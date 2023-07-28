https://ria.ru/20230728/spetsoperatsiya-1886858250.html

Российские военные поразили тыловой пункт управления ВСУ

Российские военные поразили тыловой пункт управления ВСУ - РИА Новости, 28.07.2023

Российские военные поразили тыловой пункт управления ВСУ

Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 117 артиллерийским подразделениям украинских... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T14:11

2023-07-28T14:11

2023-07-28T15:44

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

дружковка

донецкая народная республика

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 117 артиллерийским подразделениям украинских военных, а также живой силе и технике в 133 районах, поражены два пункта управления, сообщили в пятницу в Минобороны России."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 117 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 133 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что в районах населенных пунктов Дружковка ДНР и Малая Токмачка Запорожской области поражены тыловой пункт управления украинской группировки войск "Соледар", а также полевой пункт управления 10-го армейского корпуса украинских военных.

https://ria.ru/20230728/spetsoperatsiya-1886858344.html

россия

дружковка

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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Минобороны об ударе по тыловому пункту управления ВСУ Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 117 артиллерийским подразделениям украинских военных, а также живой силе и технике в 133 районах, поражены два пункта управления, сообщили в пятницу в Минобороны России. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 117 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 133 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства. 2023-07-28T14:11 true PT7M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, дружковка, донецкая народная республика