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Власти Сингапура впервые за почти 20 лет казнили женщину - РИА Новости, 28.07.2023
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08:00 28.07.2023 (обновлено: 09:34 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/singapur-1886761736.html
Власти Сингапура впервые за почти 20 лет казнили женщину
Власти Сингапура впервые за почти 20 лет казнили женщину - РИА Новости, 28.07.2023
Власти Сингапура впервые за почти 20 лет казнили женщину
Власти Сингапура впервые за почти 20 лет казнили женщину, она осуждена за распространение наркотических веществ, говорится в заявлении Центрального бюро по... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T08:00
2023-07-28T09:34
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Власти Сингапура впервые за почти 20 лет казнили женщину, она осуждена за распространение наркотических веществ, говорится в заявлении Центрального бюро по борьбе с наркотиками. "Приговор к смертной казни, вынесенный Саридеви Джамани, был приведен в исполнение 28 июля 2023 года", — уточняется в публикации.Женщине вынесли приговор в 2018 году за сбыт около 30 граммов героина.Как отмечает ведомство, апелляционный суд отклонил жалобу осужденной, ее прошение к президенту страны о помиловании также не было удовлетворено. Казнь состоялась несмотря на активные протесты правозащитников. По их словам, высшая мера наказания к женщине в Сингапуре в последний раз применялась в 2004 году. Тогда за незаконный оборот наркотиков повесили 36-летнюю парикмахершу.
https://ria.ru/20230714/vospitatelnitsa-1884225602.html
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в мире, сингапур (город)
В мире, Сингапур (город)
Власти Сингапура впервые за почти 20 лет казнили женщину

В Сингапуре впервые за почти 20 лет казнили женщину, осужденную за продажу наркотиков

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСингапур
Сингапур - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Власти Сингапура впервые за почти 20 лет казнили женщину, она осуждена за распространение наркотических веществ, говорится в заявлении Центрального бюро по борьбе с наркотиками.
"Приговор к смертной казни, вынесенный Саридеви Джамани, был приведен в исполнение 28 июля 2023 года", — уточняется в публикации.
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Женщине вынесли приговор в 2018 году за сбыт около 30 граммов героина.
Как отмечает ведомство, апелляционный суд отклонил жалобу осужденной, ее прошение к президенту страны о помиловании также не было удовлетворено.
Казнь состоялась несмотря на активные протесты правозащитников. По их словам, высшая мера наказания к женщине в Сингапуре в последний раз применялась в 2004 году. Тогда за незаконный оборот наркотиков повесили 36-летнюю парикмахершу.
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