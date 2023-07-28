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Группировка "Восток" отразила несколько атак на Южно-Донецком направлении
Группировка "Восток" отразила несколько атак на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 28.07.2023
Группировка "Восток" отразила несколько атак на Южно-Донецком направлении
Группировка российских войск "Восток" отбила несколько атак ВСУ на Южно-Донецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T05:03
2023-07-28T05:03
2023-07-28T09:35
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Группировка российских войск "Восток" отбила несколько атак ВСУ на Южно-Донецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. "Передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии отражено несколько атак противника в направлении Урожайного. Понеся значительные потери, противник отступил", — отметил Чехов.Он добавил, что артиллерия уничтожила скопление украинских военных в районе Углесборочной, а также ликвидировала разведгруппу северо-западнее Шевченко. По словам начальника пресс-центра, в районе Старомайорского Киев пытался накопить силы для наступления. Воздушная разведка вскрыла боевые машины пехоты иностранного производства, гусеничные тягачи МТ-ЛБ и живую силу противника и уничтожила их с помощью беспилотников. Вертолеты армейской авиации ликвидировали танки и БМП, а также поразили районы скопления военных ВСУ в Урожайном, заключил Чехов.
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Группировка "Восток" отразила несколько атак на Южно-Донецком направлении
Группировка российских войск "Восток" отразила несколько атак ВСУ в направлении Урожайного
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Группировка российских войск "Восток" отбила несколько атак ВСУ на Южно-Донецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
«
"Передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии отражено несколько атак противника в направлении Урожайного. Понеся значительные потери, противник отступил", — отметил Чехов.
Он добавил, что артиллерия уничтожила скопление украинских военных в районе Углесборочной, а также ликвидировала разведгруппу северо-западнее Шевченко.
По словам начальника пресс-центра, в районе Старомайорского Киев пытался накопить силы для наступления. Воздушная разведка вскрыла боевые машины пехоты иностранного производства, гусеничные тягачи МТ-ЛБ и живую силу противника и уничтожила их с помощью беспилотников.
Вертолеты армейской авиации ликвидировали танки и БМП, а также поразили районы скопления военных ВСУ в Урожайном, заключил Чехов.
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