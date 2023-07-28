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ВСУ подорвались на своих же минах под Угледаром, заявили российские военные
ВСУ подорвались на своих же минах под Угледаром, заявили российские военные - РИА Новости, 28.07.2023
ВСУ подорвались на своих же минах под Угледаром, заявили российские военные
Группа пехоты ВСУ подорвалась на своих же минах при попытке наступления на Угледарском направлении в ДНР, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Бука" РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T04:34
2023-07-28T04:34
2023-07-28T04:41
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ВОЛНОВАХСКИЙ РАЙОН (ДНР), 28 июл — РИА Новости. Группа пехоты ВСУ подорвалась на своих же минах при попытке наступления на Угледарском направлении в ДНР, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Бука" из 2-го стрелкового батальона имени Дмитрия Донского. "Буквально пару дней назад у нас на Угледарском направлении была очередная попытка наступления со стороны украинских войск. Вышла группа пехоты в сопровождении трех единиц тяжелой техники, но попытка была неудачная, поскольку они не успели добраться до наших позиций, подорвались на собственных минах. Плюс подоспела наша РСЗО, накинула им сверху вдобавок, и очередная попытка наступления захлебнулась", — отметил собеседник агентства. Он подчкркнул, что украинские войска постоянно предпринимают попытки наступления на российские позиции, но успеха не имеют. В минувший четверг Минобороны сообщало о поражении живой силы и техники ВСУ в районе Угледара и Макаровки.
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Угледар, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВСУ подорвались на своих же минах под Угледаром, заявили российские военные
Российский боец: пехота ВСУ подорвалась на своих же минах под Угледаром