https://ria.ru/20230728/siriya-1887001457.html

Минобороны: беспилотник США опасно сблизился с российским Су-34 в Сирии

Минобороны: беспилотник США опасно сблизился с российским Су-34 в Сирии - РИА Новости, 28.07.2023

Минобороны: беспилотник США опасно сблизился с российским Су-34 в Сирии

Беспилотник MQ-9 "коалиции" во главе с США в сирийской провинции Ракка опасно сблизился с самолетом Су-34 ВКС России, сообщил на брифинге замруководителя... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T22:24

2023-07-28T22:24

2023-07-28T22:25

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россия

ракка (мухафаза)

сша

воздушно-космические силы россии

су-34

f-16

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Беспилотник MQ-9 "коалиции" во главе с США в сирийской провинции Ракка опасно сблизился с самолетом Су-34 ВКС России, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов. "Двадцать восьмого июля в 07.55 на высоте 5000 метров в районе населенного пункта Нафла провинции Ракка в очередной раз было зафиксировано опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 "коалиции" с самолетом Су-34 ВКС России. Обращаем внимание, что полет беспилотного летательного аппарата "коалиции" в данном районе вновь не был деконфликтован. Российские летчики, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения с беспилотным летательным аппаратом "коалиции", - сказал Гуринов на брифинге. Он отметил, что особую обеспокоенность российской стороны вызывает "явный провокационный и агрессивный характер действий" в отношении беспилотников ВКС России. Гуринов добавил, что беспилотники "международной антитеррористической коалиции" во главе с США за сутки 12 раз нарушили протоколы деконфликтации. В районе Эт-Танф зафиксировано восемь нарушений воздушного пространства Сирии двумя парами истребителей F-16, одной парой истребителей "Тайфун" и одной парой самолетов-разведчиков MC-12W "коалиции".

https://ria.ru/20230725/pentagon-1886250381.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, ракка (мухафаза), сша, воздушно-космические силы россии, су-34, f-16