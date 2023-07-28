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Группировка "Восток" отразила несколько атак на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 28.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 28.07.2023 (обновлено: 09:35 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/spetsoperatsiya-1886753210.html
Группировка "Восток" отразила несколько атак на Южно-Донецком направлении
Группировка "Восток" отразила несколько атак на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 28.07.2023
Группировка "Восток" отразила несколько атак на Южно-Донецком направлении
Группировка российских войск "Восток" отбила несколько атак ВСУ на Южно-Донецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T05:03
2023-07-28T09:35
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Группировка российских войск "Восток" отбила несколько атак ВСУ на Южно-Донецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. &quot;Передовыми подразделениями группировки войск &quot;Восток&quot; при поддержке артиллерии отражено несколько атак противника в направлении Урожайного. Понеся значительные потери, противник отступил&quot;, — отметил Чехов.Он добавил, что артиллерия уничтожила скопление украинских военных в районе Углесборочной, а также ликвидировала разведгруппу северо-западнее Шевченко. По словам начальника пресс-центра, в районе Старомайорского Киев пытался накопить силы для наступления. Воздушная разведка вскрыла боевые машины пехоты иностранного производства, гусеничные тягачи МТ-ЛБ и живую силу противника и уничтожила их с помощью беспилотников. Вертолеты армейской авиации ликвидировали танки и БМП, а также поразили районы скопления военных ВСУ в Урожайном, заключил Чехов.
https://ria.ru/20230728/spetsoperatsiya-1886751865.html
РИА Новости
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Группировка "Восток" отразила несколько атак на Южно-Донецком направлении

Группировка российских войск "Восток" отразила несколько атак ВСУ в направлении Урожайного

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРСЗО БМ-21 "Град" выполняет боевое задание в зоне проведения СВО
РСЗО БМ-21 Град выполняет боевое задание в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости
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РСЗО БМ-21 "Град" выполняет боевое задание в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Группировка российских войск "Восток" отбила несколько атак ВСУ на Южно-Донецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
«

"Передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии отражено несколько атак противника в направлении Урожайного. Понеся значительные потери, противник отступил", — отметил Чехов.

Он добавил, что артиллерия уничтожила скопление украинских военных в районе Углесборочной, а также ликвидировала разведгруппу северо-западнее Шевченко.
По словам начальника пресс-центра, в районе Старомайорского Киев пытался накопить силы для наступления. Воздушная разведка вскрыла боевые машины пехоты иностранного производства, гусеничные тягачи МТ-ЛБ и живую силу противника и уничтожила их с помощью беспилотников.
Вертолеты армейской авиации ликвидировали танки и БМП, а также поразили районы скопления военных ВСУ в Урожайном, заключил Чехов.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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