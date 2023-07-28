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Путин отметил готовность стран Африки помогать в решении проблем в мире - РИА Новости, 28.07.2023
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11:33 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/reshenie-1886801038.html
Путин отметил готовность стран Африки помогать в решении проблем в мире
Путин отметил готовность стран Африки помогать в решении проблем в мире - РИА Новости, 28.07.2023
Путин отметил готовность стран Африки помогать в решении проблем в мире
Раньше посреднические миссии по решению украинского кризиса были монополизированы, а теперь и африканские страны готовы помогать в решении проблем, заявил... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T11:33
2023-07-28T11:33
в мире
африка
форум "россия — африка"
владимир путин
украина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Раньше посреднические миссии по решению украинского кризиса были монополизированы, а теперь и африканские страны готовы помогать в решении проблем, заявил президент РФ Владимир Путин. "Возьмем, например, инициативу ряда африканских государств… по вопросам решения украинского кризиса. Это острая проблема, мы не уходим от его рассмотрения. Это само по себе о многом говорит. Ведь раньше любые посреднические миссии были монополизированы исключительно странами с так называемой развитой демократией. Теперь нет. А теперь и Африка готова помогать в решении проблем, находящихся, казалось бы, вне зоны ее первоочередных интересов", - сказал Путин на пленарном заседании саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка". Он подчеркнул, что Россия с уважением относится к африканским инициативам и внимательно их рассматривает. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.
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В мире, Африка, Форум "Россия — Африка", Владимир Путин, Украина
Путин отметил готовность стран Африки помогать в решении проблем в мире

Путин отметил готовность стран Африки помочь в решении украинского кризиса

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Раньше посреднические миссии по решению украинского кризиса были монополизированы, а теперь и африканские страны готовы помогать в решении проблем, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Возьмем, например, инициативу ряда африканских государств… по вопросам решения украинского кризиса. Это острая проблема, мы не уходим от его рассмотрения. Это само по себе о многом говорит. Ведь раньше любые посреднические миссии были монополизированы исключительно странами с так называемой развитой демократией. Теперь нет. А теперь и Африка готова помогать в решении проблем, находящихся, казалось бы, вне зоны ее первоочередных интересов", - сказал Путин на пленарном заседании саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка".
Он подчеркнул, что Россия с уважением относится к африканским инициативам и внимательно их рассматривает.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.
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В миреАфрикаФорум "Россия — Африка"Владимир ПутинУкраина
 
 
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