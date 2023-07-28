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Российская ПВО уничтожила за сутки два снаряда HIMARS и 17 беспилотников - РИА Новости, 28.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:38 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/snaryady-1886863706.html
Российская ПВО уничтожила за сутки два снаряда HIMARS и 17 беспилотников
Российская ПВО уничтожила за сутки два снаряда HIMARS и 17 беспилотников - РИА Новости, 28.07.2023
Российская ПВО уничтожила за сутки два снаряда HIMARS и 17 беспилотников
Российская противовоздушная оборона уничтожила за сутки два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T14:38
2023-07-28T14:38
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Российская противовоздушная оборона уничтожила за сутки два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, сообщило Минобороны России. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, уничтожены 17 украинских беспилотников в различных районах ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20230728/donetsk-1886860530.html
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в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
Российская ПВО уничтожила за сутки два снаряда HIMARS и 17 беспилотников

Минобороны: российская ПВО уничтожила за сутки два снаряда HIMARS и 17 беспилотников

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКомплекс ПВО С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Севастополе
Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в Севастополе - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Комплекс ПВО С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Севастополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Российская противовоздушная оборона уничтожила за сутки два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, сообщило Минобороны России.
«
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, уничтожены 17 украинских беспилотников в различных районах ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
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