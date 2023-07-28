https://ria.ru/20230728/sanktsii-1886973968.html

Россия договорилась с Африкой работать в Совбезе ООН над отменой санкций

Россия договорилась с Африкой работать в Совбезе ООН над отменой санкций - РИА Новости, 28.07.2023

Россия договорилась с Африкой работать в Совбезе ООН над отменой санкций

Россия договорилась со странами Африки работать в Совете Безопасности ООН над смягчением и отменой санкций против африканских государств, говорится в тексте... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T19:29

2023-07-28T19:29

2023-07-28T19:29

россия

африка

совет безопасности оон

оон

форум "россия — африка"

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия договорилась со странами Африки работать в Совете Безопасности ООН над смягчением и отменой санкций против африканских государств, говорится в тексте декларации второго саммита "Россия – Африка", опубликованной на сайте Кремля. "Координировать в Совете Безопасности ООН подходы в области санкционной политики в отношении африканских государств, в том числе в целях дальнейшего смягчения и полной отмены утративших свою актуальность ограничительных мер", - говорится в декларации.

https://ria.ru/20230728/putin-1886972962.html

россия

африка

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