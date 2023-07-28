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В Минобороны рассказали о потерях украинских войск на Купянском направлении
В Минобороны рассказали о потерях украинских войск на Купянском направлении - РИА Новости, 28.07.2023
В Минобороны рассказали о потерях украинских войск на Купянском направлении
Группировка ВС РФ "Запад" на купянском направлении за сутки провела успешные наступательные действия западнее Куземовки в ЛНР и закрепилась на выгодных... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T14:11
2023-07-28T14:11
2023-07-28T14:21
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
в мире
украина
вооруженные силы рф
харьковская область
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" на купянском направлении за сутки провела успешные наступательные действия западнее Куземовки в ЛНР и закрепилась на выгодных позициях, а также уничтожила на купянском направлении более 30 военнослужащих ВСУ и семь единиц техники, включая две американские контрбатарейные РЛС AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36, сообщило Минобороны России в сводке."На купянском направлении штурмовые отряды 7-го мотострелкового полка "Западной" группировки войск продолжали наступательные действия западнее населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики и, выполнив задачу дня, закрепились на выгодных позициях", - рассказали в ведомстве.Также сообщается, что согласованными ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 14-й, 32-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах Стельмаховки в ЛНР, Синьковки и Новоосиново Харьковской области."Потери противника составили свыше 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-30, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США: AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36", - уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ, Харьковская область
В Минобороны рассказали о потерях украинских войск на Купянском направлении
Минобороны: украинские войска за сутки потеряли более 30 военных на Купянском направлении