению финального варианта законопроекта. После этого документ должен поступить на подпись президенту США Джо Байдену.

https://ria.ru/20230728/pomosch-1886746914.html

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в мире, сша, джо байден