https://ria.ru/20230728/sertifikaty-1886894075.html

Подмосковным медработникам вручили еще 38 сертификатов на соципотеку

Подмосковным медработникам вручили еще 38 сертификатов на соципотеку - РИА Новости, 28.07.2023

Подмосковным медработникам вручили еще 38 сертификатов на соципотеку

Подмосковным медицинским специалистам вручили еще 38 свидетельств на социальную ипотеку, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T16:36

2023-07-28T16:36

2023-07-28T16:36

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мытищи

солнечногорск

инна федотова

светлана стригункова

андрей воробьев

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Подмосковным медицинским специалистам вручили еще 38 свидетельств на социальную ипотеку, сообщает пресс-служба Минздрава региона. В доме правительства Подмосковья прошло вручение свидетельств по программе "Социальная ипотека". Сертификаты на приобретение жилья были вручены 38 медицинским специалистам: врачам, фельдшерам, медсестрам. "Социальная ипотека – одна из самых востребованных мер соцподдержки для медицинских специалистов в Подмосковье. За время ее работы уже более 1,7 тысячи медработников смогли купить собственное жилье. А всего в этом году мы планируем вручить 161 свидетельство", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова. В пресс-службе отметили, что в Московской области действуют и другие программы для медицинских работников: компенсация аренды жилья, предоставление бесплатных земельных участков, программы "Приведи друга", "Земский доктор" и прочие. По инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе с 2016 года действует программа "Социальная ипотека". За время ее реализации свыше 2,5 тысячи различных специалистов смогли улучшить свои жилищные условия – это не только врачи, но и ученые, педагоги, специалисты ОПК. Министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова отметила, что в текущем году будет вручено 296 свидетельств по программе "Социальная ипотека". Из них: 161 медицинским работникам — врачам, фельдшерам и медсестрам, 73 педагогам — учителям, воспитателям и молодым учителям, 57 свидетельств молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и 5 тренерам. "По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту", — добавила Федотова. Сегодня свидетельства получили врачи, фельдшеры и медсестры из больниц Мытищ, Солнечногорска, Подольска, Химок, Королева, Пушкинского и прочих, а также Московской областной станции скорой медицинской помощи.

https://ria.ru/20230727/podmoskove-1886579399.html

московская область (подмосковье)

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солнечногорск

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), мытищи, солнечногорск, инна федотова, светлана стригункова , андрей воробьев