https://ria.ru/20230728/slozhnosti-1886814687.html

Сложности на энергетическом рынке начались не из-за Украины, заявил Путин

Сложности на энергетическом рынке начались не из-за Украины, заявил Путин - РИА Новости, 28.07.2023

Сложности на энергетическом рынке начались не из-за Украины, заявил Путин

Сложности на мировых продовольственном и энергетическом рынках возникли не вчера и не из-за ситуации с Украиной, а в период пандемии, когда Запад поддерживал... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T12:18

2023-07-28T12:18

2023-07-28T12:46

украина

экономика

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россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Сложности на мировых продовольственном и энергетическом рынках возникли не вчера и не из-за ситуации с Украиной, а в период пандемии, когда Запад поддерживал свое население при помощи эмиссии, заявил президент России Владимир Путин."По поводу продовольственной политики, и дефицитов, и цен и так далее. Я уже говорил, хочу просто повторить, ведь сложности на продовольственном и энергетическом рынках мировых возникли не вчера и не из-за ситуации с Украиной. Они начали возникать в ходе борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Когда многие страны, в том числе индустриально развитые, закрывая предприятия по санитарным соображениям, вынуждены были соответствующим образом поддерживать свое население и свое производство в различных отраслях. Каким образом? С помощью, в конечном итоге, эмиссии денежной", - сказал Путин на саммите "Россия - Африка".По его словам, в Соединенных Штатах Америки "провели колоссальную эмиссию, и в Еврозоне провели колоссальную эмиссию"."В Еврозоне чуть поменьше, в США в очень большом объеме. Напечатанные деньги начали направлять на то, чтобы скупать продовольствие на мировых рынках, и цены взлетели сразу", - отметил президент РФ."Связано это было и с, прямо скажем, недальновидной политикой в области энергетики, когда, забегая вперед, не имея никаких оснований рассчитывать на эффективность альтернативных видов энергии, начали пренебрегать углеводородами, не вкладывали деньги в развитие углеводородной энергетики... В конечном итоге это отразилось на стоимости удобрений", - отметил Путин.Он отметил, что сегодняшние события на Украине "в известной степени стимулируют эти процессы", но первопричина не здесь."Первопричина в фундаментальных ошибках индустриально-развитых стран в финансовой, энергетической политике и с точки зрения финансовой, как я уже сказал. Вот где причина роста цен на продовольствие", - подчеркнул Путин.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230728/partnerstvo-1886818253.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, экономика, владимир путин, россия, коронавирус covid-19, форум "россия — африка"