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Во Владивосток прибыл первый за 3,5 года рейс китайской авиакомпании - РИА Новости, 28.07.2023
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Туризм
 
20:24 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/reys-1886986250.html
Во Владивосток прибыл первый за 3,5 года рейс китайской авиакомпании
Во Владивосток прибыл первый за 3,5 года рейс китайской авиакомпании - РИА Новости, 28.07.2023
Во Владивосток прибыл первый за 3,5 года рейс китайской авиакомпании
Рейс авиаперевозчика Chengdu Airlines из Харбина прибыл во Владивосток, это первый регулярный перелет Китай - Приморье, организованный китайской авиакомпанией с РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T20:24
2023-07-28T20:24
туризм
владивосток
китай
харбин
новости - туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 28 июл - РИА Новости. Рейс авиаперевозчика Chengdu Airlines из Харбина прибыл во Владивосток, это первый регулярный перелет Китай - Приморье, организованный китайской авиакомпанией с начала пандемии COVID-19, передает корреспондент РИА Новости. В среду в пресс-службе аэропорта Владивостока рассказали РИА Новости, что Chengdu Airlines собирается возобновить перелеты Владивосток - Харбин. Рейсы планируется выполнять дважды в неделю: по вторникам и по субботам. По информации пресс-службы, это первая китайская компания, запускающая авиасообщение с Владивостоком с начала пандемии COVID-19. "Самолет прибыл, но с примерно получасовой задержкой", - сообщил корреспондент РИА Новости из аэропорта Владивостока. Посадку самолета отметили водной аркой. На выходе из зоны досмотра гостей встретили русскими народными песнями под аккомпанемент баяна и напоили чаем из самовара. Этим рейсом прилетели 22 человека, уточнили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. Один из пассажиров рассказал РИА Новости, что в Китае перед отправкой рейса тоже состоялась праздничная церемония, но торжественная встреча в аэропорту Владивостока стала для него сюрпризом. Авиасообщение Китай - Приморье, приостановленное в 2020 году из-за пандемии COVID-19, было возобновлено 26 марта, когда авиакомпания "Аврора" запустила первый за три года регулярный рейс Владивосток - Харбин. Из аэропорта Владивостока самолеты "Авроры" с марта летают и в Пекин.
https://ria.ru/20230206/kitay-1849949756.html
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владивосток, китай, харбин, новости - туризм
Туризм, Владивосток, Китай, Харбин, Новости - Туризм
Во Владивосток прибыл первый за 3,5 года рейс китайской авиакомпании

Во Владивостоке сел самолет, ставший первым с начала пандемии рейсом китайской компании

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАэропорт Владивостока
Аэропорт Владивостока - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Аэропорт Владивостока. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 28 июл - РИА Новости. Рейс авиаперевозчика Chengdu Airlines из Харбина прибыл во Владивосток, это первый регулярный перелет Китай - Приморье, организованный китайской авиакомпанией с начала пандемии COVID-19, передает корреспондент РИА Новости.
В среду в пресс-службе аэропорта Владивостока рассказали РИА Новости, что Chengdu Airlines собирается возобновить перелеты Владивосток - Харбин. Рейсы планируется выполнять дважды в неделю: по вторникам и по субботам. По информации пресс-службы, это первая китайская компания, запускающая авиасообщение с Владивостоком с начала пандемии COVID-19.
"Самолет прибыл, но с примерно получасовой задержкой", - сообщил корреспондент РИА Новости из аэропорта Владивостока.
Посадку самолета отметили водной аркой. На выходе из зоны досмотра гостей встретили русскими народными песнями под аккомпанемент баяна и напоили чаем из самовара.
Этим рейсом прилетели 22 человека, уточнили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. Один из пассажиров рассказал РИА Новости, что в Китае перед отправкой рейса тоже состоялась праздничная церемония, но торжественная встреча в аэропорту Владивостока стала для него сюрпризом.
Авиасообщение Китай - Приморье, приостановленное в 2020 году из-за пандемии COVID-19, было возобновлено 26 марта, когда авиакомпания "Аврора" запустила первый за три года регулярный рейс Владивосток - Харбин. Из аэропорта Владивостока самолеты "Авроры" с марта летают и в Пекин.
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