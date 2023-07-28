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Минобороны: беспилотник США опасно сблизился с российским Су-34 в Сирии - РИА Новости, 28.07.2023
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22:24 28.07.2023 (обновлено: 22:25 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/siriya-1887001457.html
Минобороны: беспилотник США опасно сблизился с российским Су-34 в Сирии
Минобороны: беспилотник США опасно сблизился с российским Су-34 в Сирии - РИА Новости, 28.07.2023
Минобороны: беспилотник США опасно сблизился с российским Су-34 в Сирии
Беспилотник MQ-9 "коалиции" во главе с США в сирийской провинции Ракка опасно сблизился с самолетом Су-34 ВКС России, сообщил на брифинге замруководителя... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T22:24
2023-07-28T22:25
в мире
россия
ракка (мухафаза)
сша
воздушно-космические силы россии
су-34
f-16
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Беспилотник MQ-9 "коалиции" во главе с США в сирийской провинции Ракка опасно сблизился с самолетом Су-34 ВКС России, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов. "Двадцать восьмого июля в 07.55 на высоте 5000 метров в районе населенного пункта Нафла провинции Ракка в очередной раз было зафиксировано опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 "коалиции" с самолетом Су-34 ВКС России. Обращаем внимание, что полет беспилотного летательного аппарата "коалиции" в данном районе вновь не был деконфликтован. Российские летчики, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения с беспилотным летательным аппаратом "коалиции", - сказал Гуринов на брифинге. Он отметил, что особую обеспокоенность российской стороны вызывает "явный провокационный и агрессивный характер действий" в отношении беспилотников ВКС России. Гуринов добавил, что беспилотники "международной антитеррористической коалиции" во главе с США за сутки 12 раз нарушили протоколы деконфликтации. В районе Эт-Танф зафиксировано восемь нарушений воздушного пространства Сирии двумя парами истребителей F-16, одной парой истребителей "Тайфун" и одной парой самолетов-разведчиков MC-12W "коалиции".
https://ria.ru/20230725/pentagon-1886250381.html
россия
ракка (мухафаза)
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в мире, россия, ракка (мухафаза), сша, воздушно-космические силы россии, су-34, f-16
В мире, Россия, Ракка (мухафаза), США, Воздушно-космические силы России, Су-34, F-16
Минобороны: беспилотник США опасно сблизился с российским Су-34 в Сирии

ЦПВС: беспилотник MQ-9 "коалиции" США в Сирии опасно сблизился с Су-34 ВКС России

© iStock.com / rancho_runnerБеспилотник MQ-9 Reaper
Беспилотник MQ-9 Reaper - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© iStock.com / rancho_runner
Беспилотник MQ-9 Reaper. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Беспилотник MQ-9 "коалиции" во главе с США в сирийской провинции Ракка опасно сблизился с самолетом Су-34 ВКС России, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.
«
"Двадцать восьмого июля в 07.55 на высоте 5000 метров в районе населенного пункта Нафла провинции Ракка в очередной раз было зафиксировано опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 "коалиции" с самолетом Су-34 ВКС России. Обращаем внимание, что полет беспилотного летательного аппарата "коалиции" в данном районе вновь не был деконфликтован. Российские летчики, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения с беспилотным летательным аппаратом "коалиции", - сказал Гуринов на брифинге.
Он отметил, что особую обеспокоенность российской стороны вызывает "явный провокационный и агрессивный характер действий" в отношении беспилотников ВКС России.
Гуринов добавил, что беспилотники "международной антитеррористической коалиции" во главе с США за сутки 12 раз нарушили протоколы деконфликтации. В районе Эт-Танф зафиксировано восемь нарушений воздушного пространства Сирии двумя парами истребителей F-16, одной парой истребителей "Тайфун" и одной парой самолетов-разведчиков MC-12W "коалиции".
Пентагон - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Пентагон утверждает, что российский самолет повредил дрон США над Сирией
25 июля, 19:21
 
В миреРоссияРакка (мухафаза)СШАВоздушно-космические силы РоссииСу-34F-16
 
 
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