https://ria.ru/20230728/sanktsii-1886947859.html
ЕС расширил список персональных антироссийских санкций
ЕС расширил список персональных антироссийских санкций - РИА Новости, 28.07.2023
ЕС расширил список персональных антироссийских санкций
Евросоюз в пятницу добавил семь физических лиц и пять организаций в список персональных санкций против России, следует из опубликованного в официальном журнале... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T17:38
2023-07-28T17:38
2023-07-28T17:57
россия
евросоюз
владимир путин
украина
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БРЮССЕЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Евросоюз в пятницу добавил семь физических лиц и пять организаций в список персональных санкций против России, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.Под ограничения, в частности, попали информационное агентство Инфорос, "Агентство социального проектирования", ООО ГК "Структура", АНО "Диалог", "Институт русского зарубежья". Среди физлиц, включенных в санкционный список, значатся Тимофей Васильев, Илья Гамбашидзе, Александр Старунский, Анастасия Кириллова, Нина Дорохова и другие.Санкции предусматривают заморозку активов фигурантов на территории ЕС, физлицам также запрещаются поездки в страны союза.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230726/sanktsii-1886482226.html
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россия, евросоюз, владимир путин, украина, европа
Россия, Евросоюз, Владимир Путин, Украина, Европа
ЕС расширил список персональных антироссийских санкций
ЕС добавил семь человек и пять организаций в список персональных антироссийских санкций
БРЮССЕЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Евросоюз в пятницу добавил семь физических лиц и пять организаций в список персональных санкций против России, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
Под ограничения, в частности, попали информационное агентство Инфорос, "Агентство социального проектирования", ООО ГК "Структура", АНО "Диалог", "Институт русского зарубежья". Среди физлиц, включенных в санкционный список, значатся Тимофей Васильев, Илья Гамбашидзе, Александр Старунский, Анастасия Кириллова, Нина Дорохова и другие.
Санкции предусматривают заморозку активов фигурантов на территории ЕС, физлицам также запрещаются поездки в страны союза.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины
, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе
и США
. Президент РФ Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
В ЮАР оценили влияние санкций на взаимодействие с Россией