https://ria.ru/20230728/sammit-1886784826.html
На саммите "Россия — Африка" началась церемония фотографирования гостей
На саммите "Россия — Африка" началась церемония фотографирования гостей - РИА Новости, 28.07.2023
На саммите "Россия — Африка" началась церемония фотографирования гостей
Лидеры африканских стран прибыли на саммит Россия-Африка, где их встретил президент России Владимир Путин, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T10:47
2023-07-28T10:47
2023-07-28T11:35
санкт-петербург
египет
африка
абдель фаттах ас-сиси
африканский союз
владимир путин
форум "россия — африка"
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886800162_0:261:3177:2048_1920x0_80_0_0_7ea59b4b32c1c116168a501c68dffe63.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Лидеры африканских стран прибыли на саммит Россия-Африка, где их встретил президент России Владимир Путин, передает корреспондент РИА Новости. Перед началом официальной программы саммита они сфотографировались. Путин занял место в самом центре, по левую руку от него встал лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, по правую - президент Союза Коморских Островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани. Ранее сообщалось, что первые лица стран Африки, прибывшие на саммит, вместе с президентом РФ Владимиром Путиным выступят на пленарном заседании. Ожидаются также церемония подписания документов и заявления Путина и председателя Африканского союза Азали Ассумани. Кроме того, у главы российского государства продолжится серия переговоров с лидерами африканских стран, он, в частности, встретится с главами ЦАР, Камеруна, Сенегала и Эритреи.
https://ria.ru/20230728/sammit-1886685575.html
санкт-петербург
египет
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886800162_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_d385589047d1d9a6f5aaa975c57533c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, египет, африка, абдель фаттах ас-сиси, африканский союз, владимир путин, форум "россия — африка", экономика
Санкт-Петербург, Египет, Африка, Абдель Фаттах ас-Сиси, Африканский союз, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка", Экономика
На саммите "Россия — Африка" началась церемония фотографирования гостей
На саммите "Россия — Африка" в Петербурге началась церемония фотографирования гостей