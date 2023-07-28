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Россия не нарушает Устав ООН, заявил Путин - РИА Новости, 29.07.2023
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23:45 28.07.2023 (обновлено: 00:00 29.07.2023)
https://ria.ru/20230728/putin-1887007443.html
Россия не нарушает Устав ООН, заявил Путин
Россия не нарушает Устав ООН, заявил Путин - РИА Новости, 29.07.2023
Россия не нарушает Устав ООН, заявил Путин
Россия не нарушает устав ООН и действует в полном соответствии с ним, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-28T23:45
2023-07-29T00:00
россия
украина
владимир путин
оон
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Россия не нарушает устав ООН и действует в полном соответствии с ним, заявил президент РФ Владимир Путин. &quot;Нам сегодня говорят, что мы нарушаем Устав Организации Объединенных Наций. Я так не считаю. Напротив, я уверен, что мы действуем в полном соответствии с Уставом ООН&quot;, — сказал Путин в ходе рабочего обеда с главами делегаций африканских стран по Украине.Он отметил, что принципы Устава ООН должны уважаться другими странами. &quot;Действительно, не должно быть двойных стандартов, односторонних санкций, попыток обеспечения своей безопасности за счет других&quot;, — заявил Путин."Нам, конечно, импонирует позиция выдвинувших инициативу стран о том, что принципы Устава ООН должны уважаться и претворяться в жизнь во всей совокупности и взаимосвязи", - подчеркнул он.
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россия, украина, владимир путин, оон, форум "россия — африка"
Россия, Украина, Владимир Путин, ООН, Форум "Россия — Африка"
Россия не нарушает Устав ООН, заявил Путин

Путин: Россия не нарушает Устав ООН и действует в полном соответствии с ним

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРабочий обед Путина с группой лидеров африканских государств по украинской проблематике
Рабочий обед Путина с группой лидеров африканских государств по украинской проблематике - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Рабочий обед Путина с группой лидеров африканских государств по украинской проблематике
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Россия не нарушает устав ООН и действует в полном соответствии с ним, заявил президент РФ Владимир Путин.
«

"Нам сегодня говорят, что мы нарушаем Устав Организации Объединенных Наций. Я так не считаю. Напротив, я уверен, что мы действуем в полном соответствии с Уставом ООН", — сказал Путин в ходе рабочего обеда с главами делегаций африканских стран по Украине.

Он отметил, что принципы Устава ООН должны уважаться другими странами.
«

"Действительно, не должно быть двойных стандартов, односторонних санкций, попыток обеспечения своей безопасности за счет других", заявил Путин.

«
"Нам, конечно, импонирует позиция выдвинувших инициативу стран о том, что принципы Устава ООН должны уважаться и претворяться в жизнь во всей совокупности и взаимосвязи", - подчеркнул он.
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