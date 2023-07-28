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Российская ПВО уничтожила за сутки два снаряда HIMARS и 17 беспилотников

Российская ПВО уничтожила за сутки два снаряда HIMARS и 17 беспилотников - РИА Новости, 28.07.2023

Российская ПВО уничтожила за сутки два снаряда HIMARS и 17 беспилотников

Российская противовоздушная оборона уничтожила за сутки два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T14:38

2023-07-28T14:38

2023-07-28T14:38

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Российская противовоздушная оборона уничтожила за сутки два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, сообщило Минобороны России. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, уничтожены 17 украинских беспилотников в различных районах ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20230728/donetsk-1886860530.html

россия

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