https://ria.ru/20230728/putin-1887007443.html

Россия не нарушает Устав ООН, заявил Путин

Россия не нарушает Устав ООН, заявил Путин - РИА Новости, 29.07.2023

Россия не нарушает Устав ООН, заявил Путин

Россия не нарушает устав ООН и действует в полном соответствии с ним, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-28T23:45

2023-07-28T23:45

2023-07-29T00:00

россия

украина

владимир путин

оон

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Россия не нарушает устав ООН и действует в полном соответствии с ним, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нам сегодня говорят, что мы нарушаем Устав Организации Объединенных Наций. Я так не считаю. Напротив, я уверен, что мы действуем в полном соответствии с Уставом ООН", — сказал Путин в ходе рабочего обеда с главами делегаций африканских стран по Украине.Он отметил, что принципы Устава ООН должны уважаться другими странами. "Действительно, не должно быть двойных стандартов, односторонних санкций, попыток обеспечения своей безопасности за счет других", — заявил Путин."Нам, конечно, импонирует позиция выдвинувших инициативу стран о том, что принципы Устава ООН должны уважаться и претворяться в жизнь во всей совокупности и взаимосвязи", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230728/afrika-1886942744.html

россия

украина

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, владимир путин, оон, форум "россия — африка"