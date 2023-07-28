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Зеленский перенес празднование Рождества на Украине на 25 декабря - РИА Новости, 28.07.2023
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Религия
 
14:09 28.07.2023 (обновлено: 15:24 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/rozhdestvo-1886857772.html
Зеленский перенес празднование Рождества на Украине на 25 декабря
Зеленский перенес празднование Рождества на Украине на 25 декабря - РИА Новости, 28.07.2023
Зеленский перенес празднование Рождества на Украине на 25 декабря
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества в стране на 25 декабря, следует из данных на сайте Верховной рады. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T14:09
2023-07-28T15:24
религия
в мире
украина
владимир зеленский
православная церковь украины (пцу)
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества в стране на 25 декабря, следует из данных на сайте Верховной рады. &quot;Двадцать восьмое июля 2023 года. Возвращен с подписью от президента Украины&quot;, — говорится в карточке законопроекта.Верховная рада 14 июля одобрила проект о переносе празднования Рождества, Дня украинской государственности и Дня защитников и защитниц Украины.В свою очередь, раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) накануне утвердила переход на новоюлианский календарь.Как уточнялось ранее, из-за нововведений сдвинутся и другие праздники. Например, Покров Богородицы будут отмечать 1 октября вместо 14-го, а Крещение — 6 января, а не 19-го. При этом Пасхи, Троицы и связанных с ними праздников это не касается.Православная церковь Украины — раскольническая структура, созданная в конце 2018 года по инициативе тогдашнего президента Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви. В январе 2019-го патриарх Константинопольский Варфоломей предоставил ПЦУ томос об автокефалии, однако фактически она находится в подчинении у Константинополя. Большинство из 15 поместных православных церквей мира ПЦУ не признают.
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в мире, украина, владимир зеленский, православная церковь украины (пцу)
Религия, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Православная церковь Украины (ПЦУ)
Зеленский перенес празднование Рождества на Украине на 25 декабря

Президент Зеленский утвердил перенос празднования Рождества на Украине на 25 декабря

© AP Photo / Felipe DanaРождественская ель в Киеве
Рождественская ель в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Рождественская ель в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества в стране на 25 декабря, следует из данных на сайте Верховной рады.
«

"Двадцать восьмое июля 2023 года. Возвращен с подписью от президента Украины", — говорится в карточке законопроекта.

Верховная рада 14 июля одобрила проект о переносе празднования Рождества, Дня украинской государственности и Дня защитников и защитниц Украины.
В свою очередь, раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) накануне утвердила переход на новоюлианский календарь.

Речь идет о переходе на новоюлианский календарь, который используют многие православные церкви, в том числе Константинопольская, Румынская, Болгарская или Элладская. До 2800 года он будет совпадать с григорианским, и в соответствии с ним Рождество приходится на 25 декабря. Пасха же рассчитывается по александрийской пасхалии и выпадает на один из дней с 22 марта по 25 апреля по юлианскому календарю.

Русская, Сербская, Иерусалимская, Польская и Грузинская церкви, афонские монастыри, католики восточного обряда живут по юлианскому календарю и празднуют Рождество в ночь с 6 на 7 января.

Как уточнялось ранее, из-за нововведений сдвинутся и другие праздники. Например, Покров Богородицы будут отмечать 1 октября вместо 14-го, а Крещение — 6 января, а не 19-го. При этом Пасхи, Троицы и связанных с ними праздников это не касается.
Православная церковь Украины — раскольническая структура, созданная в конце 2018 года по инициативе тогдашнего президента Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви. В январе 2019-го патриарх Константинопольский Варфоломей предоставил ПЦУ томос об автокефалии, однако фактически она находится в подчинении у Константинополя. Большинство из 15 поместных православных церквей мира ПЦУ не признают.
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РелигияВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийПравославная церковь Украины (ПЦУ)
 
 
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