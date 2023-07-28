Путин отметил готовность стран Африки помогать в решении проблем в мире
Путин отметил готовность стран Африки помочь в решении украинского кризиса
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Раньше посреднические миссии по решению украинского кризиса были монополизированы, а теперь и африканские страны готовы помогать в решении проблем, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"Возьмем, например, инициативу ряда африканских государств… по вопросам решения украинского кризиса. Это острая проблема, мы не уходим от его рассмотрения. Это само по себе о многом говорит. Ведь раньше любые посреднические миссии были монополизированы исключительно странами с так называемой развитой демократией. Теперь нет. А теперь и Африка готова помогать в решении проблем, находящихся, казалось бы, вне зоны ее первоочередных интересов", - сказал Путин на пленарном заседании саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка".
Он подчеркнул, что Россия с уважением относится к африканским инициативам и внимательно их рассматривает.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.