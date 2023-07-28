https://ria.ru/20230728/rebenok-1886769007.html

В поселке в Хабаровском крае женщина напала на ребенка

В поселке в Хабаровском крае женщина напала на ребенка - РИА Новости, 28.07.2023

В поселке в Хабаровском крае женщина напала на ребенка

Женщина в поселке Хор Хабаровского края напала на 11-летнего ребенка, побив его за то, что он якобы сбросил с велосипеда ее сына, хотя сама она утверждает, что... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T09:20

2023-07-28T09:20

2023-07-28T09:20

происшествия

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 28 июл - РИА Новости. Женщина в поселке Хор Хабаровского края напала на 11-летнего ребенка, побив его за то, что он якобы сбросил с велосипеда ее сына, хотя сама она утверждает, что мальчика не трогала, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. В пятницу в соцсетях появилась информация, что женщина вечером в четверг в поселке Хор района имени Лазо накинулась на чужого ребенка. Она била его, кричала и толкнула на землю. Когда очевидица вышла из автомобиля, чтобы помочь мальчику, женщина бросилась уже на нее - стала хватать за руки. Другие люди, наблюдавшие происходящее, вызвали полицию и "скорую помощь". "Прокуратура района имени Лазо проводит проверку информации о нанесении 35-летней женщиной телесных повреждений 11-летнему мальчику. С ее показаний, она ребенка вообще не трогала. Два мальчика якобы шли по улице и столкнули ее ребенка с велосипеда. Она взяла за руку одного и отвела в сторону, чтобы поговорить, а он ударил ее по лицу и повалил на землю. Но очевидцев было много, все снимали, записывали", - сообщила собеседница агентства. По словам представителя прокуратуры, на место прибыла "скорая", у ребенка констатированы ушиб паховой области, ссадины двух колен и спины. "Женщина проживает в поселке Хор с сожителем и пятью несовершеннолетними детьми, переехала в населенный пункт недавно. Сейчас устанавливаем, состояла ли она на учете в другой местности", - добавила собеседница. Мальчик уже находится дома, угрозы его жизни и здоровью нет. В ходе проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

https://ria.ru/20230610/zaderzhanie-1877391698.html

https://ria.ru/20230411/rebenok-1864409828.html

хабаровский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, хабаровский край