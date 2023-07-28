https://ria.ru/20230728/solntsepek-1886754944.html

"Солнцепек" уничтожил опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

"Солнцепек" уничтожил опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 28.07.2023

"Солнцепек" уничтожил опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Расчет тяжелой огнеметной системы (ТОС) "Солнцепек" Центрального военного округа, обеспечивая боевую работу военнослужащим штурмовой группы, уничтожил опорный... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T05:24

2023-07-28T05:24

2023-07-28T05:24

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

тос-1а "солнцепек"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150499/42/1504994272_0:255:3188:2048_1920x0_80_0_0_f5611851029298b232c08239ee9cab66.jpg

ЛУГАНСК, 28 июл - РИА Новости. Расчет тяжелой огнеметной системы (ТОС) "Солнцепек" Центрального военного округа, обеспечивая боевую работу военнослужащим штурмовой группы, уничтожил опорный пункт украинской армии на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в министерстве обороны РФ. "Расчет тяжелой огнеметной системы (ТОС) "Солнцепек" Центрального военного округа, обеспечивая боевую работу военнослужащим штурмовой группы, уничтожил опорный пункт националистов на краснолиманском направлении", - сообщил представитель ведомства. Уточняется, что военнослужащие выдвинулись на огневую позицию, навели установку на цель при помощи системы управления огнем и открыли огонь термобарическими снарядами по опорному пункту ВСУ. "Применение данного типа боеприпасов является особенно эффективным в условиях лесистой местности, где традиционные виды оружия не всегда достаточно эффективны против противника, скрытого в опорных пунктах, а также в заглубленных укрытиях", - уточнил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230728/spetsoperatsiya-1886753540.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, вооруженные силы украины, безопасность, тос-1а "солнцепек"