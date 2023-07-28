https://ria.ru/20230728/sammit-1886784826.html

На саммите "Россия — Африка" началась церемония фотографирования гостей

На саммите "Россия — Африка" началась церемония фотографирования гостей - РИА Новости, 28.07.2023

На саммите "Россия — Африка" началась церемония фотографирования гостей

Лидеры африканских стран прибыли на саммит Россия-Африка, где их встретил президент России Владимир Путин, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T10:47

2023-07-28T10:47

2023-07-28T11:35

санкт-петербург

египет

африка

абдель фаттах ас-сиси

африканский союз

владимир путин

форум "россия — африка"

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Лидеры африканских стран прибыли на саммит Россия-Африка, где их встретил президент России Владимир Путин, передает корреспондент РИА Новости. Перед началом официальной программы саммита они сфотографировались. Путин занял место в самом центре, по левую руку от него встал лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, по правую - президент Союза Коморских Островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани. Ранее сообщалось, что первые лица стран Африки, прибывшие на саммит, вместе с президентом РФ Владимиром Путиным выступят на пленарном заседании. Ожидаются также церемония подписания документов и заявления Путина и председателя Африканского союза Азали Ассумани. Кроме того, у главы российского государства продолжится серия переговоров с лидерами африканских стран, он, в частности, встретится с главами ЦАР, Камеруна, Сенегала и Эритреи.

https://ria.ru/20230728/sammit-1886685575.html

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Варвара Скокшина

санкт-петербург, египет, африка, абдель фаттах ас-сиси, африканский союз, владимир путин, форум "россия — африка", экономика