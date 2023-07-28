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На саммите "Россия — Африка" началась церемония фотографирования гостей - РИА Новости, 28.07.2023
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10:47 28.07.2023 (обновлено: 11:35 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/sammit-1886784826.html
На саммите "Россия — Африка" началась церемония фотографирования гостей
На саммите "Россия — Африка" началась церемония фотографирования гостей - РИА Новости, 28.07.2023
На саммите "Россия — Африка" началась церемония фотографирования гостей
Лидеры африканских стран прибыли на саммит Россия-Африка, где их встретил президент России Владимир Путин, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T10:47
2023-07-28T11:35
санкт-петербург
египет
африка
абдель фаттах ас-сиси
африканский союз
владимир путин
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Лидеры африканских стран прибыли на саммит Россия-Африка, где их встретил президент России Владимир Путин, передает корреспондент РИА Новости. Перед началом официальной программы саммита они сфотографировались. Путин занял место в самом центре, по левую руку от него встал лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, по правую - президент Союза Коморских Островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани. Ранее сообщалось, что первые лица стран Африки, прибывшие на саммит, вместе с президентом РФ Владимиром Путиным выступят на пленарном заседании. Ожидаются также церемония подписания документов и заявления Путина и председателя Африканского союза Азали Ассумани. Кроме того, у главы российского государства продолжится серия переговоров с лидерами африканских стран, он, в частности, встретится с главами ЦАР, Камеруна, Сенегала и Эритреи.
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санкт-петербург, египет, африка, абдель фаттах ас-сиси, африканский союз, владимир путин, форум "россия — африка", экономика
Санкт-Петербург, Египет, Африка, Абдель Фаттах ас-Сиси, Африканский союз, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка", Экономика
На саммите "Россия — Африка" началась церемония фотографирования гостей

На саммите "Россия — Африка" в Петербурге началась церемония фотографирования гостей

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования с главами делегаций - участниками II Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования с главами делегаций - участниками II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования с главами делегаций - участниками II Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Лидеры африканских стран прибыли на саммит Россия-Африка, где их встретил президент России Владимир Путин, передает корреспондент РИА Новости.
Перед началом официальной программы саммита они сфотографировались. Путин занял место в самом центре, по левую руку от него встал лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, по правую - президент Союза Коморских Островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани.
Ранее сообщалось, что первые лица стран Африки, прибывшие на саммит, вместе с президентом РФ Владимиром Путиным выступят на пленарном заседании. Ожидаются также церемония подписания документов и заявления Путина и председателя Африканского союза Азали Ассумани.
Кроме того, у главы российского государства продолжится серия переговоров с лидерами африканских стран, он, в частности, встретится с главами ЦАР, Камеруна, Сенегала и Эритреи.
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Санкт-ПетербургЕгипетАфрикаАбдель Фаттах ас-СисиАфриканский союзВладимир ПутинФорум "Россия — Африка"Экономика
 
 
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