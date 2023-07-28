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Глава Минтруда оценил возможность введения четырехдневной рабочей недели - РИА Новости, 28.07.2023
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14:50 28.07.2023 (обновлено: 14:57 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/rabota-1886865835.html
Глава Минтруда оценил возможность введения четырехдневной рабочей недели
Глава Минтруда оценил возможность введения четырехдневной рабочей недели - РИА Новости, 28.07.2023
Глава Минтруда оценил возможность введения четырехдневной рабочей недели
Сейчас в России нет необходимости вводить четырехдневную рабочую неделю, заявил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T14:50
2023-07-28T14:57
россия
антон котяков
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САМАРА, 28 июл - РИА Новости. Сейчас в России нет необходимости вводить четырехдневную рабочую неделю, заявил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков."У нас на сегодняшний день нет необходимости в четырехдневной рабочей неделе. Понятно, что, наверное, большинство граждан хотят иметь возможность свободного графика работы, но это предмет для дискуссии со своим работодателем. Действующие нормы законодательства всецело позволяют работодателю организовывать гибкий график работы для своих сотрудников - и трёх- и четырёхдневную рабочую неделю, и возможность комбинации дистанционной занятости вместе с фактическим местонахождением на рабочем месте", - сказал глава Минтруда РФ.Он подчеркнул, что "не видит необходимости изменения трудового законодательства с четким закреплением четырехдневной рабочей недели"."Если у работодателя и работника есть предмет для диалога и они приходят к общему решению, то это возможно реализовать и в рамках существующего законодательства", - добавил Котяков.
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россия, антон котяков
Россия, Антон Котяков
Глава Минтруда оценил возможность введения четырехдневной рабочей недели

Глава Минтруда Котяков не увидел необходимости в введении четырехдневной рабочей недели

© Pixabay / StartupStockPhotosБизнесмен во время работы
Бизнесмен во время работы - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© Pixabay / StartupStockPhotos
Бизнесмен во время работы. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 28 июл - РИА Новости. Сейчас в России нет необходимости вводить четырехдневную рабочую неделю, заявил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"У нас на сегодняшний день нет необходимости в четырехдневной рабочей неделе. Понятно, что, наверное, большинство граждан хотят иметь возможность свободного графика работы, но это предмет для дискуссии со своим работодателем. Действующие нормы законодательства всецело позволяют работодателю организовывать гибкий график работы для своих сотрудников - и трёх- и четырёхдневную рабочую неделю, и возможность комбинации дистанционной занятости вместе с фактическим местонахождением на рабочем месте", - сказал глава Минтруда РФ.
Он подчеркнул, что "не видит необходимости изменения трудового законодательства с четким закреплением четырехдневной рабочей недели".
"Если у работодателя и работника есть предмет для диалога и они приходят к общему решению, то это возможно реализовать и в рамках существующего законодательства", - добавил Котяков.
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Чтобы россияне перешли на рабочую четырехдневку, им надо больше работать
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РоссияАнтон Котяков
 
 
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