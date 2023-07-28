https://ria.ru/20230728/sanktsii-1886947859.html

ЕС расширил список персональных антироссийских санкций

ЕС расширил список персональных антироссийских санкций - РИА Новости, 28.07.2023

ЕС расширил список персональных антироссийских санкций

Евросоюз в пятницу добавил семь физических лиц и пять организаций в список персональных санкций против России, следует из опубликованного в официальном журнале... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T17:38

2023-07-28T17:38

2023-07-28T17:57

россия

евросоюз

владимир путин

украина

европа

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БРЮССЕЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Евросоюз в пятницу добавил семь физических лиц и пять организаций в список персональных санкций против России, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.Под ограничения, в частности, попали информационное агентство Инфорос, "Агентство социального проектирования", ООО ГК "Структура", АНО "Диалог", "Институт русского зарубежья". Среди физлиц, включенных в санкционный список, значатся Тимофей Васильев, Илья Гамбашидзе, Александр Старунский, Анастасия Кириллова, Нина Дорохова и другие.Санкции предусматривают заморозку активов фигурантов на территории ЕС, физлицам также запрещаются поездки в страны союза.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230726/sanktsii-1886482226.html

россия

украина

европа

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россия, евросоюз, владимир путин, украина, европа