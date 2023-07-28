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Сложности на энергетическом рынке начались не из-за Украины, заявил Путин - РИА Новости, 28.07.2023
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12:18 28.07.2023 (обновлено: 12:46 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/slozhnosti-1886814687.html
Сложности на энергетическом рынке начались не из-за Украины, заявил Путин
Сложности на энергетическом рынке начались не из-за Украины, заявил Путин - РИА Новости, 28.07.2023
Сложности на энергетическом рынке начались не из-за Украины, заявил Путин
Сложности на мировых продовольственном и энергетическом рынках возникли не вчера и не из-за ситуации с Украиной, а в период пандемии, когда Запад поддерживал... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T12:18
2023-07-28T12:46
украина
экономика
владимир путин
россия
коронавирус covid-19
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Сложности на мировых продовольственном и энергетическом рынках возникли не вчера и не из-за ситуации с Украиной, а в период пандемии, когда Запад поддерживал свое население при помощи эмиссии, заявил президент России Владимир Путин."По поводу продовольственной политики, и дефицитов, и цен и так далее. Я уже говорил, хочу просто повторить, ведь сложности на продовольственном и энергетическом рынках мировых возникли не вчера и не из-за ситуации с Украиной. Они начали возникать в ходе борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Когда многие страны, в том числе индустриально развитые, закрывая предприятия по санитарным соображениям, вынуждены были соответствующим образом поддерживать свое население и свое производство в различных отраслях. Каким образом? С помощью, в конечном итоге, эмиссии денежной", - сказал Путин на саммите "Россия - Африка".По его словам, в Соединенных Штатах Америки "провели колоссальную эмиссию, и в Еврозоне провели колоссальную эмиссию"."В Еврозоне чуть поменьше, в США в очень большом объеме. Напечатанные деньги начали направлять на то, чтобы скупать продовольствие на мировых рынках, и цены взлетели сразу", - отметил президент РФ."Связано это было и с, прямо скажем, недальновидной политикой в области энергетики, когда, забегая вперед, не имея никаких оснований рассчитывать на эффективность альтернативных видов энергии, начали пренебрегать углеводородами, не вкладывали деньги в развитие углеводородной энергетики... В конечном итоге это отразилось на стоимости удобрений", - отметил Путин.Он отметил, что сегодняшние события на Украине "в известной степени стимулируют эти процессы", но первопричина не здесь."Первопричина в фундаментальных ошибках индустриально-развитых стран в финансовой, энергетической политике и с точки зрения финансовой, как я уже сказал. Вот где причина роста цен на продовольствие", - подчеркнул Путин.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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украина, экономика, владимир путин, россия, коронавирус covid-19, форум "россия — африка"
Украина, Экономика, Владимир Путин, Россия, Коронавирус COVID-19, Форум "Россия — Африка"
Сложности на энергетическом рынке начались не из-за Украины, заявил Путин

Путин: cложности на энергетическом рынке начались не из-за Украины, а в пандемию

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Сложности на мировых продовольственном и энергетическом рынках возникли не вчера и не из-за ситуации с Украиной, а в период пандемии, когда Запад поддерживал свое население при помощи эмиссии, заявил президент России Владимир Путин.
"По поводу продовольственной политики, и дефицитов, и цен и так далее. Я уже говорил, хочу просто повторить, ведь сложности на продовольственном и энергетическом рынках мировых возникли не вчера и не из-за ситуации с Украиной. Они начали возникать в ходе борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Когда многие страны, в том числе индустриально развитые, закрывая предприятия по санитарным соображениям, вынуждены были соответствующим образом поддерживать свое население и свое производство в различных отраслях. Каким образом? С помощью, в конечном итоге, эмиссии денежной", - сказал Путин на саммите "Россия - Африка".
По его словам, в Соединенных Штатах Америки "провели колоссальную эмиссию, и в Еврозоне провели колоссальную эмиссию".
"В Еврозоне чуть поменьше, в США в очень большом объеме. Напечатанные деньги начали направлять на то, чтобы скупать продовольствие на мировых рынках, и цены взлетели сразу", - отметил президент РФ.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
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"Связано это было и с, прямо скажем, недальновидной политикой в области энергетики, когда, забегая вперед, не имея никаких оснований рассчитывать на эффективность альтернативных видов энергии, начали пренебрегать углеводородами, не вкладывали деньги в развитие углеводородной энергетики... В конечном итоге это отразилось на стоимости удобрений", - отметил Путин.
Он отметил, что сегодняшние события на Украине "в известной степени стимулируют эти процессы", но первопричина не здесь.
"Первопричина в фундаментальных ошибках индустриально-развитых стран в финансовой, энергетической политике и с точки зрения финансовой, как я уже сказал. Вот где причина роста цен на продовольствие", - подчеркнул Путин.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
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