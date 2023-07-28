https://ria.ru/20230728/rossiya-1886715349.html

России нужны цензура и репрессии

России нужны цензура и репрессии - РИА Новости, 28.07.2023

России нужны цензура и репрессии

По мере того как наше общество все глубже втягивается в цивилизационный конфликт с Западом, а противостояние с ним на Украине приобретает все более ожесточенный РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T08:00

2023-07-28T08:00

2023-07-28T08:07

аналитика

россия

украина

сша

канье уэст

егор летов

владлен татарский

фсб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886712963_128:458:2954:2047_1920x0_80_0_0_5bfcf593b1c8650ab117ba5b57011490.jpg

По мере того как наше общество все глубже втягивается в цивилизационный конфликт с Западом, а противостояние с ним на Украине приобретает все более ожесточенный характер, вопрос о цензуре и даже о репрессиях становится все более актуальным.Начнем с того, что цензура и репрессии есть в любом обществе. Оно всегда строится вокруг вполне определенной идеологии, системы базовых установок и принципов. При этом они никогда строго не прописаны в уголовном или административном праве, но предопределяют скорее мировоззренческий вектор, который выступает дополнительным драйвером закона и его применения. Что допустимо, а что нет, что можно потерпеть, а что требует силового вмешательства государства, никогда не определяет отчужденный закон. Напротив, законы принимают носители правящей идеологии, они же дают их трактовку и они же выстраивают иерархию — когда, к кому и в каких случаях их надо применять более или менее строго. Они же следят и за применением и системой наказания. Поэтому социолог Вебер точно определил, что "легитимное право на насилие есть только у государства". А государство строится на основании идеи.Современное западное общество не является в этом смысле исключением и принципиально ничем не отличается от других тоталитарных режимов последних столетий, будь то коммунизм или фашизм. Разница состоит лишь идеологии и методах, а в остальном любая правящая идеология функционирует так же: то, что соответствует ей, — принимается, то, что выходит за ее рамки или, более того, оспаривает идеологические устои (в данном случае либерализма), — становится объектом цензуры и репрессий. Либерализм строит свою цензурную политику на критике, маргинализации, демонизации любых нелиберальных теорий, ценностных систем и практик, криминализирует их, удаляя все, с ними связанное, с любых информационных и сетевых платформ, а затем устраняет и самих носителей нелиберальных взглядов. Это и называется "культурой отмены" (cancel culture), "пробужденностью" (wokeism) и так далее.Современная либеральная идеология рассматривает любую принадлежность к коллективной идентичности, включая расу, пол и даже принадлежность к человеческому виду (трансгуманизм), следствием свободного выбора индивидуума. Всякий, кто считает иначе, — преступник. Отсюда и гонения на сторонников классической семьи, патриотов, носителей любых коллективистских учений. Тому, кого заподозрили в недостатке либерализма, закрыт доступ к крупным каналам, массмедиа и даже к социальным сетям. При этом стоит кому бы то ни было, даже из числа элиты, оступиться, отклониться от либеральной (совершенно тоталитарной) повестки — и остракизм, цензура и репрессии следуют незамедлительно. Только знаменитый афроамериканский рэпер Канье Уэст надел футболку с невинной надписью White lives matter (too) ("Жизни белых тоже что-то да значат"), как в одночасье в глазах публики он превратился в маргинала, экстремиста и общественно опасный элемент. То, что идет против правящей идеологии, немедленно подавляется.Конечно, не только либеральные режимы тоталитарны (тоталитарными режимами были и фашизм, и коммунизм), но раз и они тоже, то никаких исключений нет. И это надо признать.Итак, вопрос о необходимости цензуры и репрессий как таковых снят. Остается лишь выяснить, какой должна быть цензура и какими репрессии в нашем современном российском обществе. Они неизбежны, но каковы?Мы ведем цивилизационную войну с Западом, где либеральная идеология восторжествовала. Мы утверждаем свои традиционные ценности, и президент даже издал Указ № 809 о необходимости их защиты о стороны государства. И эти ценности — милосердие, любовь к Отечеству, справедливость, крепкая семья, торжество духа над материей, солидарность и так далее — имеют мало общего с либерализмом. Поэтому совершенно очевидно, что наша цензура и наши репрессии должны исходить из иных критериев, нежели на современном либеральном Западе. В данном случае просто "скопировать и вставить" западные стандарты борьбы с инакомыслием и развернуть репрессии на их основании было бы полным абсурдом.