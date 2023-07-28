Подмосковным медработникам вручили еще 38 сертификатов на соципотеку
© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиПодмосковным медработникам вручили еще 38 сертификатов на соципотеку
Подмосковным медработникам вручили еще 38 сертификатов на соципотеку
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Подмосковным медицинским специалистам вручили еще 38 свидетельств на социальную ипотеку, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
В доме правительства Подмосковья прошло вручение свидетельств по программе "Социальная ипотека". Сертификаты на приобретение жилья были вручены 38 медицинским специалистам: врачам, фельдшерам, медсестрам.
"Социальная ипотека – одна из самых востребованных мер соцподдержки для медицинских специалистов в Подмосковье. За время ее работы уже более 1,7 тысячи медработников смогли купить собственное жилье. А всего в этом году мы планируем вручить 161 свидетельство", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.
В пресс-службе отметили, что в Московской области действуют и другие программы для медицинских работников: компенсация аренды жилья, предоставление бесплатных земельных участков, программы "Приведи друга", "Земский доктор" и прочие. По инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе с 2016 года действует программа "Социальная ипотека". За время ее реализации свыше 2,5 тысячи различных специалистов смогли улучшить свои жилищные условия – это не только врачи, но и ученые, педагоги, специалисты ОПК.
Министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова отметила, что в текущем году будет вручено 296 свидетельств по программе "Социальная ипотека". Из них: 161 медицинским работникам — врачам, фельдшерам и медсестрам, 73 педагогам — учителям, воспитателям и молодым учителям, 57 свидетельств молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и 5 тренерам.
"По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту", — добавила Федотова.
Сегодня свидетельства получили врачи, фельдшеры и медсестры из больниц Мытищ, Солнечногорска, Подольска, Химок, Королева, Пушкинского и прочих, а также Московской областной станции скорой медицинской помощи.