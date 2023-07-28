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Войска уничтожили украинские РСЗО, танки и БМП на Запорожском направлении - РИА Новости, 28.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/spetsoperatsiya-1886753540.html
Войска уничтожили украинские РСЗО, танки и БМП на Запорожском направлении
Войска уничтожили украинские РСЗО, танки и БМП на Запорожском направлении - РИА Новости, 28.07.2023
Войска уничтожили украинские РСЗО, танки и БМП на Запорожском направлении
Российские военнослужащие группировки "Восток" на Запорожском направлении отразили атаки украинских войск в направлении Работино, уничтожили реактивную систему... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T05:05
2023-07-28T05:05
специальная военная операция на украине
безопасность
пятихатки
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Восток" на Запорожском направлении отразили атаки украинских войск в направлении Работино, уничтожили реактивную систему залпового огня, танки, БМП и поразили пункт временной дислокации и опорный пункт, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. &quot;На Запорожском направлении успешно отражены атаки противника в направлении Работино. Уничтожены танки, БМП, боевые бронированные машины и пехота противника. Пресечена попытка боевиков подвезти резервы в район Приютного. Прибывшая живая сила уничтожена&quot;, - сказал Чехов.Также, по его словам, в ходе контрбатарейной борьбы в Малой Токмачке была уничтожена реактивная система залпового огня украинских военных. Кроме того, был поражен пункт временной дислокации боевиков в районе Вольного Поля и опорный пункт в Луговском. "Бомбардировочной авиацией поражены пункты временной дислокации боевиков в Новоданиловке, Орехове, Малой Токмачке, Комсомольском. Штурмовой авиацией поражены места скопления живой силы ВСУ в районах Пятихатки, Жеребянки, Новоданиловки и Приютном", - добавил начальник пресс-центра.
https://ria.ru/20230728/spetsoperatsiya-1886753210.html
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безопасность, пятихатки, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Пятихатки, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Войска уничтожили украинские РСЗО, танки и БМП на Запорожском направлении

Минобороны: войска уничтожили украинские РСЗО, танки и БМП на Запорожском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Восток" на Запорожском направлении отразили атаки украинских войск в направлении Работино, уничтожили реактивную систему залпового огня, танки, БМП и поразили пункт временной дислокации и опорный пункт, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
«

"На Запорожском направлении успешно отражены атаки противника в направлении Работино. Уничтожены танки, БМП, боевые бронированные машины и пехота противника. Пресечена попытка боевиков подвезти резервы в район Приютного. Прибывшая живая сила уничтожена", - сказал Чехов.

Также, по его словам, в ходе контрбатарейной борьбы в Малой Токмачке была уничтожена реактивная система залпового огня украинских военных. Кроме того, был поражен пункт временной дислокации боевиков в районе Вольного Поля и опорный пункт в Луговском.
"Бомбардировочной авиацией поражены пункты временной дислокации боевиков в Новоданиловке, Орехове, Малой Токмачке, Комсомольском. Штурмовой авиацией поражены места скопления живой силы ВСУ в районах Пятихатки, Жеребянки, Новоданиловки и Приютном", - добавил начальник пресс-центра.
РСЗО БМ-21 Град выполняет боевое задание в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Группировка "Восток" отразила несколько атак на Южно-Донецком направлении
05:03
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьПятихаткиВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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