https://ria.ru/20230728/selkhoztovary-1886791743.html
Россия всегда будет ответственным поставщиком сельхозтоваров, заверил Путин
Россия всегда будет ответственным поставщиком сельхозтоваров, заверил Путин - РИА Новости, 28.07.2023
Россия всегда будет ответственным поставщиком сельхозтоваров, заверил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия всегда будет ответственным поставщиком сельхозтоваров, в том числе на безвозмездной основе нуждающимся... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T11:06
2023-07-28T11:06
2023-07-28T11:50
форум "россия — африка"
россия
экономика
санкт-петербург
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия всегда будет ответственным поставщиком сельхозтоваров, в том числе на безвозмездной основе нуждающимся странам."Я ещё раз подчеркну, что вы, дорогие друзья, можете быть уверены, что Россия всегда будет ответственным международным поставщиком сельхозтоваров, продолжим поддерживать наиболее нуждающиеся страны и регионы", – сказал Путин во время пленарного заседания саммита "Россия-Африка" в пятницу."Будем поставлять наше зерно и другое продовольствие, в том числе на безвозмездной основе, а также в рамках продовольственной программы ООН. Вчера, как вы знаете, мы объявили, что мы уже в ближайшие три-четыре месяца поставим по 25-50 тысяч тонн зерна шести африканским странам безвозмездно", - рассказал он.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
форум "россия — африка", россия, экономика, санкт-петербург, владимир путин
Форум "Россия — Африка", Россия, Экономика, Санкт-Петербург, Владимир Путин
Россия всегда будет ответственным поставщиком сельхозтоваров, заверил Путин
Путин: Россия будет ответственно поставлять сельхозтовары, в том числе нуждающимся странам
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия всегда будет ответственным поставщиком сельхозтоваров, в том числе на безвозмездной основе нуждающимся странам.
"Я ещё раз подчеркну, что вы, дорогие друзья, можете быть уверены, что Россия всегда будет ответственным международным поставщиком сельхозтоваров, продолжим поддерживать наиболее нуждающиеся страны и регионы", – сказал Путин во время пленарного заседания саммита "Россия-Африка" в пятницу.
"Будем поставлять наше зерно и другое продовольствие, в том числе на безвозмездной основе, а также в рамках продовольственной программы ООН. Вчера, как вы знаете, мы объявили, что мы уже в ближайшие три-четыре месяца поставим по 25-50 тысяч тонн зерна шести африканским странам безвозмездно", - рассказал он.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге
. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Путин: Запад препятствовал безвозмездной передаче удобрений России в Африку