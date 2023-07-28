https://ria.ru/20230728/putin-1887008348.html

Россия готова искать пути мирного урегулирования на Украине, заявил Путин

Россия готова искать пути мирного урегулирования на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 29.07.2023

Россия готова искать пути мирного урегулирования на Украине, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами африканских государств по Украине заявил, что, несмотря на линию стран Запада действовать исключительно в... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-28T23:57

2023-07-28T23:57

2023-07-29T01:58

в мире

россия

украина

судан

владимир путин

оон

форум "россия — африка"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1887008012_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_3623d742e55abe0ec395448833fb2563.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами африканских государств по Украине заявил, что, несмотря на линию стран Запада действовать исключительно в своих интересах в любом международном конфликте, Россия готова искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины.Глава государства напомнил о кризисах в Судане и Сирии, подчеркнув, что Запад "плевать хотел на Устав ООН", на о международном праве вспоминает только тогда, когда это можно использовать против России и других стран. При этом Путин выразил уверенность, что у Запада "ничего не получится". "Если уж они хотят, чтобы кто-то соблюдал Устав ООН и другие акты международного права, пусть они сами потрудятся исполнять эти же нормы", - сказал Путин, выразив вместе с тем готовность к мирному урегулированию конфликта.Обращаясь к главам африканских государств, президент отметил, что их идеи соответствуют мирному плану Китая по Украине. Вместе с тем он напомнил, что украинские власти "издали специальную нормативную базу, запрещающую переговоры с Россией". Россия, указал глава государства, от переговоров не отказывалась и всегда выражала готовность к диалогу.

https://ria.ru/20230728/putin-1887007443.html

россия

украина

судан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, судан, владимир путин, оон, форум "россия — африка"