https://ria.ru/20230728/rabota-1886865835.html

Глава Минтруда оценил возможность введения четырехдневной рабочей недели

Глава Минтруда оценил возможность введения четырехдневной рабочей недели - РИА Новости, 28.07.2023

Глава Минтруда оценил возможность введения четырехдневной рабочей недели

Сейчас в России нет необходимости вводить четырехдневную рабочую неделю, заявил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T14:50

2023-07-28T14:50

2023-07-28T14:57

россия

антон котяков

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САМАРА, 28 июл - РИА Новости. Сейчас в России нет необходимости вводить четырехдневную рабочую неделю, заявил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков."У нас на сегодняшний день нет необходимости в четырехдневной рабочей неделе. Понятно, что, наверное, большинство граждан хотят иметь возможность свободного графика работы, но это предмет для дискуссии со своим работодателем. Действующие нормы законодательства всецело позволяют работодателю организовывать гибкий график работы для своих сотрудников - и трёх- и четырёхдневную рабочую неделю, и возможность комбинации дистанционной занятости вместе с фактическим местонахождением на рабочем месте", - сказал глава Минтруда РФ.Он подчеркнул, что "не видит необходимости изменения трудового законодательства с четким закреплением четырехдневной рабочей недели"."Если у работодателя и работника есть предмет для диалога и они приходят к общему решению, то это возможно реализовать и в рамках существующего законодательства", - добавил Котяков.

https://ria.ru/20230331/chetyrekhdnevka-1861954663.html

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россия, антон котяков