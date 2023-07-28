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Войска уничтожили украинские РСЗО, танки и БМП на Запорожском направлении
Войска уничтожили украинские РСЗО, танки и БМП на Запорожском направлении - РИА Новости, 28.07.2023
Войска уничтожили украинские РСЗО, танки и БМП на Запорожском направлении
Российские военнослужащие группировки "Восток" на Запорожском направлении отразили атаки украинских войск в направлении Работино, уничтожили реактивную систему... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T05:05
2023-07-28T05:05
2023-07-28T05:05
специальная военная операция на украине
безопасность
пятихатки
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Восток" на Запорожском направлении отразили атаки украинских войск в направлении Работино, уничтожили реактивную систему залпового огня, танки, БМП и поразили пункт временной дислокации и опорный пункт, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. "На Запорожском направлении успешно отражены атаки противника в направлении Работино. Уничтожены танки, БМП, боевые бронированные машины и пехота противника. Пресечена попытка боевиков подвезти резервы в район Приютного. Прибывшая живая сила уничтожена", - сказал Чехов.Также, по его словам, в ходе контрбатарейной борьбы в Малой Токмачке была уничтожена реактивная система залпового огня украинских военных. Кроме того, был поражен пункт временной дислокации боевиков в районе Вольного Поля и опорный пункт в Луговском. "Бомбардировочной авиацией поражены пункты временной дислокации боевиков в Новоданиловке, Орехове, Малой Токмачке, Комсомольском. Штурмовой авиацией поражены места скопления живой силы ВСУ в районах Пятихатки, Жеребянки, Новоданиловки и Приютном", - добавил начальник пресс-центра.
https://ria.ru/20230728/spetsoperatsiya-1886753210.html
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безопасность, пятихатки, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Пятихатки, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Войска уничтожили украинские РСЗО, танки и БМП на Запорожском направлении
Минобороны: войска уничтожили украинские РСЗО, танки и БМП на Запорожском направлении