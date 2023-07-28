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"Солнцепек" уничтожил опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
"Солнцепек" уничтожил опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 28.07.2023
"Солнцепек" уничтожил опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Расчет тяжелой огнеметной системы (ТОС) "Солнцепек" Центрального военного округа, обеспечивая боевую работу военнослужащим штурмовой группы, уничтожил опорный... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T05:24
2023-07-28T05:24
2023-07-28T05:24
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
тос-1а "солнцепек"
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ЛУГАНСК, 28 июл - РИА Новости. Расчет тяжелой огнеметной системы (ТОС) "Солнцепек" Центрального военного округа, обеспечивая боевую работу военнослужащим штурмовой группы, уничтожил опорный пункт украинской армии на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в министерстве обороны РФ. "Расчет тяжелой огнеметной системы (ТОС) "Солнцепек" Центрального военного округа, обеспечивая боевую работу военнослужащим штурмовой группы, уничтожил опорный пункт националистов на краснолиманском направлении", - сообщил представитель ведомства. Уточняется, что военнослужащие выдвинулись на огневую позицию, навели установку на цель при помощи системы управления огнем и открыли огонь термобарическими снарядами по опорному пункту ВСУ. "Применение данного типа боеприпасов является особенно эффективным в условиях лесистой местности, где традиционные виды оружия не всегда достаточно эффективны против противника, скрытого в опорных пунктах, а также в заглубленных укрытиях", - уточнил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230728/spetsoperatsiya-1886753540.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, тос-1а "солнцепек"
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, ТОС-1А "Солнцепек"
"Солнцепек" уничтожил опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Расчет ТОС "Солнцепек" уничтожил опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении