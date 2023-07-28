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ВСУ подорвались на своих же минах под Угледаром, заявили российские военные - РИА Новости, 28.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:34 28.07.2023 (обновлено: 04:41 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/spetsoperatsiya-1886751865.html
ВСУ подорвались на своих же минах под Угледаром, заявили российские военные
ВСУ подорвались на своих же минах под Угледаром, заявили российские военные - РИА Новости, 28.07.2023
ВСУ подорвались на своих же минах под Угледаром, заявили российские военные
Группа пехоты ВСУ подорвалась на своих же минах при попытке наступления на Угледарском направлении в ДНР, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Бука" РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T04:34
2023-07-28T04:41
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
угледар
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ВОЛНОВАХСКИЙ РАЙОН (ДНР), 28 июл — РИА Новости. Группа пехоты ВСУ подорвалась на своих же минах при попытке наступления на Угледарском направлении в ДНР, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Бука" из 2-го стрелкового батальона имени Дмитрия Донского. "Буквально пару дней назад у нас на Угледарском направлении была очередная попытка наступления со стороны украинских войск. Вышла группа пехоты в сопровождении трех единиц тяжелой техники, но попытка была неудачная, поскольку они не успели добраться до наших позиций, подорвались на собственных минах. Плюс подоспела наша РСЗО, накинула им сверху вдобавок, и очередная попытка наступления захлебнулась", — отметил собеседник агентства. Он подчкркнул, что украинские войска постоянно предпринимают попытки наступления на российские позиции, но успеха не имеют. В минувший четверг Минобороны сообщало о поражении живой силы и техники ВСУ в районе Угледара и Макаровки.
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донецкая народная республика
россия
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донецкая народная республика, россия, угледар, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Угледар, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВСУ подорвались на своих же минах под Угледаром, заявили российские военные

Российский боец: пехота ВСУ подорвалась на своих же минах под Угледаром

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая работа подразделений 1-й Танковой армии Западной группы войск
Боевая работа подразделений 1-й Танковой армии Западной группы войск - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
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Боевая работа подразделений 1-й Танковой армии Западной группы войск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛНОВАХСКИЙ РАЙОН (ДНР), 28 июл — РИА Новости. Группа пехоты ВСУ подорвалась на своих же минах при попытке наступления на Угледарском направлении в ДНР, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Бука" из 2-го стрелкового батальона имени Дмитрия Донского.
"Буквально пару дней назад у нас на Угледарском направлении была очередная попытка наступления со стороны украинских войск. Вышла группа пехоты в сопровождении трех единиц тяжелой техники, но попытка была неудачная, поскольку они не успели добраться до наших позиций, подорвались на собственных минах. Плюс подоспела наша РСЗО, накинула им сверху вдобавок, и очередная попытка наступления захлебнулась", — отметил собеседник агентства.
Он подчкркнул, что украинские войска постоянно предпринимают попытки наступления на российские позиции, но успеха не имеют.
В минувший четверг Минобороны сообщало о поражении живой силы и техники ВСУ в районе Угледара и Макаровки.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Российские военные сорвали попытку ВСУ закрепиться у Работино
Вчера, 14:46
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияУгледарВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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