https://ria.ru/20230728/rosatom-1886888165.html
"Росатом" и Эфиопия подписали дорожную карту о развитии сотрудничества
"Росатом" и Эфиопия подписали дорожную карту о развитии сотрудничества - РИА Новости, 28.07.2023
"Росатом" и Эфиопия подписали дорожную карту о развитии сотрудничества
Госкорпорация "Росатом" подписала с Эфиопией дорожную карту о развитии сотрудничества по мирному атому, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T16:22
2023-07-28T16:22
2023-07-28T16:34
эфиопия
форум "россия — африка"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
алексей лихачев
санкт-петербург
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" подписала с Эфиопией дорожную карту о развитии сотрудничества по мирному атому, передает корреспондент РИА Новости.Документ на форуме "Россия-Африка" подписали генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и министр инноваций и технологий Эфиопии Молля Беллете.Сотрудничество предполагает перспективы реализации проектов как в атомной энергетике (речь идет о возможности строительства в Эфиопии АЭС от малой до большой мощности), так и в сфере неэнергетических применений атомных технологий.В частности, в 2023-2025 годы стороны проработают возможности строительства АЭС большой или малой мощности, а также Центра ядерной науки и технологий в Эфиопии. Также специалисты планируют развивать национальную ядерную инфраструктуру Эфиопии, организовывать технические туры и семинары, заседания профильных рабочих групп.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эфиопия, форум "россия — африка", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, санкт-петербург, экономика
Эфиопия, Форум "Россия — Африка", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Алексей Лихачев, Санкт-Петербург, Экономика
"Росатом" и Эфиопия подписали дорожную карту о развитии сотрудничества
"Росатом" подписал с Эфиопией дорожную карту о развитии сотрудничества по мирному атому
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" подписала с Эфиопией дорожную карту о развитии сотрудничества по мирному атому, передает корреспондент РИА Новости.
Документ на форуме "Россия-Африка" подписали генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев
и министр инноваций и технологий Эфиопии Молля Беллете.
Сотрудничество предполагает перспективы реализации проектов как в атомной энергетике (речь идет о возможности строительства в Эфиопии АЭС от малой до большой мощности), так и в сфере неэнергетических применений атомных технологий.
В частности, в 2023-2025 годы стороны проработают возможности строительства АЭС большой или малой мощности, а также Центра ядерной науки и технологий в Эфиопии. Также специалисты планируют развивать национальную ядерную инфраструктуру Эфиопии, организовывать технические туры и семинары, заседания профильных рабочих групп.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге
. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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