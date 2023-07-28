https://ria.ru/20230728/spetsoperatsiya-1886858250.html
Российские военные поразили тыловой пункт управления ВСУ
Российские военные поразили тыловой пункт управления ВСУ - РИА Новости, 28.07.2023
Российские военные поразили тыловой пункт управления ВСУ
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 117 артиллерийским подразделениям украинских... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T14:11
2023-07-28T14:11
2023-07-28T15:44
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
дружковка
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 117 артиллерийским подразделениям украинских военных, а также живой силе и технике в 133 районах, поражены два пункта управления, сообщили в пятницу в Минобороны России."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 117 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 133 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что в районах населенных пунктов Дружковка ДНР и Малая Токмачка Запорожской области поражены тыловой пункт управления украинской группировки войск "Соледар", а также полевой пункт управления 10-го армейского корпуса украинских военных.
https://ria.ru/20230728/spetsoperatsiya-1886858344.html
россия
дружковка
донецкая народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Минобороны об ударе по тыловому пункту управления ВСУ
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 117 артиллерийским подразделениям украинских военных, а также живой силе и технике в 133 районах, поражены два пункта управления, сообщили в пятницу в Минобороны России. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 117 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 133 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.
2023-07-28T14:11
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PT7M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, дружковка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Дружковка, Донецкая Народная Республика
Российские военные поразили тыловой пункт управления ВСУ
Минобороны: российские военные поразили тыловой пункт управления ВСУ "Соледар"