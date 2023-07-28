https://ria.ru/20230728/rassledovanie-1886809229.html
СК заочно предъявил обвинения Мамулашвили, вербовавшему наемников
СК заочно предъявил обвинения Мамулашвили, вербовавшему наемников - РИА Новости, 28.07.2023
СК заочно предъявил обвинения Мамулашвили, вербовавшему наемников
К уголовной ответственности заочно привлечен создатель "Грузинского национального легиона" Ушанги Мамулашвили, вербовавший наемников в Донбасс, сообщается в... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T11:58
2023-07-28T11:58
2023-07-28T12:12
донбасс
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
александр бастрыкин
грузия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. К уголовной ответственности заочно привлечен создатель "Грузинского национального легиона" Ушанги Мамулашвили, вербовавший наемников в Донбасс, сообщается в телеграм-канале СК РФ.Отмечается, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в Мелитополе заслушал доклады о расследовании преступлений киевского режима."В рамках расследования дела об участии наемников в боевых действиях на стороне ВСУ к уголовной ответственности заочно привлечен гражданин Грузии Ушанги Мамулашвили, известный как Мамука Мамулашвили. В 2014 году он создал "Грузинский национальный легион" и вербовал выходцев из Грузии для участия в боевых действиях против властей ЛДНР. Из легиона к ответственности привлечены более 70 наемников", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230713/milov-1883971436.html
донбасс
россия
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, александр бастрыкин, грузия, вооруженные силы украины
Донбасс, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Александр Бастрыкин, Грузия, Вооруженные силы Украины
СК заочно предъявил обвинения Мамулашвили, вербовавшему наемников
СК заочно предъявил обвинения создателю "Грузинского национального легиона" Мамулашвили