Однако пережитки в нашем обществе западных либеральных стереотипов, доминировавших в предшествующие десятилетия, еще очень крепки. Мы уже не находимся в поле либеральной идеологии, более того — воюем со странами этого лагеря, провозглашаем Россию отдельной цивилизацией со своей ценностной системой, но по-прежнему (подчас по инерции) руководствуемся их примером.Для либералов классическими противниками являются те, кто признает либо национальную (правые), либо классовую (левые) коллективную идентичность. Поэтому на них в первую очередь и распространяются цензура и репрессии, так как любое возражение против либерализма и индивидуализма — а сегодня против глобализма, ЛГБТ, критической расовой теории, мультикультурализма и трансгуманизма — считается уже "преступлением мысли". При этом либералы — ведь они же являются идеологическим гегемоном! — считаются не просто приемлемыми, но нормативными носителями главенствующего мировоззрения. Своих врагов либералы немедленно помещают в разряд "фашистов" (правые) или "сталинистов" (левые), а дальше их судьба незавидна. Сегодня к общеобязательному набору либеральных ценностей добавлены еще "обожествление Зеленского", сопереживания украинским нацистам (которые вовсе "не нацисты", поскольку они бьются за либеральный Запад против нелиберальной России) и обязательная русофобия.Как же строить нашу суверенную цензуру и что выбрать критерием для объективно неизбежных репрессий?Пока ввели принцип запрета на критику президента и армии в условиях ведения военных действий. Вполне внятный и прозрачный критерий. Существует также уже принятое положение и о запрете на публичную критику самой специальной военной операции. И чем жестче конфликт, тем более строго эти критерии будут применяться.В глубине души или за семейным столом человек может позволить себе иметь на счет СВО, армии и президента свое "особое мнение". Хотя на либеральном Западе уже стало обычным доносить — например, детям, что родители в домашней беседе позволяли себе критику то ли мультикультурализма, то ли трансгендеров, то ли Зеленского, то ли нелегальных мигрантов и, в частности, хамоватых украинских беженцев. И за это бывают последствия. Но у нас пока речь идет о публичных нарушениях этого правила. В кругу семьи пока полная свобода: говори что хочешь. Но я все равно этим бы не злоупотреблял. Идеологические критерии пока не введены, и здесь мы по-прежнему остаемся в плену либеральной инерции предыдущих эпох. Имитируя Запад, мы также ввели в разряд "неблагонадежных" консервативно-патриотический и лево-социалистический сегменты нашего общества. К ним подчас применялись и скопированные с либерального Запада уничижительные характеристики, откуда процветавший в 90-е годы в российской элите уничижительный термин "красно-коричневые". Это значило "не либералы" — то ли слева, то ли справа (а иногда и с двух сторон одновременно). Эта эпоха давно прошла, но заложенные в ней установки — в том числе в правоохранительных органах, ФСБ и в политическом блоке российской власти — отчасти сохранились. Если бы мы были либералами, это было бы понятно. Но мы с либералами воюем. Поэтому совершенно точно пришло время поправить цензурные ориентиры и яснее определить основания для идеологических репрессий.Да, на правом и левом фланге в России есть фигуры, которые критикуют президента, руководство Минобороны и иногда даже сомневаются в необходимости СВО. Это запрещено, за это государство должно нещадно карать. Но стоит обратить внимание, что идеологически и общественно активные люди, которые составляют костяк добровольцев и ядро тех, кто по всей стране им денно и нощно помогает, являются почти исключительно носителями именно правых или левых патриотических идей. То есть СВО идеологически лежит на плечах тех, кто исповедует любую идеологию, кроме либеральной. Перефразируя Егора Летова: "Не бывает либералов в окопах под огнем". Да, и атеистов тоже. Поэтому наличие право-консервативной или лево-социалистической идеологии у тех, кто провинился, следовало бы считать скорее не отягчающим фактором, а чем-то, что облегчает (не снимая, конечно) вину.