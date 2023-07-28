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"Хаос в Одессе". В Киеве пожаловались на неуязвимую ракету Путина - РИА Новости, 28.07.2023
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18:19 28.07.2023 (обновлено: 21:57 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/raketa-1886957999.html
"Хаос в Одессе". В Киеве пожаловались на неуязвимую ракету Путина
"Хаос в Одессе". В Киеве пожаловались на неуязвимую ракету Путина - РИА Новости, 28.07.2023
"Хаос в Одессе". В Киеве пожаловались на неуязвимую ракету Путина
Украинские системы ПВО не могут справиться с российскими ракетами "Оникс", уничтожающими цели в Одессе, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T18:19
2023-07-28T21:57
политика
одесса
владимир зеленский
михаил подоляк
украина
россия
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Украинские системы ПВО не могут справиться с российскими ракетами "Оникс", уничтожающими цели в Одессе, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью The Guardian."У нас не хватает современных зенитных комплексов "Патриот", способных поражать ракеты последнего поколения "Оникс" и "Кинжал", — заявил чиновник.Как отмечается в статье, российская артиллерия "породила хаос" в Одессе, а украинская ПВО сталкивается со значительными трудностями, поскольку не может противостоять такому передовому вооружению.Российские военные после теракта, совершенного киевским режимом на Крымском мосту в ночь на 17 июля, наносят удары возмездия по районам производства и хранения украинских катеров-дронов в районах Одессы, Ильичевска и Николаева.Российская армия в мае поразила гиперзвуковой ракетой "Кинжал" зенитный комплекс Patriot в Киеве. Американская система ПВО не сумела ее перехватить. Как отмечал вице-премьер Денис Мантуров, на сегодняшний день только российские зенитные установки способны уничтожать ракеты такого типа.
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политика, одесса, владимир зеленский, михаил подоляк, украина, россия
Политика, Одесса, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Украина, Россия
"Хаос в Одессе". В Киеве пожаловались на неуязвимую ракету Путина

Guardian: российские ракеты поразили много целей и устроили хаос в Одессе

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкКорабли Черноморского флота во время масштабных учений
Корабли Черноморского флота во время масштабных учений - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Корабли Черноморского флота во время масштабных учений. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Украинские системы ПВО не могут справиться с российскими ракетами "Оникс", уничтожающими цели в Одессе, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью The Guardian.
«
"У нас не хватает современных зенитных комплексов "Патриот", способных поражать ракеты последнего поколения "Оникс" и "Кинжал", — заявил чиновник.
Как отмечается в статье, российская артиллерия "породила хаос" в Одессе, а украинская ПВО сталкивается со значительными трудностями, поскольку не может противостоять такому передовому вооружению.
Российские военные после теракта, совершенного киевским режимом на Крымском мосту в ночь на 17 июля, наносят удары возмездия по районам производства и хранения украинских катеров-дронов в районах Одессы, Ильичевска и Николаева.
Российская армия в мае поразила гиперзвуковой ракетой "Кинжал" зенитный комплекс Patriot в Киеве. Американская система ПВО не сумела ее перехватить. Как отмечал вице-премьер Денис Мантуров, на сегодняшний день только российские зенитные установки способны уничтожать ракеты такого типа.
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