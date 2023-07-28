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ВСУ подорвались на своих же минах под Угледаром, заявили российские военные

ВСУ подорвались на своих же минах под Угледаром, заявили российские военные - РИА Новости, 28.07.2023

ВСУ подорвались на своих же минах под Угледаром, заявили российские военные

Группа пехоты ВСУ подорвалась на своих же минах при попытке наступления на Угледарском направлении в ДНР, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Бука" РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T04:34

2023-07-28T04:34

2023-07-28T04:41

специальная военная операция на украине

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ВОЛНОВАХСКИЙ РАЙОН (ДНР), 28 июл — РИА Новости. Группа пехоты ВСУ подорвалась на своих же минах при попытке наступления на Угледарском направлении в ДНР, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Бука" из 2-го стрелкового батальона имени Дмитрия Донского. "Буквально пару дней назад у нас на Угледарском направлении была очередная попытка наступления со стороны украинских войск. Вышла группа пехоты в сопровождении трех единиц тяжелой техники, но попытка была неудачная, поскольку они не успели добраться до наших позиций, подорвались на собственных минах. Плюс подоспела наша РСЗО, накинула им сверху вдобавок, и очередная попытка наступления захлебнулась", — отметил собеседник агентства. Он подчкркнул, что украинские войска постоянно предпринимают попытки наступления на российские позиции, но успеха не имеют. В минувший четверг Минобороны сообщало о поражении живой силы и техники ВСУ в районе Угледара и Макаровки.

https://ria.ru/20230727/rabotino-1886624177.html

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донецкая народная республика, россия, угледар, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность