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Россиянке, арестованной в США, грозит до десяти лет тюрьмы - РИА Новости, 28.07.2023
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23:40 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/rossiyanka-1887006907.html
Россиянке, арестованной в США, грозит до десяти лет тюрьмы
Россиянке, арестованной в США, грозит до десяти лет тюрьмы - РИА Новости, 28.07.2023
Россиянке, арестованной в США, грозит до десяти лет тюрьмы
Россиянке Наталье Семеновой, которая находится в тюрьме в США, грозит до 10 лет заключения по двум пунктам обвинения, связанным с наркотиками, сообщил РИА... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T23:40
2023-07-28T23:40
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Россиянке Наталье Семеновой, которая находится в тюрьме в США, грозит до 10 лет заключения по двум пунктам обвинения, связанным с наркотиками, сообщил РИА Новости ее адвокат Алексей Тарасов. Тарасов отметил, что Семенова была заключена под стражу в феврале 2023 года после того, как правоохранительные органы провели обыск "около дома", который принадлежит ей и ее мужу, гражданину США Расселу Росу. "Предположительно, на этой земле могла проводиться операция, связанная с марихуаной", - сказал адвокат. Он также отметил, что Семенова "не признала себя виновной" по двум пунктам обвинения, каждый из которых влечет за собой наказание до пяти лет лишения свободы. На данный момент Семенова находится в тюрьме Грегг-каунти в городе Лонгвью в штате Техас. Начало судебного процесса по ее делу запланировано на 6 ноября. Тарасов выразил опасения в связи с состоянием здоровья россиянки. Систему здравоохранения в тюрьме он охарактеризовал как "очень медленную". По словам адвоката, у Семеновой есть проблемы с зубами, а также хронические заболевания. Как сообщали местные СМИ, наряду с Семеновой и ее мужем по данному делу были арестованы еще шесть человек. Отмечалось, что трое из задержанных являются россиянами, а еще трое – гражданами Боливии. По сообщениям СМИ, в ходе операции власти изъяли свыше 700 килограммов марихуаны.
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в мире, сша, техас, боливия, алексей тарасов
В мире, США, Техас, Боливия, Алексей Тарасов
Россиянке, арестованной в США, грозит до десяти лет тюрьмы

Адвокат: россиянке в США грозит до десяти лет тюрьмы по связанным с наркотиками обвинениям

© AP Photo / Mary AltafferСотрудники охраны у здания суда в США
Сотрудники охраны у здания суда в США - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Сотрудники охраны у здания суда в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Россиянке Наталье Семеновой, которая находится в тюрьме в США, грозит до 10 лет заключения по двум пунктам обвинения, связанным с наркотиками, сообщил РИА Новости ее адвокат Алексей Тарасов.
Тарасов отметил, что Семенова была заключена под стражу в феврале 2023 года после того, как правоохранительные органы провели обыск "около дома", который принадлежит ей и ее мужу, гражданину США Расселу Росу.
«
"Предположительно, на этой земле могла проводиться операция, связанная с марихуаной", - сказал адвокат. Он также отметил, что Семенова "не признала себя виновной" по двум пунктам обвинения, каждый из которых влечет за собой наказание до пяти лет лишения свободы.
На данный момент Семенова находится в тюрьме Грегг-каунти в городе Лонгвью в штате Техас. Начало судебного процесса по ее делу запланировано на 6 ноября.
Тарасов выразил опасения в связи с состоянием здоровья россиянки. Систему здравоохранения в тюрьме он охарактеризовал как "очень медленную".
По словам адвоката, у Семеновой есть проблемы с зубами, а также хронические заболевания.
Как сообщали местные СМИ, наряду с Семеновой и ее мужем по данному делу были арестованы еще шесть человек. Отмечалось, что трое из задержанных являются россиянами, а еще трое – гражданами Боливии.
По сообщениям СМИ, в ходе операции власти изъяли свыше 700 килограммов марихуаны.
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