Зеленский перенес празднование Рождества на Украине на 25 декабря

Речь идет о переходе на новоюлианский календарь, который используют многие православные церкви, в том числе Константинопольская, Румынская, Болгарская или Элладская. До 2800 года он будет совпадать с григорианским, и в соответствии с ним Рождество приходится на 25 декабря. Пасха же рассчитывается по александрийской пасхалии и выпадает на один из дней с 22 марта по 25 апреля по юлианскому календарю.

Русская, Сербская, Иерусалимская, Польская и Грузинская церкви, афонские монастыри, католики восточного обряда живут по юлианскому календарю и празднуют Рождество в ночь с 6 на 7 января.