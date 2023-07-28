https://ria.ru/20230728/reshenie-1886801038.html

Путин отметил готовность стран Африки помогать в решении проблем в мире

Путин отметил готовность стран Африки помогать в решении проблем в мире - РИА Новости, 28.07.2023

Путин отметил готовность стран Африки помогать в решении проблем в мире

Раньше посреднические миссии по решению украинского кризиса были монополизированы, а теперь и африканские страны готовы помогать в решении проблем, заявил... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T11:33

2023-07-28T11:33

2023-07-28T11:33

в мире

африка

форум "россия — африка"

владимир путин

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886786666_0:0:3090:1739_1920x0_80_0_0_9afdbae8cfedda96a1d4a993300ec648.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Раньше посреднические миссии по решению украинского кризиса были монополизированы, а теперь и африканские страны готовы помогать в решении проблем, заявил президент РФ Владимир Путин. "Возьмем, например, инициативу ряда африканских государств… по вопросам решения украинского кризиса. Это острая проблема, мы не уходим от его рассмотрения. Это само по себе о многом говорит. Ведь раньше любые посреднические миссии были монополизированы исключительно странами с так называемой развитой демократией. Теперь нет. А теперь и Африка готова помогать в решении проблем, находящихся, казалось бы, вне зоны ее первоочередных интересов", - сказал Путин на пленарном заседании саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка". Он подчеркнул, что Россия с уважением относится к африканским инициативам и внимательно их рассматривает. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.

https://ria.ru/20230616/sammit-1878791460.html

африка

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, африка, форум "россия — африка", владимир путин, украина