https://ria.ru/20230728/raketa-1886957999.html

"Хаос в Одессе". В Киеве пожаловались на неуязвимую ракету Путина

"Хаос в Одессе". В Киеве пожаловались на неуязвимую ракету Путина - РИА Новости, 28.07.2023

"Хаос в Одессе". В Киеве пожаловались на неуязвимую ракету Путина

Украинские системы ПВО не могут справиться с российскими ракетами "Оникс", уничтожающими цели в Одессе, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T18:19

2023-07-28T18:19

2023-07-28T21:57

политика

одесса

владимир зеленский

михаил подоляк

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805518227_0:0:2592:1458_1920x0_80_0_0_0768133551c81432b02e0cc54059c6b9.jpg

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Украинские системы ПВО не могут справиться с российскими ракетами "Оникс", уничтожающими цели в Одессе, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью The Guardian."У нас не хватает современных зенитных комплексов "Патриот", способных поражать ракеты последнего поколения "Оникс" и "Кинжал", — заявил чиновник.Как отмечается в статье, российская артиллерия "породила хаос" в Одессе, а украинская ПВО сталкивается со значительными трудностями, поскольку не может противостоять такому передовому вооружению.Российские военные после теракта, совершенного киевским режимом на Крымском мосту в ночь на 17 июля, наносят удары возмездия по районам производства и хранения украинских катеров-дронов в районах Одессы, Ильичевска и Николаева.Российская армия в мае поразила гиперзвуковой ракетой "Кинжал" зенитный комплекс Patriot в Киеве. Американская система ПВО не сумела ее перехватить. Как отмечал вице-премьер Денис Мантуров, на сегодняшний день только российские зенитные установки способны уничтожать ракеты такого типа.

https://ria.ru/20230728/udar-1886902166.html

одесса

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, одесса, владимир зеленский, михаил подоляк, украина, россия