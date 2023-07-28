Минобороны: беспилотник США опасно сблизился с российским Су-34 в Сирии
ЦПВС: беспилотник MQ-9 "коалиции" США в Сирии опасно сблизился с Су-34 ВКС России
© iStock.com / rancho_runnerБеспилотник MQ-9 Reaper
© iStock.com / rancho_runner
Беспилотник MQ-9 Reaper. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Беспилотник MQ-9 "коалиции" во главе с США в сирийской провинции Ракка опасно сблизился с самолетом Су-34 ВКС России, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.
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"Двадцать восьмого июля в 07.55 на высоте 5000 метров в районе населенного пункта Нафла провинции Ракка в очередной раз было зафиксировано опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 "коалиции" с самолетом Су-34 ВКС России. Обращаем внимание, что полет беспилотного летательного аппарата "коалиции" в данном районе вновь не был деконфликтован. Российские летчики, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения с беспилотным летательным аппаратом "коалиции", - сказал Гуринов на брифинге.
Он отметил, что особую обеспокоенность российской стороны вызывает "явный провокационный и агрессивный характер действий" в отношении беспилотников ВКС России.
Гуринов добавил, что беспилотники "международной антитеррористической коалиции" во главе с США за сутки 12 раз нарушили протоколы деконфликтации. В районе Эт-Танф зафиксировано восемь нарушений воздушного пространства Сирии двумя парами истребителей F-16, одной парой истребителей "Тайфун" и одной парой самолетов-разведчиков MC-12W "коалиции".