https://ria.ru/20230728/spetsoperatsiya-1886858344.html

В Минобороны рассказали о потерях украинских войск на Купянском направлении

В Минобороны рассказали о потерях украинских войск на Купянском направлении - РИА Новости, 28.07.2023

В Минобороны рассказали о потерях украинских войск на Купянском направлении

Группировка ВС РФ "Запад" на купянском направлении за сутки провела успешные наступательные действия западнее Куземовки в ЛНР и закрепилась на выгодных... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T14:11

2023-07-28T14:11

2023-07-28T14:21

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

вооруженные силы украины

в мире

украина

вооруженные силы рф

харьковская область

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" на купянском направлении за сутки провела успешные наступательные действия западнее Куземовки в ЛНР и закрепилась на выгодных позициях, а также уничтожила на купянском направлении более 30 военнослужащих ВСУ и семь единиц техники, включая две американские контрбатарейные РЛС AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36, сообщило Минобороны России в сводке."На купянском направлении штурмовые отряды 7-го мотострелкового полка "Западной" группировки войск продолжали наступательные действия западнее населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики и, выполнив задачу дня, закрепились на выгодных позициях", - рассказали в ведомстве.Также сообщается, что согласованными ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 14-й, 32-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах Стельмаховки в ЛНР, Синьковки и Новоосиново Харьковской области."Потери противника составили свыше 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-30, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США: AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

украина

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