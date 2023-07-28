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Россия выступает за суверенитет Ливии, заявил Путин - РИА Новости, 28.07.2023
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21:42 28.07.2023 (обновлено: 21:59 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/putin-1886997030.html
Россия выступает за суверенитет Ливии, заявил Путин
Россия выступает за суверенитет Ливии, заявил Путин - РИА Новости, 28.07.2023
Россия выступает за суверенитет Ливии, заявил Путин
Россия выступает за суверенитет и территориальную целостность Ливии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T21:42
2023-07-28T21:59
россия
ливия
владимир путин
форум "россия — африка"
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Россия выступает за суверенитет и территориальную целостность Ливии, заявил президент России Владимир Путин."На повестке дня - вопрос достижения устойчивой нормализации в Ливии, мы прекрасно это понимаем, отдаём в этом отчёт. Россия намерена и далее содействовать в продвижении на ключевых треках урегулирования на основе обеспечения единства, суверенитета и территориальной целостности ливийского государства", - сказал Путин на встрече с председателем Президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Менфи."Я услышал, что Вы сегодня сказали по поводу вывода всех вооружённых сил третьих стран. Вы знаете тоже нашу позицию, сейчас поговорим об этом тоже поподробнее", - добавил он.
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Заявление Путина и председателя Африканского союза Ассумани
8485772 27.07.2023 27 июля 2023. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Махаматом на полях II саммита и форума "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге.
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россия, ливия, владимир путин, форум "россия — африка", видео, в мире
Россия, Ливия, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка", В мире
Россия выступает за суверенитет Ливии, заявил Путин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Россия выступает за суверенитет и территориальную целостность Ливии, заявил президент России Владимир Путин.
2023-07-28T21:42
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Россия выступает за суверенитет Ливии, заявил Путин

Путин: Россия выступает за суверенитет и территориальную целостность Ливии

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкТрансляция выступления президента РФ Владимира Путина с заявлением для СМИ по итогам II Саммита "Россия - Африка"
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина с заявлением для СМИ по итогам II Саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина с заявлением для СМИ по итогам II Саммита "Россия - Африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Россия выступает за суверенитет и территориальную целостность Ливии, заявил президент России Владимир Путин.
«
"На повестке дня - вопрос достижения устойчивой нормализации в Ливии, мы прекрасно это понимаем, отдаём в этом отчёт. Россия намерена и далее содействовать в продвижении на ключевых треках урегулирования на основе обеспечения единства, суверенитета и территориальной целостности ливийского государства", - сказал Путин на встрече с председателем Президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Менфи.
«
"Я услышал, что Вы сегодня сказали по поводу вывода всех вооружённых сил третьих стран. Вы знаете тоже нашу позицию, сейчас поговорим об этом тоже поподробнее", - добавил он.
 
РоссияЛивияВладимир ПутинФорум "Россия — Африка"В мире
 
 
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