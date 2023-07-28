https://ria.ru/20230728/singapur-1886761736.html
Власти Сингапура впервые за почти 20 лет казнили женщину
Власти Сингапура впервые за почти 20 лет казнили женщину - РИА Новости, 28.07.2023
Власти Сингапура впервые за почти 20 лет казнили женщину
Власти Сингапура впервые за почти 20 лет казнили женщину, она осуждена за распространение наркотических веществ, говорится в заявлении Центрального бюро по... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T08:00
2023-07-28T08:00
2023-07-28T09:34
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Власти Сингапура впервые за почти 20 лет казнили женщину, она осуждена за распространение наркотических веществ, говорится в заявлении Центрального бюро по борьбе с наркотиками. "Приговор к смертной казни, вынесенный Саридеви Джамани, был приведен в исполнение 28 июля 2023 года", — уточняется в публикации.Женщине вынесли приговор в 2018 году за сбыт около 30 граммов героина.Как отмечает ведомство, апелляционный суд отклонил жалобу осужденной, ее прошение к президенту страны о помиловании также не было удовлетворено. Казнь состоялась несмотря на активные протесты правозащитников. По их словам, высшая мера наказания к женщине в Сингапуре в последний раз применялась в 2004 году. Тогда за незаконный оборот наркотиков повесили 36-летнюю парикмахершу.
https://ria.ru/20230714/vospitatelnitsa-1884225602.html
https://ria.ru/20230421/kazn-1866844062.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сингапур (город)
Власти Сингапура впервые за почти 20 лет казнили женщину
В Сингапуре впервые за почти 20 лет казнили женщину, осужденную за продажу наркотиков
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости.
Власти Сингапура впервые за почти 20 лет казнили женщину, она осуждена за распространение наркотических веществ, говорится в заявлении Центрального бюро по борьбе с наркотиками
.
"Приговор к смертной казни, вынесенный Саридеви Джамани, был приведен в исполнение 28 июля 2023 года", — уточняется в публикации.
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Женщине вынесли приговор в 2018 году за сбыт около 30 граммов героина.
Как отмечает ведомство, апелляционный суд отклонил жалобу осужденной, ее прошение к президенту страны о помиловании также не было удовлетворено.
Казнь состоялась несмотря на активные протесты правозащитников. По их словам, высшая мера наказания к женщине в Сингапуре в последний раз применялась в 2004 году. Тогда за незаконный оборот наркотиков повесили 36-летнюю парикмахершу.
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