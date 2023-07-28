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Подмосковным медработникам вручили еще 38 сертификатов на соципотеку - РИА Новости, 28.07.2023
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Новости Подмосковья
 
16:36 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/sertifikaty-1886894075.html
Подмосковным медработникам вручили еще 38 сертификатов на соципотеку
Подмосковным медработникам вручили еще 38 сертификатов на соципотеку - РИА Новости, 28.07.2023
Подмосковным медработникам вручили еще 38 сертификатов на соципотеку
Подмосковным медицинским специалистам вручили еще 38 свидетельств на социальную ипотеку, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T16:36
2023-07-28T16:36
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мытищи
солнечногорск
инна федотова
светлана стригункова
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Подмосковным медицинским специалистам вручили еще 38 свидетельств на социальную ипотеку, сообщает пресс-служба Минздрава региона. В доме правительства Подмосковья прошло вручение свидетельств по программе "Социальная ипотека". Сертификаты на приобретение жилья были вручены 38 медицинским специалистам: врачам, фельдшерам, медсестрам. "Социальная ипотека – одна из самых востребованных мер соцподдержки для медицинских специалистов в Подмосковье. За время ее работы уже более 1,7 тысячи медработников смогли купить собственное жилье. А всего в этом году мы планируем вручить 161 свидетельство", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова. В пресс-службе отметили, что в Московской области действуют и другие программы для медицинских работников: компенсация аренды жилья, предоставление бесплатных земельных участков, программы "Приведи друга", "Земский доктор" и прочие. По инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе с 2016 года действует программа "Социальная ипотека". За время ее реализации свыше 2,5 тысячи различных специалистов смогли улучшить свои жилищные условия – это не только врачи, но и ученые, педагоги, специалисты ОПК. Министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова отметила, что в текущем году будет вручено 296 свидетельств по программе "Социальная ипотека". Из них: 161 медицинским работникам — врачам, фельдшерам и медсестрам, 73 педагогам — учителям, воспитателям и молодым учителям, 57 свидетельств молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и 5 тренерам. "По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту", — добавила Федотова. Сегодня свидетельства получили врачи, фельдшеры и медсестры из больниц Мытищ, Солнечногорска, Подольска, Химок, Королева, Пушкинского и прочих, а также Московской областной станции скорой медицинской помощи.
https://ria.ru/20230727/podmoskove-1886579399.html
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московская область (подмосковье), мытищи, солнечногорск, инна федотова, светлана стригункова , андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мытищи, Солнечногорск, Инна Федотова, Светлана Стригункова , Андрей Воробьев

Подмосковным медработникам вручили еще 38 сертификатов на соципотеку

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиПодмосковным медработникам вручили еще 38 сертификатов на соципотеку
Подмосковным медработникам вручили еще 38 сертификатов на соципотеку - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Подмосковным медработникам вручили еще 38 сертификатов на соципотеку
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Подмосковным медицинским специалистам вручили еще 38 свидетельств на социальную ипотеку, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
В доме правительства Подмосковья прошло вручение свидетельств по программе "Социальная ипотека". Сертификаты на приобретение жилья были вручены 38 медицинским специалистам: врачам, фельдшерам, медсестрам.
"Социальная ипотека – одна из самых востребованных мер соцподдержки для медицинских специалистов в Подмосковье. За время ее работы уже более 1,7 тысячи медработников смогли купить собственное жилье. А всего в этом году мы планируем вручить 161 свидетельство", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.
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В пресс-службе отметили, что в Московской области действуют и другие программы для медицинских работников: компенсация аренды жилья, предоставление бесплатных земельных участков, программы "Приведи друга", "Земский доктор" и прочие. По инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе с 2016 года действует программа "Социальная ипотека". За время ее реализации свыше 2,5 тысячи различных специалистов смогли улучшить свои жилищные условия – это не только врачи, но и ученые, педагоги, специалисты ОПК.
Министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова отметила, что в текущем году будет вручено 296 свидетельств по программе "Социальная ипотека". Из них: 161 медицинским работникам — врачам, фельдшерам и медсестрам, 73 педагогам — учителям, воспитателям и молодым учителям, 57 свидетельств молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и 5 тренерам.
"По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту", — добавила Федотова.
Сегодня свидетельства получили врачи, фельдшеры и медсестры из больниц Мытищ, Солнечногорска, Подольска, Химок, Королева, Пушкинского и прочих, а также Московской областной станции скорой медицинской помощи.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)МытищиСолнечногорскИнна ФедотоваСветлана СтригунковаАндрей Воробьев
 
 
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