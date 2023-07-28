Рейтинг@Mail.ru
ЕС расширил список персональных антироссийских санкций - РИА Новости, 28.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:38 28.07.2023 (обновлено: 17:57 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/sanktsii-1886947859.html
ЕС расширил список персональных антироссийских санкций
ЕС расширил список персональных антироссийских санкций - РИА Новости, 28.07.2023
ЕС расширил список персональных антироссийских санкций
Евросоюз в пятницу добавил семь физических лиц и пять организаций в список персональных санкций против России, следует из опубликованного в официальном журнале... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T17:38
2023-07-28T17:57
россия
евросоюз
владимир путин
украина
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg
БРЮССЕЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Евросоюз в пятницу добавил семь физических лиц и пять организаций в список персональных санкций против России, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.Под ограничения, в частности, попали информационное агентство Инфорос, "Агентство социального проектирования", ООО ГК "Структура", АНО "Диалог", "Институт русского зарубежья". Среди физлиц, включенных в санкционный список, значатся Тимофей Васильев, Илья Гамбашидзе, Александр Старунский, Анастасия Кириллова, Нина Дорохова и другие.Санкции предусматривают заморозку активов фигурантов на территории ЕС, физлицам также запрещаются поездки в страны союза.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230726/sanktsii-1886482226.html
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_16ed46ce44726cd6277e5612151bce9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, евросоюз, владимир путин, украина, европа
Россия, Евросоюз, Владимир Путин, Украина, Европа
ЕС расширил список персональных антироссийских санкций

ЕС добавил семь человек и пять организаций в список персональных антироссийских санкций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Евросоюз в пятницу добавил семь физических лиц и пять организаций в список персональных санкций против России, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
Под ограничения, в частности, попали информационное агентство Инфорос, "Агентство социального проектирования", ООО ГК "Структура", АНО "Диалог", "Институт русского зарубежья". Среди физлиц, включенных в санкционный список, значатся Тимофей Васильев, Илья Гамбашидзе, Александр Старунский, Анастасия Кириллова, Нина Дорохова и другие.
Санкции предусматривают заморозку активов фигурантов на территории ЕС, физлицам также запрещаются поездки в страны союза.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Вид города Претория в ЮАР - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
В ЮАР оценили влияние санкций на взаимодействие с Россией
26 июля, 20:21
 
РоссияЕвросоюзВладимир ПутинУкраинаЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала