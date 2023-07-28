https://ria.ru/20230728/sotrudnichestvo-1886978824.html

Путин оценил желание африканских стран сотрудничать с Россией

Путин оценил желание африканских стран сотрудничать с Россией - РИА Новости, 28.07.2023

Путин оценил желание африканских стран сотрудничать с Россией

Лидеры африканских стран проявили политическую волю, независимость и интерес в развитии сотрудничества с Россией, Москва это ценит, сообщил президент России... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T19:46

2023-07-28T19:46

2023-07-28T19:46

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владимир путин

форум "россия — африка"

москва

африка

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Лидеры африканских стран проявили политическую волю, независимость и интерес в развитии сотрудничества с Россией, Москва это ценит, сообщил президент России Владимир Путин на саммите "Россия-Африка". "Представители африканских государств проявили политическую волю, продемонстрировали свою независимость, реальную заинтересованность в развитии сотрудничества с нашей страной. Мы это ценим", - сказал Путин. Президент России убежден "в успешном будущем российско-африканских отношений", которые опираются на традиции проверенной временем дружбы, на исторический опыт многопланового и плодотворного взаимодействия. "Главное, что саммит еще раз подтвердил твердый настрой и России, и Африки на дальнейшее развитие и поиск новых форм и новых областей взаимовыгодного партнерства", - уточнил он. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230728/konferentsiya-1886978234.html

https://ria.ru/20230728/pomosch-1886978492.html

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