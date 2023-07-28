https://ria.ru/20230728/rassledovanie-1886809229.html

СК заочно предъявил обвинения Мамулашвили, вербовавшему наемников

СК заочно предъявил обвинения Мамулашвили, вербовавшему наемников - РИА Новости, 28.07.2023

СК заочно предъявил обвинения Мамулашвили, вербовавшему наемников

К уголовной ответственности заочно привлечен создатель "Грузинского национального легиона" Ушанги Мамулашвили, вербовавший наемников в Донбасс, сообщается в... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T11:58

2023-07-28T11:58

2023-07-28T12:12

донбасс

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

александр бастрыкин

грузия

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. К уголовной ответственности заочно привлечен создатель "Грузинского национального легиона" Ушанги Мамулашвили, вербовавший наемников в Донбасс, сообщается в телеграм-канале СК РФ.Отмечается, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в Мелитополе заслушал доклады о расследовании преступлений киевского режима."В рамках расследования дела об участии наемников в боевых действиях на стороне ВСУ к уголовной ответственности заочно привлечен гражданин Грузии Ушанги Мамулашвили, известный как Мамука Мамулашвили. В 2014 году он создал "Грузинский национальный легион" и вербовал выходцев из Грузии для участия в боевых действиях против властей ЛДНР. Из легиона к ответственности привлечены более 70 наемников", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230713/milov-1883971436.html

донбасс

россия

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донбасс, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, александр бастрыкин, грузия, вооруженные силы украины