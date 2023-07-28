https://ria.ru/20230728/spetsoperatsiya-1886753210.html

Группировка "Восток" отразила несколько атак на Южно-Донецком направлении

Группировка "Восток" отразила несколько атак на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 28.07.2023

Группировка "Восток" отразила несколько атак на Южно-Донецком направлении

Группировка российских войск "Восток" отбила несколько атак ВСУ на Южно-Донецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T05:03

2023-07-28T05:03

2023-07-28T09:35

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Группировка российских войск "Восток" отбила несколько атак ВСУ на Южно-Донецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. "Передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии отражено несколько атак противника в направлении Урожайного. Понеся значительные потери, противник отступил", — отметил Чехов.Он добавил, что артиллерия уничтожила скопление украинских военных в районе Углесборочной, а также ликвидировала разведгруппу северо-западнее Шевченко. По словам начальника пресс-центра, в районе Старомайорского Киев пытался накопить силы для наступления. Воздушная разведка вскрыла боевые машины пехоты иностранного производства, гусеничные тягачи МТ-ЛБ и живую силу противника и уничтожила их с помощью беспилотников. Вертолеты армейской авиации ликвидировали танки и БМП, а также поразили районы скопления военных ВСУ в Урожайном, заключил Чехов.

https://ria.ru/20230728/spetsoperatsiya-1886751865.html

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