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Япония вводит запрет на ввоз в Россию автомобилей определенной мощности
Япония вводит запрет на ввоз в Россию автомобилей определенной мощности - РИА Новости, 28.07.2023
Япония вводит запрет на ввоз в Россию автомобилей определенной мощности
Япония вводит запрет на экспорт автомобилей с двигателем более 1,9 литра и гибридных автомобилей в Россию с 9 августа, сообщил министр экономики Ясутоси... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T05:52
2023-07-28T05:52
2023-07-28T05:52
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япония
токио
ясутоси нисимура
в мире
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ТОКИО, 28 июл - РИА Новости. Япония вводит запрет на экспорт автомобилей с двигателем более 1,9 литра и гибридных автомобилей в Россию с 9 августа, сообщил министр экономики Ясутоси Нисимура. "Меры будут обнародованы 2 августа, вступят в силу 9 августа. В соответствии с этим будет запрещен экспорт в Россию автомобилей с двигателем более 1900 миллилитров, гибридных автомобилей, шин для крупногабаритных автомобилей", - сказал министр на пресс-конференции в Токио. Он пояснил, что запрет вводится в рамках мер, ограничивающих экспорт товаров, которые могут укреплять промышленную базу России. "Министерство экономики внимательно следит за ситуацией на Украине, в тесном взаимодействии с мировым сообществом и прежде всего со странами "большой семерки" и с другими министерствами приложит все силы для реализации запрета на экспорт", - сказал Нисимура. До сих пор с начала введения санкций в общей сложности объявила о заморозке активов 987 человек из России, в том числе 304 человек из новых регионов и Крыма, 129 организаций, 12 банков, ввела запрет экспорт из Японии в отношении 357 организаций, компаний и институтов, связанных с оборонной отраслью. Был введен запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили класса "люкс", дорогие алкогольные напитки, косметику, товары из кожи. Кроме того, запрещено экспортировать в Россию высокотехнологичное оборудование для нефтепереработки, некоторые виды медицинских товаров, полупроводники, квантовые компьютеры и их компоненты, электронные микроскопы, атомно-силовые микроскопы, 3D-принтеры и расходные материалы к ним, оборудование для производства органических светодиодов, оборудование для производства микроэлектромеханических схем, оборудование для производства высоко эффективных солнечных батарей для водородного топлива и воспроизводимых видов энергии, вакуумных насосов, оборудование для охлаждения, предназначенное для крайне низких температур, материалы, осложняющие обнаружение электромагнитных волн и другое оборудование, летательные аппараты, игрушки. Был веден запрет на новые инвестиции и предоставление части финансовых услуг. Также был введен запрет на импорт из России золота, станков, некоторых видов древесины, водки.
https://ria.ru/20230728/yaponiya-1886754807.html
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россия, япония, токио, ясутоси нисимура, в мире
Россия, Япония, Токио, Ясутоси Нисимура, В мире
Япония вводит запрет на ввоз в Россию автомобилей определенной мощности
Япония вводит запрет на ввоз в Россию автомобилей с двигателем более 1,9 литра с 9 августа
ТОКИО, 28 июл - РИА Новости. Япония вводит запрет на экспорт автомобилей с двигателем более 1,9 литра и гибридных автомобилей в Россию с 9 августа, сообщил министр экономики Ясутоси Нисимура.
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"Меры будут обнародованы 2 августа, вступят в силу 9 августа. В соответствии с этим будет запрещен экспорт в Россию автомобилей с двигателем более 1900 миллилитров, гибридных автомобилей, шин для крупногабаритных автомобилей", - сказал министр на пресс-конференции в Токио.
Он пояснил, что запрет вводится в рамках мер, ограничивающих экспорт товаров, которые могут укреплять промышленную базу России.
"Министерство экономики внимательно следит за ситуацией на Украине
, в тесном взаимодействии с мировым сообществом и прежде всего со странами "большой семерки" и с другими министерствами приложит все силы для реализации запрета на экспорт", - сказал Нисимура.
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До сих пор с начала введения санкций в общей сложности объявила о заморозке активов 987 человек из России, в том числе 304 человек из новых регионов и Крыма, 129 организаций, 12 банков, ввела запрет экспорт из Японии в отношении 357 организаций, компаний и институтов, связанных с оборонной отраслью.
Был введен запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили класса "люкс", дорогие алкогольные напитки, косметику, товары из кожи. Кроме того, запрещено экспортировать в Россию высокотехнологичное оборудование для нефтепереработки, некоторые виды медицинских товаров, полупроводники, квантовые компьютеры и их компоненты, электронные микроскопы, атомно-силовые микроскопы, 3D-принтеры и расходные материалы к ним, оборудование для производства органических светодиодов, оборудование для производства микроэлектромеханических схем, оборудование для производства высоко эффективных солнечных батарей для водородного топлива и воспроизводимых видов энергии, вакуумных насосов, оборудование для охлаждения, предназначенное для крайне низких температур, материалы, осложняющие обнаружение электромагнитных волн и другое оборудование, летательные аппараты, игрушки. Был веден запрет на новые инвестиции и предоставление части финансовых услуг. Также был введен запрет на импорт из России золота, станков, некоторых видов древесины, водки.
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