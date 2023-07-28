Рейтинг@Mail.ru
Российские военные поразили тыловой пункт управления ВСУ - РИА Новости, 28.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:11 28.07.2023 (обновлено: 15:44 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/spetsoperatsiya-1886858250.html
Российские военные поразили тыловой пункт управления ВСУ
Российские военные поразили тыловой пункт управления ВСУ - РИА Новости, 28.07.2023
Российские военные поразили тыловой пункт управления ВСУ
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 117 артиллерийским подразделениям украинских... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T14:11
2023-07-28T15:44
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
дружковка
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886878454_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3202f628d13d9628aabdf2e5069ed3ea.jpg
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 117 артиллерийским подразделениям украинских военных, а также живой силе и технике в 133 районах, поражены два пункта управления, сообщили в пятницу в Минобороны России."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 117 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 133 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что в районах населенных пунктов Дружковка ДНР и Малая Токмачка Запорожской области поражены тыловой пункт управления украинской группировки войск "Соледар", а также полевой пункт управления 10-го армейского корпуса украинских военных.
https://ria.ru/20230728/spetsoperatsiya-1886858344.html
россия
дружковка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Минобороны об ударе по тыловому пункту управления ВСУ
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 117 артиллерийским подразделениям украинских военных, а также живой силе и технике в 133 районах, поражены два пункта управления, сообщили в пятницу в Минобороны России. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 117 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 133 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.
2023-07-28T14:11
true
PT7M08S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886878454_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_5977f08c9fd77c703d2703c5ffa18e6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность, дружковка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Дружковка, Донецкая Народная Республика
Российские военные поразили тыловой пункт управления ВСУ

Минобороны: российские военные поразили тыловой пункт управления ВСУ "Соледар"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 117 артиллерийским подразделениям украинских военных, а также живой силе и технике в 133 районах, поражены два пункта управления, сообщили в пятницу в Минобороны России.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 117 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 133 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что в районах населенных пунктов Дружковка ДНР и Малая Токмачка Запорожской области поражены тыловой пункт управления украинской группировки войск "Соледар", а также полевой пункт управления 10-го армейского корпуса украинских военных.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
В Минобороны рассказали о потерях украинских войск на Купянском направлении
Вчера, 14:11
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьДружковкаДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала