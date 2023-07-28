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Путин оценил желание африканских стран сотрудничать с Россией - РИА Новости, 28.07.2023
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19:46 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/sotrudnichestvo-1886978824.html
Путин оценил желание африканских стран сотрудничать с Россией
Путин оценил желание африканских стран сотрудничать с Россией - РИА Новости, 28.07.2023
Путин оценил желание африканских стран сотрудничать с Россией
Лидеры африканских стран проявили политическую волю, независимость и интерес в развитии сотрудничества с Россией, Москва это ценит, сообщил президент России... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T19:46
2023-07-28T19:46
в мире
россия
владимир путин
форум "россия — африка"
москва
африка
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Лидеры африканских стран проявили политическую волю, независимость и интерес в развитии сотрудничества с Россией, Москва это ценит, сообщил президент России Владимир Путин на саммите "Россия-Африка". "Представители африканских государств проявили политическую волю, продемонстрировали свою независимость, реальную заинтересованность в развитии сотрудничества с нашей страной. Мы это ценим", - сказал Путин. Президент России убежден "в успешном будущем российско-африканских отношений", которые опираются на традиции проверенной временем дружбы, на исторический опыт многопланового и плодотворного взаимодействия. "Главное, что саммит еще раз подтвердил твердый настрой и России, и Африки на дальнейшее развитие и поиск новых форм и новых областей взаимовыгодного партнерства", - уточнил он. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230728/konferentsiya-1886978234.html
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в мире, россия, владимир путин, форум "россия — африка", москва, африка
В мире, Россия, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка", Москва, Африка
Путин оценил желание африканских стран сотрудничать с Россией

Путин: лидеры стран Африки показали политическую волю в желании сотрудничества с Россией

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани выступают с заявлением для СМИ по итогам II Саммита "Россия - Африка"
Президент РФ Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани выступают с заявлением для СМИ по итогам II Саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани выступают с заявлением для СМИ по итогам II Саммита "Россия - Африка"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Лидеры африканских стран проявили политическую волю, независимость и интерес в развитии сотрудничества с Россией, Москва это ценит, сообщил президент России Владимир Путин на саммите "Россия-Африка".
«
"Представители африканских государств проявили политическую волю, продемонстрировали свою независимость, реальную заинтересованность в развитии сотрудничества с нашей страной. Мы это ценим", - сказал Путин.
II Cаммит и форум Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Россия и Африка договорились о ежегодной парламентской конференции
Вчера, 19:42
Президент России убежден "в успешном будущем российско-африканских отношений", которые опираются на традиции проверенной временем дружбы, на исторический опыт многопланового и плодотворного взаимодействия.
«
"Главное, что саммит еще раз подтвердил твердый настрой и России, и Африки на дальнейшее развитие и поиск новых форм и новых областей взаимовыгодного партнерства", - уточнил он.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани выступают с заявлением для СМИ по итогам II Саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
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В миреРоссияВладимир ПутинФорум "Россия — Африка"МоскваАфрика
 
 
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