И наоборот: когда критика президента, руководства армии или СВО в целом и соответствующие действия в этом направлении исходят от либералов — то есть тех, кто заведомо разделяет идеологию нашего цивилизационного врага, — то в данном случае это именно отягчающее обстоятельство. Да и наличие самой либеральной идеологии (что легко опознать в звериной ненависти к правым и левым патриотам, то есть к тем же "красно-коричневым") заведомо является тревожным сигналом "Возможно предательство! Осторожно, либеральный экстремизм!". Случай с либеральной террористкой Дарьей Треповой, зверски убившей военкора Владлена Татарского и покалечившей других мирных и ни в чем не повинных людей, — вполне показателен. Конечно, не все либералы убежденные террористы, но их идеология направлена именно в эту сторону. Ведь далеко не все мусульмане, читающие запрещенную в России ваххабитскую и салафитскую литературу, решаются убивать или взрывать себя поясами шахида. Но как только правоохранительные органы такие книги находят или получают информацию, что в таком-то исламском центре проповедуют фундаментализм, за этим следуют жесткие превентивные меры. Так же имело бы смысл поступать и с либералами. Зафиксировали факт чтения или передачи книги Поппера "Открытое общество и его враги", этой черной библии Джорджа Сороса, или нездоровый интерес к либеральной сатанистке Айн Ранд — и тут же взяли на заметку. А запрет либеральных СМИ и присвоение наиболее невинным статуса иностранного агента — это уже шаг в правильном направлении. Прежде чем стать либералом, надо прежде хорошенько подумать, чем за это придется платить.Либерал вообще не может быть русским патриотом, так как он мыслит себя "гражданином мира" и носителем ценностей западной цивилизации. В США или в ЕС либерал еще как-то может поддерживать государство, особенно когда оно ведет войну с нелиберальными противниками. Но в России такая ситуация невозможна. Конечно, есть бывшие либералы или считающие себя "либералами" по ошибке (в силу недостатка знаний и понимания). Не о них речь. Но разделять идеологию врага, с которым идет самая настоящая война, — это уже первый шаг к совершению преступления. Представьте себе, как отнеслись бы к советскому человеку, читающему "Майн Кампф" (запрещенный в России) и разделяющему его основные положения, во время Великой Отечественной войны. А Поппера, значит, можно? И "Дождь"* (слава Богу, запрещенный в России) смотреть, и сбежавшее "Эхо Москвы" слушать? "Эхо Москвы", кстати, сбежало потому, что перестало ретранслировать московский дискурс. В Москве уже больше такого не говорят, и эхо теперь разносит иные речи.Сейчас цензура и репрессии, которые только начинаются, реагируют на самые очевидные вызовы. Но это первые шаги. И в условиях противостояния Западу было бы совершенно глупо внутри страны полностью копировать его критерии — что можно, а чего нельзя. Кое-что из того, что можно на Западе, можно и у нас. Но кое-что уже нельзя. И кое-что из того, что можно у нас, на Западе теперь нельзя (например, слушать "Спутник" или смотреть RT). А у нас — слушай и смотри не хочу. Ну а "Инстаграм"** и FB** (запрещенные в России инструменты культурной цивилизационной агрессии) — у них можно, а у нас нет. В этом различии цензуры и репрессивных стратегий пусть и процветает самобытность цивилизаций. Кстати, в Китае вообще все по-другому с "можно" и "нельзя". И по-своему в исламских странах или в Азии. Нет общества, в котором можно было бы все. Но нет и общества, где вообще ничего нельзя. Всегда что-то да можно.Поэтому статус иностранного агента можно заведомо предварительно выписать всем либералам. Это еще не вызов в СК и тем более не черный воронок. Даже не само признание иностранным агентом. Просто взяли на заметку. Предварительно.А вообще говоря, необходимо выйти за пределы всех трех политических идеологий европейского Нового времени (либерализма, коммунизма и национализма) и утвердить на основании коренных ценностей нашего народа и нашего государства свое собственное аутентичное суверенное мировоззрение. И дальше, отталкиваясь от него, строить свою стратегию цензуры и репрессий. Обращенных во имя единства, могущества и верности против идеологических врагов России — явных и скрытых.* СМИ, имеющее статус иностранного агента.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230715/politika-1884270928.html

https://ria.ru/20230630/myatezh-1881328304.html

https://ria.ru/20230630/putin-1881364335.html

https://ria.ru/20230606/gonkong-1876320646.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александр Дугин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597567809_1120:0:2183:1063_100x100_80_0_0_cdad8c3ca0ac7b7c5b9dd0f959124767.jpg

Александр Дугин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597567809_1120:0:2183:1063_100x100_80_0_0_cdad8c3ca0ac7b7c5b9dd0f959124767.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Дугин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597567809_1120:0:2183:1063_100x100_80_0_0_cdad8c3ca0ac7b7c5b9dd0f959124767.jpg

аналитика, россия, украина, сша, канье уэст, егор летов, владлен татарский, фсб, евросоюз