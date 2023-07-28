https://ria.ru/20230728/rosatom-1886888165.html

"Росатом" и Эфиопия подписали дорожную карту о развитии сотрудничества

"Росатом" и Эфиопия подписали дорожную карту о развитии сотрудничества - РИА Новости, 28.07.2023

"Росатом" и Эфиопия подписали дорожную карту о развитии сотрудничества

Госкорпорация "Росатом" подписала с Эфиопией дорожную карту о развитии сотрудничества по мирному атому, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T16:22

2023-07-28T16:22

2023-07-28T16:34

эфиопия

форум "россия — африка"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

алексей лихачев

санкт-петербург

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" подписала с Эфиопией дорожную карту о развитии сотрудничества по мирному атому, передает корреспондент РИА Новости.Документ на форуме "Россия-Африка" подписали генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и министр инноваций и технологий Эфиопии Молля Беллете.Сотрудничество предполагает перспективы реализации проектов как в атомной энергетике (речь идет о возможности строительства в Эфиопии АЭС от малой до большой мощности), так и в сфере неэнергетических применений атомных технологий.В частности, в 2023-2025 годы стороны проработают возможности строительства АЭС большой или малой мощности, а также Центра ядерной науки и технологий в Эфиопии. Также специалисты планируют развивать национальную ядерную инфраструктуру Эфиопии, организовывать технические туры и семинары, заседания профильных рабочих групп.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html

эфиопия

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эфиопия, форум "россия — африка", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, санкт-петербург, экономика