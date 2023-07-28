Путин оценил желание африканских стран сотрудничать с Россией
Путин: лидеры стран Африки показали политическую волю в желании сотрудничества с Россией
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани выступают с заявлением для СМИ по итогам II Саммита "Россия - Африка"
Президент РФ Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани выступают с заявлением для СМИ по итогам II Саммита "Россия - Африка"
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Лидеры африканских стран проявили политическую волю, независимость и интерес в развитии сотрудничества с Россией, Москва это ценит, сообщил президент России Владимир Путин на саммите "Россия-Африка".
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"Представители африканских государств проявили политическую волю, продемонстрировали свою независимость, реальную заинтересованность в развитии сотрудничества с нашей страной. Мы это ценим", - сказал Путин.
Президент России убежден "в успешном будущем российско-африканских отношений", которые опираются на традиции проверенной временем дружбы, на исторический опыт многопланового и плодотворного взаимодействия.
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"Главное, что саммит еще раз подтвердил твердый настрой и России, и Африки на дальнейшее развитие и поиск новых форм и новых областей взаимовыгодного партнерства", - уточнил он.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.