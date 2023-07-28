https://ria.ru/20230728/putin-1887008348.html
Россия готова искать пути мирного урегулирования на Украине, заявил Путин
Россия готова искать пути мирного урегулирования на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 29.07.2023
Россия готова искать пути мирного урегулирования на Украине, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами африканских государств по Украине заявил, что, несмотря на линию стран Запада действовать исключительно в... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-28T23:57
2023-07-28T23:57
2023-07-29T01:58
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судан
владимир путин
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форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами африканских государств по Украине заявил, что, несмотря на линию стран Запада действовать исключительно в своих интересах в любом международном конфликте, Россия готова искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины.Глава государства напомнил о кризисах в Судане и Сирии, подчеркнув, что Запад "плевать хотел на Устав ООН", на о международном праве вспоминает только тогда, когда это можно использовать против России и других стран. При этом Путин выразил уверенность, что у Запада "ничего не получится". "Если уж они хотят, чтобы кто-то соблюдал Устав ООН и другие акты международного права, пусть они сами потрудятся исполнять эти же нормы", - сказал Путин, выразив вместе с тем готовность к мирному урегулированию конфликта.Обращаясь к главам африканских государств, президент отметил, что их идеи соответствуют мирному плану Китая по Украине. Вместе с тем он напомнил, что украинские власти "издали специальную нормативную базу, запрещающую переговоры с Россией". Россия, указал глава государства, от переговоров не отказывалась и всегда выражала готовность к диалогу.
https://ria.ru/20230728/putin-1887007443.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Россия готова искать пути мирного урегулирования на Украине, заявил Путин
Путин заявил о желании России искать пути мирного урегулирования конфликта на Украине