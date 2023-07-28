https://ria.ru/20230728/putin-1886997030.html

Россия выступает за суверенитет Ливии, заявил Путин

Россия выступает за суверенитет Ливии, заявил Путин - РИА Новости, 28.07.2023

Россия выступает за суверенитет Ливии, заявил Путин

Россия выступает за суверенитет и территориальную целостность Ливии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T21:42

2023-07-28T21:42

2023-07-28T21:59

россия

ливия

владимир путин

форум "россия — африка"

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Россия выступает за суверенитет и территориальную целостность Ливии, заявил президент России Владимир Путин."На повестке дня - вопрос достижения устойчивой нормализации в Ливии, мы прекрасно это понимаем, отдаём в этом отчёт. Россия намерена и далее содействовать в продвижении на ключевых треках урегулирования на основе обеспечения единства, суверенитета и территориальной целостности ливийского государства", - сказал Путин на встрече с председателем Президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Менфи."Я услышал, что Вы сегодня сказали по поводу вывода всех вооружённых сил третьих стран. Вы знаете тоже нашу позицию, сейчас поговорим об этом тоже поподробнее", - добавил он.

россия

ливия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Заявление Путина и председателя Африканского союза Ассумани 8485772 27.07.2023 27 июля 2023. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Махаматом на полях II саммита и форума "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге. 2023-07-28T21:42 true PT30M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, ливия, владимир путин, форум "россия — африка", видео, в мире