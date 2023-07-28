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"Солнцепек" уничтожил опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 28.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:24 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/solntsepek-1886754944.html
"Солнцепек" уничтожил опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
"Солнцепек" уничтожил опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 28.07.2023
"Солнцепек" уничтожил опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Расчет тяжелой огнеметной системы (ТОС) "Солнцепек" Центрального военного округа, обеспечивая боевую работу военнослужащим штурмовой группы, уничтожил опорный... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T05:24
2023-07-28T05:24
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
тос-1а "солнцепек"
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ЛУГАНСК, 28 июл - РИА Новости. Расчет тяжелой огнеметной системы (ТОС) "Солнцепек" Центрального военного округа, обеспечивая боевую работу военнослужащим штурмовой группы, уничтожил опорный пункт украинской армии на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в министерстве обороны РФ. "Расчет тяжелой огнеметной системы (ТОС) "Солнцепек" Центрального военного округа, обеспечивая боевую работу военнослужащим штурмовой группы, уничтожил опорный пункт националистов на краснолиманском направлении", - сообщил представитель ведомства. Уточняется, что военнослужащие выдвинулись на огневую позицию, навели установку на цель при помощи системы управления огнем и открыли огонь термобарическими снарядами по опорному пункту ВСУ. "Применение данного типа боеприпасов является особенно эффективным в условиях лесистой местности, где традиционные виды оружия не всегда достаточно эффективны против противника, скрытого в опорных пунктах, а также в заглубленных укрытиях", - уточнил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230728/spetsoperatsiya-1886753540.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, тос-1а "солнцепек"
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, ТОС-1А "Солнцепек"
"Солнцепек" уничтожил опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Расчет ТОС "Солнцепек" уничтожил опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПуск ракеты тяжелой огнеметной системой залпового огня ТОС-1А "Солнцепек"
Пуск ракеты тяжелой огнеметной системой залпового огня ТОС-1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Пуск ракеты тяжелой огнеметной системой залпового огня ТОС-1А "Солнцепек". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 июл - РИА Новости. Расчет тяжелой огнеметной системы (ТОС) "Солнцепек" Центрального военного округа, обеспечивая боевую работу военнослужащим штурмовой группы, уничтожил опорный пункт украинской армии на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в министерстве обороны РФ.
«
"Расчет тяжелой огнеметной системы (ТОС) "Солнцепек" Центрального военного округа, обеспечивая боевую работу военнослужащим штурмовой группы, уничтожил опорный пункт националистов на краснолиманском направлении", - сообщил представитель ведомства.
Уточняется, что военнослужащие выдвинулись на огневую позицию, навели установку на цель при помощи системы управления огнем и открыли огонь термобарическими снарядами по опорному пункту ВСУ.
"Применение данного типа боеприпасов является особенно эффективным в условиях лесистой местности, где традиционные виды оружия не всегда достаточно эффективны против противника, скрытого в опорных пунктах, а также в заглубленных укрытиях", - уточнил собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьТОС-1А "Солнцепек"
 
 
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