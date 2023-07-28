https://ria.ru/20230728/selkhoztovary-1886791743.html

Россия всегда будет ответственным поставщиком сельхозтоваров, заверил Путин

Россия всегда будет ответственным поставщиком сельхозтоваров, заверил Путин - РИА Новости, 28.07.2023

Россия всегда будет ответственным поставщиком сельхозтоваров, заверил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия всегда будет ответственным поставщиком сельхозтоваров, в том числе на безвозмездной основе нуждающимся... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T11:06

2023-07-28T11:06

2023-07-28T11:50

форум "россия — африка"

россия

экономика

санкт-петербург

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия всегда будет ответственным поставщиком сельхозтоваров, в том числе на безвозмездной основе нуждающимся странам."Я ещё раз подчеркну, что вы, дорогие друзья, можете быть уверены, что Россия всегда будет ответственным международным поставщиком сельхозтоваров, продолжим поддерживать наиболее нуждающиеся страны и регионы", – сказал Путин во время пленарного заседания саммита "Россия-Африка" в пятницу."Будем поставлять наше зерно и другое продовольствие, в том числе на безвозмездной основе, а также в рамках продовольственной программы ООН. Вчера, как вы знаете, мы объявили, что мы уже в ближайшие три-четыре месяца поставим по 25-50 тысяч тонн зерна шести африканским странам безвозмездно", - рассказал он.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230727/udobreniya-1886594552.html

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

форум "россия — африка", россия, экономика, санкт-петербург, владимир путин